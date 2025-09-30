Coppa del Mondo Junior – Gori d’argento nel Trap femminile

Coppa del Mondo Junior ISSF Gori d’argento nel Trap femminile Decimo Tanfoglio, dodicesimo Gerri. Domani ultimo atto con il Mixed Team

New Delhi (IND) – La gara individuale di Trap della Coppa del Mondo Junior ISSF di New Delhi (IND) si è conclusa con la medaglia d’argento conquistata da Sofia Gori nella finale di Trap Femminile.

La ventenne di Forlimpopoli (FC), tiratrice della Marina Militare Italiana, è stata la migliore delle qualificazioni con 117/125 +1 e si è presentata sui blocchi di partenza finale con il dorsale numero uno. Nella corsa al podio, condizionata da un forte acquazzone, l’azzurrina del Commissario Tecnico Daniele Di Spigno si è difesa al meglio, arrivando a duellare con la ceca Lea Kucerova per la vetta. Purtroppo, il confronto è stato propizio all’avversaria, oro con 41/50, costringendo Gori alla medaglia d’argento con 37/50. Sul terzo gradino la russa Kseniia Samofalova (in gara come Atleta Neutrale Individuale, ndr) con 30/40.

“Il mio obiettivo in questa gara era riscattare il quarto posto del Campionato Europeo in Francia ed il settimo della Coppa del Mondo a Suhl di quest’anno e la medaglia d’argento mi ha permesso di farlo – ha spiegato Sofia al termine della gara – Non nascondo che speravo di fare anche meglio, ma i lanci difficili e la pioggia non mi hanno aiutato. Dedico questa medaglia a chi mi è sempre accanto: la mia famiglia, la Marina Militare, la Federazione e, ultimo ma non meno importante, Daniele (il CT Di Spigno, ndr)”.

Niente finale per gli Azzurrini. Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline (BS) ha chiuso la sua gara con il punteggio di 117/125 che gli ha assegnato la decimo piazza, mentre Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS) si è fermato in dodicesima con 116/125. Mentre scriviamo è in corso la finale maschile.

“Brava Sofia (Gori, ndr), che malgrado le difficoltà è riuscita a salire sul podio, mi aspettavo di più da Francesco (Tanfoglio, ndr) e Luca (Gerri, ndr), ma non sempre si raccolgono i frutti del lavoro fatto con impegno e dedizione – ha commentato Di Spigno – Abbiamo ancora il Mixed e metteremo il massimo impegno per ben figurare”.

La Coppa del Mondo Junior si concluderà domani con il Mixed Team di Trap. Per l’Italia scenderanno in pedana Sofia Gori e Luca Gerri. Dopo le qualificazioni, le migliori quattro squadre si sfideranno nei medal matches, programmati a partire dalle ore 11.00.

RISULTATI

Trap Femminile: 1ª Lea KUCEROVA (CZE) 112/125 (+3) – 41/50; 2ª Sofia GORI (ITA) 117/125 (+1) – 37/50; 3ª Kseniia SAMOFALOVA (AIN) 117/125 (+0) – 30/40; 4ª Tereza ZAVISKOVA (CZE) 113/125 (+1) – 25/35; 5ª Kseniia TATARINOVA (AIN) 113/125 (+0) – 23/30; 6ª Lucy MYERS (USA) 112/125 (+2) – 17/25.

Trap Maschile: Isaac HERNANDEZ (ESP) 120/125 (+6); Tony MEOLA (USA) 120/125 (+5); Toni GUDELJ (CRO) 120/125 (+3); Vinaj Pratap Singh CHANDRAWAT (IND) 118/125 (+4); Arjun ARJUN (IND) 118/125 (+3); Daniel FERNANDEZ DE VICENTE (ESP) 118/125 (+1); 10° Francesco TANFOGLIO (ITA) 117/125; 12° Luca GERRI (ITA) 116/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline (BS).

Ladies: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

PROGRAMMA

Mercoledì 01 ottobre Gara Trap Mixed Team

11:00 Medal Matches Mixed Team Trap

12:15 Cerimonia di Chiusura

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e New Delhi è di +3.30 ora. (Es. Quando a Roma saranno le 10.00, a New Delhi saranno le 13.30).

Com. Stam. + foto FITAV