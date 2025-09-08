Controllo del territorio. La Polizia Municipale di Marsala sequestra una ventina di ciclomotori e un terreno adibito a discarica

Importante operazione di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Marsala, diretta da Giuseppe D’Alessandro.

La scorsa settimana, gli Agenti hanno proceduto al sequestro di 19 ciclomotori privi di targa e con il numero di telaio abraso. I mezzi sono stati intercettati sia nel versante sud di Marsala che nel centro urbano.

Sempre nell’ambito dei suddetti controlli, a seguito dell’intervento per un vasto incendio in zona Baronazzo Amafi, il nucleo Ambientale della Polizia Municipale ha accertato che un’area di circa 600 mq era stata adibita a discarica abusiva. Circa 190 metri cubi i rifiuti di ogni genere presenti su quel terreno, ora sottoposto a sequestro. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili di questo reato ambientale.

Com. Stam. + foto