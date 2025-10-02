Coppa degli Assi: i cinque vincitori della prima giornata

A Luca Maria Moneta (El Capone RK) il premio centrale L’amazone olandese Carry Huis IN ‘T Veild ed il belga Ignace Philips (vincitore della Coppa degli Assi nel 2016) fra i nuovi protagonisti a “La Favorita” Domani sette le gare in programma

Palermo – Il comasco Luca Maria Moneta è tornato a vincere al campo ostacoli “La Favorita”, di nuovo in sella al 16enne castrone olandese El Capone RK, aggiudicandosi

la gara centrale (CSI tre stelle con ostacoli a 1,40 metri) della prima giornata della Coppa degli Assi, la cui 40° edizione è in corso di svolgimento sull’arena in sabbia silicea “Giuseppe Di Matteo”. Moneta sul percorso disegnato dallo chef de piste Uliano Vezzani ha compiuto il percorso netto in 26”47 precedendo l’azzurro Alberto Zorzi-Gem Nativadicornet (femmina di 8 anni) ed il caporal maggiore dell’Esercito Italiano Guido Franchi già componente della squadra nazionale giovanile (Enjoy One, castrone francese di 9 anni)

****

La giornata si è aperta con la gara riservata ai cavalli di 5 anni (ostacoli a 1,15) con l’ex-aequo dell’amazzone olandese Carry Huis In ‘T Veild in sella a Ovunque sei di Ca’ San Giorgio e Simone Coata su Chaccolight. Il portacolori laziale dell’Esercito Italiano si è poi imposto sia nella successiva riservata ai 6 anni (1,25) con l’olandese Ohlala, sia nella quarta gara (CSI tre stelle, ostacoli a 1,35) stavolta montando la belga di otto anni All Star Z. In precedenza nella CSI tre stelle con ostacoli a 1,30 affermazione del palermitano Gianluca Macchiarella sull’italiana Krista (10 anni).

****

Il programma di domani, venerdi 3, si aprirà alle ore 8.30 con la prima delle due gare riservate ai cavalli giovani rispettivamente di 5 anni (a tempo) e 6 anni (due fasi). Alle 10 la prima delle due gare del CSI una stella (due fasi con ostacoli a 1,25) seguita da quella a tempo con ostacoli a 1,30. Alle 13 gara a tempo del CSI tre stelle (ostacoli 1,45) e chiusura delle gare sul campo in sabbia silicea con il barrage 1,45 (CSI tre stelle) dotato del maggior montepremi in denaro (10.000 euro) della giornata. A chiudere la seconda delle quattro giornate – stavolta (meteo permettendo) sul campo in erba “Tommaso Lequio di Assaba” – la gara a due tempi con ostacoli a 1,35

****

La Coppa degli Assi, così come gli Internazionali di Sicilia svoltisi la scorsa settimana, sono sono organizzati da Regione Siciliana e Comune di Palermo, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la collaborazione con l’Esercito Italiano ed il supporto tecnico di Fieracavalli Verona

Com. Stam. + foto