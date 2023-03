Coppa del Mondo ISSF Skeet: Rossetti si regala l’oro, Scocchetti e Lodde di bronzo

Doha (QAT) – Nel giorno del suo ventottesimo compleanno Gabriele Rossetti si è regalato la medaglia d’oro nello Skeet Maschile della Coppa del Mondo ISSF in svolgimento a Doha. Nel forziere azzurro sono entrati anche due bronzi per mano di Luigi Agostino Lodde e Simona Scocchetti.

Il poliziotto di Ponte Buggianese, Campione Olimpico a Rio 2016, ha dovuto mantenere la concentrazione al massimo livello fino all’ultimo piattello della finale per poter avere ragione dello statunitense Vincent Hancock, tre volte Campione Olimpico a Pechino 2008, Londra 2012 e Tokyo 2020. L’azzurro ha chiuso le qualificazioni con l’ottimo punteggio di 124/125 +7 che gli ha assegnato il dorsale numero quattro alle spalle di Hancopck, perfetto con 125/125, dell’egiziano Azmy Mehelba, secondo con 124/125 +14, e dell’azzurro Luigi Lodde, terzo con 124/125 +13. Sono stati proprio questi quattro fantastici tiratori a duellare nella finalissima per le medaglie. Il primo a dover cedere le armi è stato l’egiziano, quarto con 19/20, seguito poi dal nostro Lodde (Esercito) di Ozieri, terzo sul podio per il bronzo con 27/30, mentre Rossetti e Hancock hanno proseguito il confronto con un altro “giro” di pedana. Rossetti, forte di un piattello di vantaggio, ha tenuto duro e non si è fatto raggiungere dallo statunitense, chiudendo al primo posto con un eccellente 39/40 a 38/40.

“Molto molto felice e soddisfatto di me perché so quanto ho lavorato in questi mesi per ritrovare la condizione giusta – ci ha spiegato Rossetti subito dopo la competizione – Nella scorsa stagione mi mancava un piattellino e magari un po’ di fortuna, ma me la sono costruita da solo, lavorando sodo sia fisicamente sia tecnicamente. Nel 2018 sono venuto qui nella settimana in persi mio padre (Bruno Mario Rossetti, medaglia di bronzo a Barcellona 1992, ndr), avevo bisogno di staccare e tornare qui dopo alcuni anni per vincere la mia prima Coppa del Mondo, l’unico alloro che mi mancava per vincere tutto, mi rende felice e chiude un cerchio. Questo mi da tanta soddisfazione e mi ripaga del grande lavoro fatto. Ci tengo a condividere questa medaglia con i miei compagni di squadra, con il Preparatore Atletico e con il CT perché siamo riusciti a creare un bellissimo gruppo e, anche grazie al contributo di ognuno, abbiamo respirato quella serenità necessaria per ottenere questi risultati. Ringrazio anche la Polizia di Stato, la Federazione ed i miei sponsor Beretta e la Fiocchi”

“E’ stata una gara difficilissima – ha commentato molto soddisfatto anche Lodde – Campi bellissimi, organizzazione perfetta, ma tanta tiratori in gara, cosa che ci ha costretto a sparare sempre dalla mattina prestissimo fino al tardo pomeriggio. Oggi abbiamo fatto la finale praticamente al buio. In ogni caso sono raggiante. Fare una gara così a marzo non è facile. Ho sparto sempre bene con la fiducia mia, dei compagni e dell’allenatore. Un grandissimo gruppo che mi ha fatto stare bene. Grazie a tutti loro, alla Fitav, all’Esercito ed ai miei sponsor Beretta e Fiocchi”.

Lontano dalla vetta della classifica il terzo azzurro in classifica, ovvero Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo, solo trentasettesimo con 120/125. Nota di merito, invece, per Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), in pedana per i punti del ranking, che ha chiuso con 124/125.

Al femminile, come anticipato, la più brillante è stata Simona Scocchetti. La portacolori dell’Esercito Italiano di Tarquinia (VT), già medaglia d’argento Mondiale a Lima nel 2013, torna sul podio individuale dopo la medaglia di bronzo conquistata nel 2016 nella Coppa del Mondo di Baku (AZE), dimostrando di avere le carte in regola per poter dire la sua. Chiuse le qualificazioni con il punteggio di 120/125, ha staccato l’ultimo biglietto per le semifinali con +1 nello spareggio di ingresso. Superata brillantemente la strettoia del round di qualificazione per la finale con 28/30, nella corsa al podio ha sbagliato pochissimo, ma con 27/30 si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo alle spalle dell’inossidabile statunitense Kimberly Rhode, oro a Londra 2012, argento a Pechino 2008 e bronzo a Rio 2016, e della connazionale Samantha Simonton, rispettivamente d’oro e d’argento.

“Felice di essere tornata nella squadra dei Probabili Olimpici e di aver avuto la possibilità di poter partecipare a questa Coppa del Mondo, gara bellissima sotto tanti punti di vista, semifinale e finale belle e combattute – ha spiegato la Scocchetti – Tornare e conquistare un bronzo mi rende felice, grazie ai miei compagni di squadra, a Fabio (il preparatore atletico Partigiani, ndr) e al Ct Andrea (Benelli, ndr) che ha creduto in me, grazie alla Federazione Italiana che ci permette di essere qui e grazie al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito per essere la mia casa”.

Purtroppo solo quinta Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI). La Campionessa Olimpica di Rio 2016 e medaglia d’argento a Tokyo 2020 è entrata nelle semifinali con 121/125, ma con 26/30 (+1) si è dovuta fermare prima del round decisivo per le medaglie. Infine, Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR) si è dovuta accontentare della ventiduesima piazza con 118/125.

Molto soddisfatto dei risultati odierni il Direttore Tecnico Adrea Benelli “E’ stata una gara di altissimo livello sia al maschile sia al femminile. Siamo andati in finale con quattro dei sei convocati in gara. Sono felice del ritorno di Simona Scocchetti, finalmente ha fatto una bella gara. Buona gara anche per Diana (Bacosi, ndr), anche se non è riuscita a portare a casa una medaglia, ma ha fatto un punteggio tecnicamente importante. Spero che con questa medaglia Simona possa contribuire in qualche modo insieme ad altre ragazze a conquistare la Carta che ci manca. Questo è un passaggio importante per il futuro. Molto bene anche a livello maschile. Gabriele ha vinto una gara importantissima e difficile con punteggi altissimi. Devo dire che c’è poca differenza tra il terzo posto di Gigi (Luigi Lodde, ndr) ed il primo di Gabriele, per questo mi complimento anche con lui. Doverosi i complimenti anche ad Elia Sdruccioli (in gara per i punti ranking, ndr) che ha fatto 124 su 125. Anche lui una presenza importante per il futuro della squadra. In realtà il mio plauso va a tutto il gruppo, anche a quelli che oggi non sono arrivati a risultato: sono dei ragazzi eccezionali, gioiscono delle vittorie di tutti, c’è dialogo, si sta bene insieme. Per finire ringrazio la nostra Federazione che ci permette di ottenere questi grandi risultati”.

Domani lo Skeet terminerà con la gara mista. Per l’Italia Benelli schiererà le coppie Diana Bacosi – Luigi Lodde e Gabriele Rossetti – Martina Bartolomei. Dopo le qualificazioni i migliori quattro Mixed Team si sfideranno nei medal matches a partire dalle 13.30 italiane,

RISULTATI

Skeet Maschile: 1° Gabriele ROSSETTI (ITA) 124/125 (+7) – 29/30 – 39/40; 2° Vincent HANCOCK (USA) 125/125 – 30/30 – 38/40; 3° Luigi Agostino LODDE (ITA) 124/125 (+13) – 28/30 – 27/30; 4° Azmy MEHELBA (EGY) 124/125 (+14) – 26/30 – 19/20; 5° Georgios ACHILLEOS (CYP) 122/125 (+20) – 27/30; 6° Sotiris ANTONIOU (CYP) 122/125 (+19) – 25/30; 7° Federico GIL (ARG) 124/125 (+1) – 17/20; 8° Charalambos CHALKIADAKIS (GRE) 123/125 – 16/20; 37° Niccolò SODI (ITA) 120/125. RPO: Elia SDRUCCIOLI (ITA) 124/125.

Skeet Femminile: 1ª Kimberly RHODE (USA) 122/125 – 28/30 – 38/40 (+6); 2ª Samantha SIMONTON (USA) 124/125 – 26/30 (+2) – 38/40 (+5); 3ª Simona SCOCCHETTI (ITA) 120/125 (+1) – 28/30 – 27/30; 4ª Iryna MALOVICHKO (UKR) 120/125 (+3) – 26/30 – 18/20; 5ª Diana BACOSI (ITA) 121/125 – 26/30 (+1); 6ª Danka BARTEKOVA (SVK) 125/125 – 23/30; 7ª Barbora SUMOVA (CZE) 120/125 (+5) – 18/20; 8ª Zoya KRAVCHENKO (KAZ) 120/125 (+6) – 16/20; 22ª Martina BARTOLOMEI (ITA) 118/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Niccolò Sodi (Carabinieri) di Arezzo.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Valerio Grazini (Carabinieri) di Viterbo; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Pçartigiani.

PROGRAMMA

Mercoledì 8 Marzo Gara Skeet Mixed Team

13:30 Medal Matches Mixed Team Skeet

Giovedi 9 Marzo Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 10 Marzo Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 11 Marzo Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

12:15 Semifinali e Finale Trap Femminile

13.45 Semifinali e Finale Trap Maschile

Domenica 12 Marzo Gara Trap Mixed Team

13:15 Medal Matches Mixed Team Trap

N.B.: Tutti gli orarti sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Doha è di +2 ore. (Es. Quando a Doha saranno le 15.00, a Roma saranno le 13.00)

Coppa del Mondo Doha – Podio Skeet Maschile