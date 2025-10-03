Coppa degli Assi: Giacomo Bassi vince la gara centrale della seconda giornata Piazza d’onore per Bruno Chimirri e Guido Franchi Si delineano i valori in campo in vista del Grand Prix di domenica che assegnerà la 40° edizione.

Palermo – Di nuovo sugli scudi Giacomo Bassi tornato al successo nella gara più importante della seconda delle quattro giornate sulle quali si articola la 40° edizione della “Coppa degli Assi”. Il cavaliere emiliano in sella allo stallone francese Cash du Pratel (13 anni), nella gara a tempo con ostacoli a 1,45 metri valida per il Longines Ranking, al termine di un percorso netto ha fermato i cronometri sul tempo di 57”69 ad un battito di ciglia rispetto al 58”04 di Bruno Chimirri sulla più giovane italiana Samara (9 anni). Dietro al carabiniere calabrese si è piazzato il graduato scelto dell’Esercito Italiano, il senese Guido Franchi con lo stallone italiano Arsenio De Marchesana (9 anni).

Nella successiva gara (ostacoli a 1,40) in otto su 31 hanno avuto accesso al barrage e fra questi Bruno Chimirri si è preso la rivincita della giornata con l’italiana Tinkabelle RS (12 anni) precedendo di nuovo Franchi con l’altra italiana Latina (9 anni) ed il cavaliere della Polizia di Stato Luca Coata (con il 12enne castrone tedesco Cartino). La settima ed ultima gara della seconda giornata, come da programma si è disputata sul campo in erba “Tommaso Lequio di Assaba”. Sul prato del campo “La Favorita” – che domenica sarà teatro del Grand Prix (diretta su Rai Sport dalle 14.45) – successo del cavaliere del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, il senese Filippo Martini di Cigala (Medaglia d’Oro a squadra e argento individuale ai Mondiali militari) sulla giovane tedesca Kenneth (7 anni), davanti allo svizzero di origini brasiliane Arthur Da Silva sul castrone irlandese Djamallb (8 anni). Le altre gare sull’arena “Giuseppe Di Matteo” con fondo di sabbia silicea, hanno visto svettare il catanese Giuseppe Carrabotta sulla francese Parissienne di Zancle (7 anni) nella gara a due fasi con ostacoli a 1,25 Premio Randazzo-Ups. Podio di giovani amazzoni siciliane nella (gara a tempo con ostacoli a 1,15, con le palermitane Giulia Sardina in sella a Catalina Bella (13 anni) e Stella Sartorio Mercadante (Cascatina della Caccia, 12 anni) ai primi due posti, seguiti dalla catanese Vittoria Tropea e l’altrettanto giovane Dark Sherry (6 anni). Le consuete gare di apertura della giornata riservate ai cavalli giovani hanno visto prevalere la laziale Martina Mastrantonio su Loriano dell’Esercito in quella dei 5 anni ed il belga Frantz Ducci (Nazzolino du Grand Champ) fra i sei anni Premio Coldiretti.

Il programma di domani, sabato 3, comprende sette gare con inizio alle 8,30. Le prime due per i cavalli giovani, poi due gare a tempo rispettivamente con ostacoli a 1,25 e 1,35 inframmezzate dalla gara a due fasi (1,15). Con formula a due fasi anche la sesta gara, ultima sul campo in sabbia silicea, con ostacoli a 1,40. Gran chiusura di giornata, sul campo in erba, con la gara dotata del montepremi maggiore (28.200,00 euro) e altezza degli ostacoli (1.45)

La Coppa degli Assi, così come gli Internazionali di Sicilia svoltisi la scorsa settimana, sono sono organizzati da Regione Siciliana e Comune di Palermo, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la collaborazione con l’Esercito Italiano ed il supporto tecnico di Fieracavalli Verona

