Controllo  integrato del territorio. Dal quartiere “Zen” alla “Vucciria” sanzioni, sequestri e denunce 

Continuano i servizi di “controllo integrato del territorio” disposti dalla Questura di Palermo, dove l’attenzione è rivolta non solo alle aree cittadine della movida giovanile, ma sovente anche ai quartieri di periferia.

Nel corso dei servizi, volti a contrastare ogni forma di illegalità, sono state schierate aliquote di unità operative che hanno garantito, attraverso il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, coadiuvati da personale dell’Asp, e verificatori dell’Enel, ognuno per i settori di competenza, una significativa presenza nei Quartieri “Zen” e “Vucciria”.

Nel Quartiere “Zen” sono state effettuate verifiche ispettive su esercizi pubblici, (c.d. “baracche”) notoriamente dedite alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché ritrovo abituale di soggetti pregiudicati.

L’accesso ispettivo effettuato in due “baracche”, ha consentito di appurare che entrambe erano in atto sottoposte ad un provvedimento di sequestro penale, pertanto entrambi i gestori sono stati denunciati per la violazione dei sigilli con contestuale riapposizione dei prescritti sigilli. Uno dei due gestori è stato inoltre indagato per furto aggravato di energia elettrica, (è stato riscontrato da parte di personale dell’Enel un allaccio abusivo), nonché per il reato di detenzione ai fini di commercio di prodotti alimentari non tracciabili ed in cattivo stato di conservazione con contestuale sequestro e distruzione di circa 4 kg di interiora di origine animale. È stata inoltre accertata la mancanza di Scia sanitaria per la somministrazione di alimenti per entrambe le baracche, pertanto sono state elevate a ciascuno dei gestori la sanzione amministrativa di 3.000,00 euro, ed il sequestro dei locali fino al rilascio dei titoli abilitativi.

Complessivamente, sono state identificate 87 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, 10 i soggetti sottoposti a misure restrittive controllati, 14 veicoli controllati.

Nel quartiere “Vucciria” sono state identificate complessivamente 106 persone di cui 22 con precedenti di polizia, 25 i veicoli controllati, 9 le contestazioni al CdS, 2 i veicoli sequestrati e 2 sottoposti a fermo. Due i soggetti indagati in stato di libertà: il primo per guida senza patente recidivo nel biennio, il secondo per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli alterati.

L’ammontare complessivo delle sanzioni supera la cifra di 10.000,00 euro.

Giova precisare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.