Controllo rifiuti. Sopralluogo nel centro storico. Il sindaco Grillo: “Chi sporca paga

Con la nuova normativa le sanzioni sono davvero pesanti. Difendiamo la nostra città”. Polizia Municipale, ispettori ambientali, funzionari del settore comunale SPL e operatori di Formula Ambiente hanno eseguito stamani diversi controlli nel centro storico di Marsala per accertare il corretto smaltimento dei rifiuti differenziati.

Il sopralluogo – direttamente seguito dal sindaco Massimo Grillo e dagli assessori Giacomo Tumbarello e Donatella Ingardia – aveva lo scopo primario di “spacchettare” i sacchi di rifiuti abbandonati, mostrando come sia possibile individuare i cittadini incivili grazie a scontrini, bollette o documenti che spesso vengono lasciati all’interno. Afferma il sindaco Grillo: “Chi sporca paga. E paga caro con la nuova normativa ora in vigore che – con l’utilizzo delle telecamere ambientali che abbiamo già installato – consente di risalire direttamente ai responsabili tramite le riprese registrate. Le sanzioni sono più severe contro chi abbandona i rifiuti, con controlli periodici su tutto il territorio comunale. Difendiamo la nostra città. Isoliamo e puniamo chi sporca”.

Nel corso del sopralluogo, la Polizia Municipale ha verbalizzato diverse infrazioni – abbandoni indiscriminati, mastelli non esposti secondo il calendario, rifiuti non differenziati – grazie al contenuto dei sacchetti e alla matricola dei mastelli. I conseguenti accertamenti consentiranno di risalire ai trasgressori, in alcuni casi ripresi anche dai sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi controllati stamattina.

Com. Stam. + foto