Coppa del Mondo (I prova) Central Florida (USA), 7-13 aprile 2025 Roner-Godano in finale per il bronzo misto Compound

Continua l’ottimo percorso del compound azzurro nella prima tappa di Coppa del Mondo in Florida (USA). Una bella notizia, soprattutto pensando alla recentissima ufficializzazione dell’ingresso della gara a squadre miste compound nel programma di Los Angeles 2028.

Dopo la doppia finale per l’oro ottenuta della squadra maschile e femminile, arriva un’altra possibilità di medaglia per l’Italia, questa volta proprio nel mixed team: la coppia composta da Michea Godano ed Elisa Roner si prende la qualificazione alla finale per il bronzo dove sfiderà la Slovenia (domani alle 17,15 la diretta streaming su Archery+, mentre una sintesi verrà trasmessa nei prossimi giorni su Rai Sport), dopo aver superato Brasile e Guatemala e aver perso in semifinale di un nulla contro Taipei dopo uno spareggio stregato: 156-156 (20-20*).

Per quanto riguarda le eliminatorie a squadre del ricurvo, il trio maschile con Nespoli, Musolesi, Borsani ha perso agli ottavi 5-1 contro Taipei, mentre le azzurre Di Francesco, Landi e Rebagliati sono state fermate ai quarti dalla Francia 5-4 dopo lo shoot off (27-28). Nel misto ricurvo Di Francesco e Borsani sono invece usciti agli ottavi, superati dall’India 5-1.

GODANO E RONER IN FINALE PER IL BRONZO – La coppia azzurra batte al primo turno 152-148 il Brasile e si ripete nello scontro successivo 157-153 con il Guatemala approdando così in semifinale. L’avversario è Taipei e la sfida è bella ed equilibrata, le due formazioni si affrontano ad armi pari fino allo shoot off, le frecce di spareggio finiscono tutte sul 10 ma una di quelle avversarie è più vicina al centro e vale il 156-156 (20-20*). Gli azzurri torneranno così in campo sabato alle 17,15 per affrontare la Slovenia (Ellison, Jevsnik) nella finale per il bronzo.

Niente da fare invece per la giovane coppia del ricurvo composta da Roberta Di Francesco e Matteo Borsani, che perdono la sfida degli ottavi di finale contro l’India (Kumari, Bommadevara) 5-1.

I RISULTATI DELLE ELIMINATORIE INDIVIDUALI COMPOUND – Nella gara maschile compound individuale sfiora il volo in semifinale Michea Godano che si ferma ai quarti di finale solo allo shoot off sconfitto dal numero uno del tabellone, il messicano Garcia. L’azzurro combatte punto a punto e perde alla freccia di spareggio 146-146 (10-9) dopo le vittorie 147-145 con l’americano Lutz, e 146-145 contro il compagno di squadra Elia Fregnan in precedenza vincente 145-143 con lo slovacco Bosansky. Sfortunato anche Marco Bruno che prima batte il neozelandese Mcneilly 145-142 e poi perde allo shoot off 148-148 (10-10) contro lo sloveno Jevsnik. Manca un pizzico di fortuna anche alle azzurre. Giulia Di Nardo esce al primo turno allo shoot off 144-144 (10-10) contro la messicana Castillo, stessa sorte per Elisa Roner che, dopo aver battuto la danese Damsbo 146-137, agli ottavi ha la peggio alla freccia di spareggio 146-146 (10-10*) contro la statunitense Dean. Una vittoria, contro la tailandese Maneesombatkul 146-142, e una sconfitta per un solo punto 145-146 ancora contro una tailandese (Kaewchompu) per Marcella Tonioli.

I RISULTATI DELL’OLIMPICO A SQUADRE – Arriva ad un punto dalla vittoria ai quarti di finale l’Italia femminile di Chiara Rebagliati, Vanessa Landi e Roberta Di Francesco. Le azzurre nella sfida contro la Francia (Barbelin, Lopez, Sebastian) pareggiano 4-4 arrivando così alle frecce di spareggio, dove vengono superate 28-27. A guadagnarsi la finale per l’oro che si disputerà domenica sono USA e Cina, che ha battuto la Francia ai quarti. Taipei si prende il bronzo superando la Spagna 5-1.

Finisce agli ottavi di finale l’avventura della Nazionale maschile di Matteo Borsani, Federico Musolesi e Mauro Nespoli che si arrendono a Taipei (Su, Tai, Tang). Gli azzurri vanno sotto 4-0 e non riescono a recuperare perdendo il match 5-1. Gli avversari degli azzurri hanno poi vinto il bronzo grazie al 5-1 sulla Spagna, mentre la sfida per l’oro di domenica vedrà in campo Cina e India.

Com. Stam. FITARCO