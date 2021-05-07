Il Consiglio Comunale è stato convocato per i giorni 10 – 13 – 17 Maggio 2021 alle ore 18:00, in sessione ordinaria, in modalità a distanza tramite
audio/videoconferenza in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 20 del 28/10/2020, per la trattazione degli argomenti di cui all’Ordine del Giorno:
1. SCELTA E NOMINA DI TRE SCRUTATORI;
2. ATTIVITA’ ISPETTIVA;
3. Proposta di deliberazione n. 2119: “MODIFICA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI I E IV – SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI GIUSEPPE LA PORTA E GRAZIA SPADA”;
4. Proposta di deliberazione n. 2120: “RICOSTITUZIONE DELLA 7^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “CONTROLLO E GARANZIA”;
5. Proposta di deliberazione n. 937: “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2021-2023, REDATTO AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2017, N. 50, SECONDO GLI SCHEMI DI CUI AL DECRETO 16 GENNAIO 2018, N. 14 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI”;
6. Mozione: OUTDOOR EDUCATION NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE CITTA’ DI TRAPANI Provincia di Trapani Medaglia d’Oro al Valor Civile Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale DI TRAPANI;
7. MOZIONE: RECOVERY FOUND: UN’OPPORTUNITA’ PER FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITA’ DI GENERE;
8. MOZIONE: UN ALBERO PER OGNI VITTIMA TRAPANESE DEL COVID 19;
9. MOZIONE: POLITICHE DI CONTRASTO ALLA PRODUZIONE, DIFFUSIONE E VENDITA DI ARTICOLI, GADGET, IMMAGINI, LINEE COMMERCIALI E BRAND INNEGGIANTI ALLE MAFIE;
10. MOZIONE: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA MILITE IGNOTO – MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE;
11. ATTO DI INDIRIZZO: REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO ALL’APERTO DEDICATO A: “ARTE E CINEMA SOTTO LE STELLE”;
12. MOZIONE: ISTITUZIONE DI REFERENDUM PER L’UNIONE DEI COMUNI DI TRAPANI ED ERICE.
Com. Stam.