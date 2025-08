Controllo straordinario del territorio nel centro storico cittadino. Unità operative interforze presidiano le zone della movida

Le Forze di Polizia, ormai da diverse settimane, con cadenza giornaliera pattugliano e presidiano, con i servizi straordinari di controllo del territorio, le aree del centro storico, al fine di contenere e contrastare fenomeni di illegalità e microcriminalità, ovvero episodi delinquenziali che spesso si legano alla movida cittadina.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, ognuno per i settori di competenza, sin dalla sera dello scorso giovedì, e fino a questa notte, senza sosta hanno garantito, con numerose aliquote di unità operative, una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

L’obiettivo di questa capillare attività è, attraverso un piano d’azione coordinato dalla Questura e disposto dalla Prefettura, quello di intensificare il controllo del territorio al fine di fronteggiare situazioni di degrado urbano e di prevenire e reprimere quei comportamenti che, esasperati sfociano in atti di vera e propria violenza urbana.

Un impatto positivo, al fine di dare una risposta sempre più immediata ed efficace alla domanda di sicurezza dei cittadini, è stata fornita dall’implementazione della presenza su strada degli equipaggi di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Occidentale, impiegati in servizi di vigilanza dinamica territoriale.

Le pattuglie sono state impegnate in stringenti attività di controllo a persone e mezzi attraverso la predisposizione di posti di controllo, dislocati lungo alcune arterie cittadine maggiormente interessate dal fenomeno della movida.

In tal modo le Forze dell’Ordine, oltre a garantire il rispetto della normativa di settore, prevista dal Codice della Strada, intendono altresì prevenire la commissione di reati predatori e contro la persona che, spesso, sono connessi all’illecito utilizzo di auto e motoveicoli.

Serrati, inoltre, i controlli lungo le strade del centro storico palermitano, volti a contrastare l’abusivismo commerciale, attraverso accertamenti di natura amministrativa funzionali al contemperamento del corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e delle legittime aspettative di svago degli avventori.

A tal proposito sono stati effettuati, nel week end, accessi ispettivi in 4 esercizi commerciali, ove non sono state riscontrate irregolarità.

Nel corso di tutti i servizi effettuati sono state identificate 855 persone, di cui 132 con precedenti di polizia, 112 i veicoli controllati ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo pari a 5.223,00. Effettuato il sequestro amministrativo di un mezzo; ritirata una patente di guida. Nel corso dei controlli rinvenuto un motociclo oggetto di furto