Convegno per i 30 anni della DIA

Si è svolto stamani presso l’Aula Capitolare del Museo Regionale Interdisciplinare “Conte Agostino Pepoli” a Trapani il convegno “

La nuova vita dei beni confiscati”, in occasione del trentesimo anniversario dalla costituzione della Direzione Investigativa Antimafia. Tantissime le operazioni svolte nel corso degli anni dalla DIA, autentico baluardo di legalità e punto di svolta nel contrasto alla criminalità organizzata, grazie all’impegno costante di uomini e donne che hanno sempre garantito dedizione e professionalità nell’interesse della Nazione. “Trent’anni di contrasto alla criminalità ed a “Cosa Nostra” sono certamente serviti per bloccare affari loschi ed illegale arricchimento di tutte quelle persone che, ai danni della comunità onesta, hanno commesso reati gravissimi e danneggiato il Paese – dichiara il Sindaco Tranchida, intervenuto alla manifestazione -. Ora è tempo di riflettere sulla gestione ed amministrazione dei beni confiscati e sequestrati, che costituiscono una scommessa culturale per lo Stato e per i tanti cittadini onesti che potrebbero trarne beneficio: dal sostegno alle imprese alle opportunità di sviluppo per gli imprenditori ma anche per i Comuni, sono numerosi gli sbocchi perseguibili. Per garantire un futuro migliore ai nostri figli ed al contempo abbattere fenomeni mafiosi, è necessario dare ulteriori risposte concrete ai cittadini dunque ancora buon lavoro alla DIA ed un sincero ringraziamento a tutti coloro i quali, senza risparmiarsi, si prodigano per il rispetto delle regole e per diffondere, anche e soprattutto tra i più giovani, la cultura della legalità”.

Com. Stam.