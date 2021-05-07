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Convocazione Consiglio Comunale

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Il Consiglio Comunale è stato convocato per i giorni 10 – 13 – 17  Maggio 2021 alle ore 18:00, in sessione ordinaria, in modalità a distanza tramite

audio/videoconferenza in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 20 del 28/10/2020, per la trattazione degli argomenti di cui all’Ordine del Giorno:

1. SCELTA E NOMINA DI TRE SCRUTATORI;

2. ATTIVITA’ ISPETTIVA;

3. Proposta di deliberazione n. 2119: “MODIFICA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI I E IV – SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI GIUSEPPE LA PORTA E GRAZIA SPADA”;

4. Proposta di deliberazione n. 2120: “RICOSTITUZIONE DELLA 7^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “CONTROLLO E GARANZIA”;

5. Proposta di deliberazione n. 937: “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2021-2023, REDATTO AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 50, SECONDO GLI SCHEMI DI CUI AL DECRETO 16 GENNAIO 2018, N. 14 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI”;

6. Mozione: OUTDOOR EDUCATION NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE CITTA’ DI TRAPANI Provincia di Trapani Medaglia d’Oro al Valor Civile Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale DI TRAPANI;

7. MOZIONE: RECOVERY FOUND: UN’OPPORTUNITA’ PER FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITA’ DI GENERE;

8. MOZIONE: UN ALBERO PER OGNI VITTIMA TRAPANESE DEL COVID 19;

9. MOZIONE: POLITICHE DI CONTRASTO ALLA PRODUZIONE, DIFFUSIONE E VENDITA DI ARTICOLI, GADGET, IMMAGINI, LINEE COMMERCIALI E BRAND INNEGGIANTI ALLE MAFIE;

10. MOZIONE: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA MILITE IGNOTO – MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE;

11. ATTO DI INDIRIZZO: REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ALL’APERTO DEDICATO A: “ARTE E CINEMA SOTTO LE STELLE”;

12. MOZIONE: ISTITUZIONE DI REFERENDUM PER L’UNIONE DEI COMUNI DI TRAPANI ED ERICE.

Com. Stam.

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