Coppa degli Assi:  vittoria di Guido Franchi nel premio Tasca d’Almerita

Doppia affermazione per il catanese Giuseppe Carrabotta Domani pomeriggio il Grand Prix che assegnerà la 40° edizione.

Palermo – Il Graduato Scelto dell’Esercito Italiano Guido Franchi in sella al 11enne castrone francese Enjoy One, ha vinto il premio Tasca d’Almerita, gara centrale, con ostacoli più alti (1,45) e maggiore montepremi, della terza giornata del concorso internazionale “Coppa degli Assi”, in corso di svolgimento al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo. Domani pomeriggio verrà assegnata la 40° edizione al termine dell’atteso Grand Prix a barrage sul campo in erba Tommaso Lequio di Assaba, Gara per la quale il cavaliere senese si candida fra i probabili principali protagonisti, insieme ai primi fra gli avversari oggi battuti: il suo superiore Alberto Zorzi, graduato capo dell’Esercito, secondo con l’italiana Sem Nativadicorner (10 anni) e la pugliese Aurora Guaragno sul castrone belga Orlando (8 anni) ch’era reduce dal successo nel premio Euromanager Sanità (ostacoli a 1,35) con il castrone belga Horginto (13 anni).

****

Altro protagonista della terza giornata è risultato il catanese Giuseppe Carrabotta che ha vinto sia il premio Randazzo-Ups (ostacoli a 1,30) disputatosi sul campo in erba “Tommaso Lequio di Assaba”, sia il premio Equipe Sellerie (ostacoli a 1,25) sull’arena in sabbia silicea “Giuseppe Di Matteo” così come le altre gare della giornata. Nel primo in sella all’italiana Meraviglia del Castello (8 anni), nel secondo sull’altra femmina italiana Parissienne di Zancle (7 anni). Nel premio Comitato Regionale FISE Sicilia (1,15) primato della catanese Gabriella Romeo sul castrone tedesco Anatoli S (15 anni). Tre concorrenti su cinque con zero penalità nella gara per i cavalli di 5 anni (ostacoli a 1,15): il belga Quentin Gigot (Marco Aurelio Imperiio), il corleonese Bernardo Puccio (Explosion Lady) e l’amazzone delle forze armate Martina Mastrantonio (Loriano dell’Esercito Italiano). Nella gara a tempo per i 6 anni primato della catanese Simona Mazzullo con l’italiana Mind Off.

****

Domani gran finale con il Grand Prix “Coppa degli Assi” che avrà inizio alle 14.45 (diretta su Rai Sport, telecronista Marco Tripisciano). Prima della gara clou delle due settimane di grande equitazione internazionale, si dsputeranno altre quattro gare con inizio alle 8.30.

La manifestazione si concluderà con la spettacolare Carosello del Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°), che regalerà forti emozioni con la rievocazione storica dei movimenti in ordine chiuso della cavalleria dell’Esercito Italiano e la “carica” conclusiva.

****

La Coppa degli Assi, così come gli Internazionali di Sicilia svoltisi la scorsa settimana, sono organizzati da Regione Siciliana e Comune di Palermo, con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la collaborazione con l’Esercito Italiano ed il supporto tecnico di Fieracavalli Verona

Com. Stam. + foto