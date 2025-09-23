Controllo del territorio: denunciato un uomo ubriaco alla guida, segnalazioni per droga e sanzioni per violazioni al C.d.S.

Acireale (CT). I Carabinieri della Compagnia di Acireale, su impulso del Comando Provinciale di Catania, hanno potenziato le attività di contrasto all’illegalità diffusa con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza reale e percepita della popolazione, nonché, di garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze dei cittadini, in una cornice di decoro urbano.

In tale contesto operativo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia e la stazione di Acireale, hanno attuato un dispositivo di controllo, che ha concentrato l’attenzione soprattutto nelle zone dei centri urbani di maggiore aggregazione.

Al riguardo, i militari dell’Arma hanno effettuato posti di controllo rinforzati lungo le principali vie d’accesso ai centri abitati e nei pressi degli svincoli stradali, effettuando anche ispezioni di alcuni mezzi.

Durante le diverse perquisizioni, tre uomini del posto sono stati in possesso di droghe in quantità modica e, pertanto, segnalati, quali assuntori, alla Prefettura di Catania.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è invece scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per un 41enne di Nicolosi perché, con un tasso alcolemico pari a 1,86 g/l e dopo aver assunto anche droghe del tipo cannabinoidi, come confermato dalle analisi cliniche cui è stato poi sottoposto in ospedale, è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo a Pedara.

L’uomo, è stato pertanto denunciato per “guida sotto l’influenza dell’alcool”, con il ritiro immediato della patente di guida, in attesa del Decreto prefettizio che disporrrà la sospensione del documento fino a sei mesi.

Al termine, infine, dei controlli alla circolazione stradale, effettuati a margine dei risultati operativi conseguiti, sono state identificate una cinquantina di persone e controllati una trentina di veicoli in transito, accertando una decina di violazioni al Codice della Strada (omessa copertura assicurativa, guida senza cintura di sicurezza, circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale). I militari dell’Arma hanno proceduto, nella circostanza al sequestro amministrativo di due motoveicoli.