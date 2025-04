Coppa del Mondo (I prova) Central Florida (USA), 7-13 aprile 2025 Le squadre compound in finale per l’oro oggi le eliminatorie del ricurvo

Nella storica giornata in cui il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficializzato che ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 la divisione compound con la gara a squadre miste farà il suo esordio nel programma olimpico del tiro con l’arco aggiungendo una sesta possibilità di medaglia alle cinque già previste per la divisione ricurvo (individuale maschile e femminile, squadre maschile e femminile, mixed team), nella tappa di Coppa del Mondo in corso in Florida, negli Stati Uniti d’America – guarda caso la patria del compound – entrambe le squadre italiane del compound hanno raggiunto la finale per l’oro.

Elisa Roner, Marcella Tonioli e Giulia Di Nardo e Michea Godano, Marco Bruno ed Elia Fregnan hanno vinto tutti i turni eliminatori e si sono guadagnati le sfide per il primo posto. Le donne affronteranno sabato alle 16 italiane il Messico, gli uomini, che hanno vinto due scontri alle frecce di spareggio, se la vedranno invece alle 16,40 di sabato contro gli Stati Uniti d’America. Le sfide saranno trasmesse in diretta streaming su Archery+ e verranno trasmesse in sintesi nei prossimi giorni da Rai Sport.

L’Italia in Florida è scesa in campo non solo con i suoi arcieri ma anche con Maria Silvia Falchi, alla prima esperienza come Youth Judge su un campo di livello mondiale.

Nella notte italiana di mercoledì è iniziata anche la gara dell’arco olimpico con le 72 frecce di ranking round che hanno composto il tabellone degli scontri diretti. I migliori tra gli azzurri sono stati Matteo Borsani con il decimo posto e Roberta Di Francesco con il ventisettesimo. Oggi, giovedì 10 aprile, il programma prevede le eliminatorie a squadre del ricurvo fino alle finali per il bronzo e i primi turni eliminatori individuali del compound fino ai quarti.

DONNE DEL COMPOUND PER L’ORO – Giulia Di Nardo, Marcella Tonioli ed Elisa Roner sono in finale per l’oro nella prima tappa di Coppa del Mondo in Florida. E’ questo il verdetto delle eliminatorie femminili in cui le azzurre hanno superato agevolmente sia il Guatemala che gli Stati Uniti d’America con i risultati di 222-202 e 224-215. Ottima la gara del terzetto femminile che sabato alle 16 circa in Itali affronterà per la medaglia più preziosa il Messico (Becerra, Bernal, Quintero). Le sfidanti grazie al primo posto in qualifica di ieri hanno affrontato solo Taipei battendolo in semifinale con un netto 222-213. La finale per il bronzo è stata poi vinta dagli USA su Taipei 224-221.

ANCHE GLI UOMINI IN FINALE PER L’ORO – Dopo tre battaglie anche l’Italia maschile di Michea Godano, Marco Bruno ed Elia Fregnan ha raggiunto la finale per l’oro nella competizione maschile compound. Gli azzurri hanno battuto prima la Thailandia 221-216 poi il Messico, testa di serie numero uno del tabellone. La sfida corre sul filo dell’equilibrio e si protrae fino allo shoot off con il terzetto italiano che si è preso il successo 224-224 (28-24). In semifinale la storia si ripete questa volta contro l’India, altro match combattuto e altro finale al cardiopalma concluso allo spareggio. Gli azzurri si dimostrano ancora una volta più forti degli avversari e volano in finale grazie al 219-219 (29-27). Nel match che vale la medaglia d’oro sarà sfida agli Stati Uniti d’America (Lutz, Schaff, Sullivan) sabato alle 16,40 italiane: i padroni di casa hanno avuto la meglio su Hong Kong e Danimarca durante le eliminatorie. La sfida per il bronzo se l’è aggiudicata l’India superando la Danimarca 230-223.

LA QUALIFICA DEL RICURVO – Nella notte italiana è scattata anche la gara del ricurvo con le 72 frecce di ranking round. Prime tre posizione tutte europee nella qualifica maschile con i francesi Addis e Chirault primo e terzo con 671 e 669 punti e in mezzo il tedesco Unruh con 670. Il migliore degli azzurri è Matteo Borsani, decimo con 663 punti e atteso dal match con il messicano Flores. Chiude ventottesimo a quota 650 Federico Musolesi impegnato nel primo scontro con il polacco Kupczak mentre Mauro Nespoli sfiderà l’arciere di Taipei, Tang, dopo il trentaduesimo posto in qualifica con 645 punti.

Nella gara a squadre il terzetto maschile è settimo con 1958 punti e domani affronterà Taipei agli ottavi di finale.

Nella gara femminile al primo posto c’è la tedesca Kroppen con 664 punti davanti alla cinese Zhu (656) e alla indonesiana Choirunisa (653). Roberta Di Francesco con il suo ventisettesimo posto risulta essere la migliore delle azzurre con il punteggio di 626, Chiara Rebagliati è trentaquattresima con 618 mentre con due punti in meno Vanessa Landi è trentasettesima. Ai trentaduesimi di finale le sfide delle italiane saranno queste: Landi-Mucino (USA), Di Francesco-Gokkir (TUR) e Rebagliati-Tarakci (TUR).

Tra le squadre l’Italia femminile conclude al nono posto con 1860 punti e sfiderà la Francia agli ottavi di finale.

Sarà invece l’India l’avversario del mixed team azzurro Di Francesco-Borsani che dopo il ranking round ha ottenuto il dodicesimo punteggio con 1289.

FOTO WORLD ARCHERY – LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. Stam. FITARCO