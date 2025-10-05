Coppa degli Assi:   le dichiarazioni dei rappresentanti delle  istituzioni

Palermo – Presenti al campo ostacoli per seguire il Grand Prix conclusivo il Presidente della Regione Siciliana Sen. Renato Schifani, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla ed il Generale dell’Esercito Italiano Francesco Greco

Schifani: la terza edizione del ritorno della Coppa degli Assi a Palermo, è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo ridato vita a questo grande evento, ad una splendida realtà, a questo magnifico prato e ad un momento di grande partecipazione e apprezzamento da parte dei cittadini e dei giovani. Lo sport educa, e giornate come questa – così come quelle delle edizioni precedenti – aiutano la città a credere sempre di più nel futuro delle istituzioni e in un futuro migliore.

Lagalla: la Coppa degli Assi è la conferma di una tradizione che, da qualche anno, è ripresa grazie alla volontà congiunta della Presidenza della Regione e del Comune di Palermo. Entrambi abbiamo contribuito alla riqualificazione del campo di gara e dell’impianto, così come – più in generale – il Comune sta facendo per restituire ai palermitani tanti impianti sportivi che negli anni si erano deteriorati e, in alcuni casi, erano diventati inutilizzabili. Mi piacerebbe molto che questo impianto, oltre che per la Coppa degli Assi, potesse tornare a funzionare regolarmente nel corso dell’anno anche per altre manifestazioni sportive e per altri eventi.

Generale Francesco Greco (vice caporeparto Affari Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito): oggi è un onore essere qui, con la mia Forza Armata, per partecipare alla Coppa degli Assi. Un’esperienza, devo dire, davvero unica. Siamo riusciti a portare i nostri atleti del mondo dell’equitazione: ben cinque militari che oggi prenderanno parte al Gran Premio. Abbiamo inoltre schierato la fanfara della Brigata Meccanizzata Aosta per l’inno di apertura di domenica, che ha segnato l’inizio ufficiale della competizione. Abbiamo poi arricchito la presenza in città con il nostro Villaggio Esercito, e desidero ringraziare le Forze di Polizia che, in questi giorni, hanno garantito un perfetto afflusso del pubblico, davvero numeroso. Grazie a Palermo, grazie alla Sicilia.

