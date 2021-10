Quattro gli atleti scelti dal CT Pontoni: “La nostra è una Nazionale contenuta nei numeri ma giovane e di grande prospettiva”

Tempo di Coppa del Mondo per la Nazionale Ciclocross. Mancano ormai poche ore allo start ufficiale della prima prova del circuito mondiale, in programma nel pomeriggio di oggi a Waterloo. Una gara attesissima, che arriva a pochi giorni dall’inizio del calendario internazionale di questa disciplina, con la Coppa Europa della settimana scorsa a Jesolo. Prova d’esordio anche per il nuovo Commissario Tecnico Daniele Pontoni, alla sua prima esperienza alla guida della squadra azzurra. Quattro gli atleti selezionati per la trasferta americana: Alica Maria Arzuffi e Gaia Realini per le donne, Lorenzo Masciarelli e Davide Toneatti per gli uomini.

“Andremo con una rappresentativa contenuta nei numeri, ma fatta da ragazzi che hanno già mostrato di avere una buona condizione, adatta al momento considerando che siamo all’inizio e gli appuntamenti che contano davvero sono ancora lontani. E’ una Nazionale giovane e di grande prospettiva” spiega il CT Pontoni alla vigilia della gara. E aggiunge: “Mi aspetto molto da loro in questo primo banco di prova per tutti. Le sensazioni sono buone ed il morale è alto”.

Una trasferta lunga e fortemente voluta da Pontoni, sbarcato pochi giorni fa negli USA, dove da domenica andranno in scena ben 3 tappe di Coppa nello spazio di una settimana. Prima prova percorso ieri per il gruppo, rimasto entusiasta dalla location di Waterloo: “Ho girato con i ragazzi per scoprire il tracciato di questa prova: risulta impegnativo, con un paio di contropendenze insidiose. È un percorso che non dà respiro, fatto di tecnica e rilancio: a venire fuori saranno i veri valori in campo”. La seconda delle tre tappe americane sarà sul percorso dei mondiali: “Sarà importante studiarlo nei particolari e prendere le giuste misure”.

PROGRAMMA E DIRETTE TV (ora italiana)

19:15 – Coppa del Mondo Waterloo: prova femminile – RaiSportWeb1, Eurosport 1, Eurosport Player

20:45 – Coppa del Mondo Waterloo: prova maschile – RaiSportWeb1, Eurosport 1, Eurosport Player

Com. Stam.