Il Circuito il Sagittario di Latina ha ospitato lo scorso fine settimana il quinto appuntamento stagionale degli Internazionali d’Italia Supermoto 2021 con la presenza di tre giovani piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

Impegnati nelle classi S1 ed S4, gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno dato prova del loro valore, ottenendo risultati di rilievo.

Partendo dalla classe S4, con un secondo ed un primo posto nelle due manche il Campione in carica Kevin Vandi (Team L30 Racing TM Factory) si è garantito la vittoria di giornata, di buon auspicio per il conclusivo doppio-round previsto a Castelletto di Branduzzo il prossimo mese di ottobre dove, chiaramente, punterà a riconfermarsi il #1 della categoria.

Nella top class S1, Gioele Filippetti (Bikers Racing Team Honda) ha espresso appieno il suo potenziale velocistico. Quinto in entrambe le gare, ha concluso nella top-5 di giornata nell’assoluta e terzo nella graduatoria riservata ai piloti italiani. Sullo slancio di queste buone performance, si presenterà nel migliore dei modi il prossimo fine settimana al Supermoto delle Nazioni in programma a Carole (Francia) dove, per la prima volta in carriera, difenderà i colori dell’Italia e della Maglia Azzurra FMI.

Sempre nella S1, Luca Bozza (Team L30 Racing TM Factory) ha concluso ottavo e sesto le due gare per la sesta posizione di giornata, quarta per quanto concerne i piloti italiani. Attualmente nella top-4 dell’Europeo Supermoto S2, il giovane Pata Talento Azzurro FMI si conferma ampiamente il miglior rookie della classe regina.

Massimo Beltrami, Direttore Tecnico Supermoto FMI: “Per Kevin Vandi è stato un weekend positivo. Con un secondo ed un primo posto ha guadagnato punti importanti per la classifica di campionato S4 in vista dell’ultimo doppio-round di Castelletto di Branduzzo. Nella S1, Gioele Filippetti ha messo in mostra buoni tempi ed un convincente livello di velocità che ci fanno ben sperare in previsione del Supermoto delle Nazioni dove difenderà i colori della Maglia Azzurra. Per quanto concerne Luca Bozza, nonostante per lui sia stato un weekend più complicato rispetto ai precedenti, si è confermato il miglior rookie della classe S1.“

Il conclusivo appuntamento degli Internazionali d’Italia Supermoto 2021 è in agenda a Castelletto di Branduzzo per il fine settimana del 2-3 ottobre prossimi, con previste due distinte giornate di gara.

