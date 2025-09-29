Coppa del Mondo Junior – Gori e Tanfoglio in corsa per le finali di Trap

Coppa del Mondo Junior ISSF Gori e Tanfoglio in corsa per le finali di Trap Gerri rincorre. Appuntamento domani a partire dalle ore 11.00

New Delhi (IND) – Da oggi i protagonisti assoluti della Coppa del Mondo Junior ISSF di New Delhi (IND) sono i giovani specialisti di Trap. Dopo i primi 75 piattelli di qualificazione al maschile guidano il croato Gudelj e lo spagnolo Fernandez De Vicente con 73, mentre il nostro Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline (BS) li tallona con 72, pari merito con altri sei tiratori. In ritardo Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS) con 69.

Al femminile Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC) ha chiuso la prima giornata con 70/75 e guida la classifica provvisoria in compagnia della russa Samofalova e dell’indiana Katyal.

Domani la gara individuale si concluderà con altri 50 piattelli di qualificazione e le finali, in programma dalle ore 11.00.

RISULTATI

Trap Maschile: Toni GUDELJ (CRO) 73/75; Daniel FERNANDEZ DE VICENTE (ESP) 73/75; Francesco TANFOGLIO (ITA) 72/75; Luca GERRI (ITA) 69/75.

Trap Femminile: Sofia GORI (ITA) 70/75; Kseniia SAMOFALOVA (AIN) 70/75; Addya KATYAL (IND) 70/75.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Francesco Tanfoglio (Fiamme Oro) di Muscoline (BS).

Ladies: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

PROGRAMMA

Martedì 30 settembre Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

11:00 Finale Trap Femminile

12:30 Finale Trap Maschile

Mercoledì 01 ottobre Gara Trap Mixed Team

11:00 Medal Matches Mixed Team Trap

12:15 Cerimonia di Chiusura

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e New Delhi è di +3.30 ora. (Es. Quando a Roma saranno le 10.00, a New Delhi saranno le 13.30).

Com. Stam. + foto FITAV