Controllo straordinario del territorio nel centro storico cittadino. Unità operative interforze presidiano le zone della movida

Le Forze di Polizia, ormai da diverse settimane, con cadenza giornaliera pattugliano e presidiano, attraverso servizi straordinari di controllo del territorio, le aree del centro storico, allo scopo di contenere e contrastare fenomeni di illegalità e microcriminalità ed episodi delinquenziali che spesso sono connessi alla movida cittadina.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza, anche questa settimana, senza sosta, hanno garantito, con numerose aliquote di unità operative, una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

L’obiettivo di questa capillare attività è stato quello di intensificare il controllo del territorio per fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere quei comportamenti che, esasperati, sfociano in atti di vera e propria violenza urbana.

Un ulteriore impatto positivo, al riguardo, è stato fornito dall’implementazione della presenza su strada degli equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, impiegati in servizi di vigilanza dinamica territoriale.

Le pattuglie sono state impegnate in stringenti attività di controllo a persone e mezzi attraverso la predisposizione di posti di controllo, dislocati lungo le arterie cittadine maggiormente interessate dal fenomeno della movida.

In tal modo le Forze dell’Ordine, oltre a garantire il rispetto della normativa di settore, prevista dal Codice della Strada, intendono prevenire la commissione di reati predatori e contro la persona che, spesso, sono connessi all’illecito utilizzo di auto e motoveicoli.

Serrati, inoltre, i controlli lungo le strade del centro storico palermitano, volti a contrastare l’abusivismo commerciale, attraverso accertamenti di natura amministrativa funzionali al contemperamento del corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e delle legittime aspettative di svago degli avventori.

Nel corso di tutti i servizi (che proseguiranno naturalmente nel week end), svolti da lunedì al giovedi’, sono state identificate 433 persone, di cui 104 con precedenti di polizia, 81 i veicoli controllati ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a 4.212,00 euro. Effettuato il sequestro amministrativo di due mezzi; ritirata una patente di guida.