Coppa del Mondo ISSF – Buenos Aires Nel Trap vincono il guatemalteco Brol-Cardenas e l’australiana Smith

Quinti Valeri e Stanco. Oggi il Mixed Team con Stanco-De Filippis e Sessa-Valeri Buenos Aires (ARG) – Le gare di Trap della Prima Prova di Coppa del Mondo si sono chiuse con la vittoria del guatemalteco Jean Pierre Brol Cardenas, bronzo a Parigi 2024, e dell’australiana Penny Smith, anche lei sul podio dei Giochi francesi per la medaglia di bronzo.

Al maschile, insieme al guatemalteco sono saliti sul podio gli statunitensi Walton Eller e William Hinton, rispettivamente d’argento e di bronzo.

Occasione sprecata da Diego Valeri. Il ventottenne portacolori della Marina Militare di Artena (RM), scorso anno d’argento alla Coppa del Mondo de Il Cairo (EGY), è entrato in finale grazie al totale di 120/125 +2 che gli ha assegnato la quinta posizione ed ha poi confermato il piazzamento con 22/30.

Fuori dalla finale allo spareggio Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, non con 119/125 +8, e Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), undicesimo con 119/125 +5. Ottima la prestazione di Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) in gara solo per i punti del Ranking ISSF, che con il suo 121/125 avrebbe meritato la finale.

Nella gara femminile sul podio sono salite l’australiana Penny Smith, oro, la statunitense Carey Jeana Garrison, argento, e la cinese di Taipei Wan-Yu Liu, bronzo.

Peccato per Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturo (AV). La Vice Campionessa Olimpica di Parigi 2024 ha chiuso le qualificazioni con il punteggio di 121/125 +4 è entrata in finale con il dorsale numero due, seconda solo alla statunitense Penny Smith, prima con 121/125 +5. Nella corsa verso il podio ha sbagliato troppo e con 19/30 non è salita oltre il quinto posto.

Fuori dalla finale Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA), undicesima con 116/125, e Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI), quattordicesima con 113/125. Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI), in gara per i punti del Ranking ISSF, ha chiuso la sua trasferta con 104/125.

“Non è andata esattamente come avevamo immaginato, ma due quinti posti e due tiratori allo spareggio per entrarci significano che siamo sulla strada giusta – ha commentato il Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti, sostituito in argentina dal Tecnico Federale Rodolfo Viganò – La stagione è alle prime battute e abbiamo tutto il tempo di lavorare”.

Oggi la Prima Prova di Coppa del Mondo ISSF si concluderà con la gara del Mixed Team di Fossa Olimpica. Per l’Italia competeranno le coppie miste composte da Silvana Maria Stanco e Mauro De Filippis e da Erica Sessa e Diego Valeri. Dopo le qualificazioni le migliori quattro coppie si sfideranno nel medal matches, in programma a partire dalle 19.30 italiane.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Jean Pierre BROL CARDENAS (GUA) 120/125 (+4) – 46/50; 2° Walton ELLER (USA) 119/125 (+10) – 43/50; 3° William HINTON (USA) 121/125 (+7) – 31/40; 4° Owen Mark ROBINSON (NZL) 120/125 (+3) – 27/35; 5° Diego VALERI (ITA) 120/125 (+2) – 22/30; 6° Mitchell ILES (AUS) 121/125 (+6) – 18/25; 9° Mauro DE FILIPPIS (ITA) 119/125 (+8); 11° Daniele RESCA (ITA) 119/125 (+5). RPO: Lorenzo FERRARI (ITA) 121/125.

Trap Femminile: 1ªPenny SMITH (AUS) 121251/125 (+5) – 44/50; 2ª Carey Jeana GARRISON (USA) 119/125 (+2) – 42/50; 3ª Wan-Yu LIU (TPE) 117/125 (+8) – 32/40; 4ª Augusta Rose CAMPOS-MARTIN (PUR) 120/125 – 25/35; 5ª Silvana Maria STANCO (ITA) 121/125 (+4) – 19/30; 6ª Kathrin MURCHE (GER) 119/125 (+3) – 16/25; 11ª Erica SESSA (ITA) 116/125; 14ª Alessandra DELLA VALLE (ITA) 113/125. RPO: Isabella CRISTIANI (ITA) 104/125

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM). RPO: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS).

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI). RPO: Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI).

Tecnico Federale: Rodolfo Viganò.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

Capo Missione: Mario Magnanini.

PROGRAMMA

Giovedì 10 aprile Gara Trap Mixed Team

19:30 Medal Matches Mixed Team Trap

21:15 Cerimonia di Chiusura

N.B.: Tutti gli orarti sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Buenos è di +5 ora. (Es. Quando a Buenos Aires saranno le 15.00, a Roma saranno le 20.00).

Com. Stam. + foto FITAV