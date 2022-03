CONTRORA  Katia Ricci (Les Flaneurs Edizioni)

«Ho scoperto la vita di un microcosmo da studiare e analizzare per cogliere significati che vanno oltre la storia e la cultura di quel paesino arroccato su una collina a cui si arriva per una strada tortuosa, come è il cammino di chi vuole esplorare tutto ciò che rimane sepolto nell’inconscio o nelle viscere durante lo svolgersi della vita».

Un viaggio nel mondo agropastorale, un percorso di riconciliazione familiare, la ricerca della libertà femminile Pasqualino è un uomo del Novecento, tradizionalista ma irrequieto, il rampollo ambizioso di una famiglia di proprietari terrieri garganici. Mentre va alla ricerca del “Barolo del sud” incontra Anna, fresca e bellissima. Se ne innamora al primo sguardo e decide di sposarla nonostante l’aspra opposizione dei genitori, restii ad accogliere una nuora forestiera e sprovvista di dote. Sembrerebbe la trama di un romanzo, invece è l’incipit della storia di vita di suo padre che Katia Ricci ricostruisce in questo scorrevole testo al confine fra narrativa e non fiction. L’autrice ci guida nel mondo agropastorale concedendoci il privilegio di conoscerlo dall’interno, intimamente, attraverso confidenze tramandate di generazione in generazione, fotografie sfuggite per un soffio ai rigattieri, lettere e cartoline segnate dalle stimmate del tempo. E allo stesso tempo ci offre il racconto di una riconciliazione familiare, di un percorso di crescita interiore e di ricerca della libertà femminile.

Insegnante di Storia dell’Arte e cofondatrice dell’Associazione culturale La Merlettaia. Ha curato mostre e cataloghi di artisti contemporanei. Tra le sue pubblicazioni più recenti: La lezione delle tessitrici del Bauhaus, in Lingua bene comune, a cura di Vita Cosentino (Città Aperta Edizione, 2006); Charlotte Salomon, I colori della Vita (Palomar, 2006); Seraphine de Senlis. Artista senza rivali (Luciana Tufani, 2015); Per amore della vita in La Spirale del tempo a cura della Comunità di storia vivente di Milano, (Moretti e Vitali, 2018); Lupini violetti dietro il filo spinato. Artiste e poete a Ravensbrück (Luciana Tufani, 2020)

