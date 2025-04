Coppa del Mondo ISSF – Buenos Aires Skeet in pedana per gli Ufficiali, domani inizia la gara In partenza oggi la Squadra Azzurra di Trap

Buenos Aires (ARG) – Le pedane del Tiro Federal Argentino di Buenos Aires sono pronte per l’avvio ufficiale della Prima Prova di Coppa del Mondo ISSF. Nella giornata di oggi, infatti, il circuito internazionale prenderà i via con l’allenamenti pre-gara.

La Squadra Azzurra di Skeet del Direttore Tecnico Luigi Lodde, in Argentina dalle primissime ore di domenica scorsa, ha approfittato di questi giorni per allenarsi e prendere confidenza con l’impianto.

Domani inizierà la gara vera e propria con i primi 50 piattelli di qualificazione. Ad affrontarla saranno Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Campione Olimpico di Skeet Maschile a Rio 2016 e di Skeet Misto a Parigi 2024, Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE) Campione Europeo e Mondiale Junior nel 2015, ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), bronzo nella Finale di Coppa del Mondo a Doha (QAT) nel 2023, al maschile e Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR), Campionessa dei Giochi Europei di Cracovia (POL) nel 2023, Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT), Campionessa del Mondo a Lima (PER) nel 2013 e lo scorso anno oro nella Coppa del Mondo di Rabat (MAR), e Giada Longhi (Fiamme Oro) di Longone Sabino (RI), Campionessa del Mondo Universitaria lo scorso anno a New Delhi (IND) al femminile. Per l’argentina partirà anche Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta (CE), in pedana solo per i punti del Ranking ISSF.

Intanto, nel pomeriggio di oggi lascerà l’Italia in direzione Argentina anche la Squadra di Trap del Direttore Tecnico Marco Conti, accompagnata in pedana in questa Coppa del Mondo dal Tecnico Rodolfo Viganò.

I convocati per questa competizione sono Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) e Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM) al maschile e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV), Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) e Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI) per quello femminile. In gara solo per i punti del Ranking ISSF ci saranno anche Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) e Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI).

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN). RPO: Giancarlo Tazza (Fiamme Oro) di Caserta (CE).

Ladies: Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Giada Longhi (Fiamme Oro) di Longone Sabino (RI).

Direttore Tecnico: Luigi Agostino Lodde.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM). RPO: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS).

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI). RPO: Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI).

Tecnico Federale: Rodolfo Viganò.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

Capo Missione: Mario Magnanini.

PROGRAMMA

Mercoledì 02 aprile Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 03 aprile Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Venerdì 04 aprile Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Sabato 05 aprile Gara Skeet Maschile e Femminile (25 piattelli)

19:30 Finale Skeet Femminile

21.00 Finale Trap Maschile

Domenica 06 aprile Allenamenti Ufficiali Trap

Lunedì 07 aprile Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Martedì 08 aprile Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

Mercoledì 09 aprile Gara Trap Maschile e Femminile (25 piattelli)

19:30 Finale Trap Femminile

21.00 Finale Trap Maschile

Giovedì 10 aprile Gara Trap Mixed Team

19:30 Medal Matches Mixed Team Trap

21:15 Cerimonia di Chiusura

N.B.: Tutti gli orarti sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Buenos è di +5 ora. (Es. Quando a Buenos Aires saranno le 15.00, a Roma saranno le 20.00).

Com. Stam. FITAV