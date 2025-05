Coppa del Mondo Junior ISSF Bragalli d’argento nello Skeet a Suhl Peccato per Nember e Coco, rispettivamente quarta e sesto

Suhl (GER) – Le pedane tedesche hanno emesso i primi verdetti di questa edizione della Coppa del Mondo Junior ISSF e l’Italia sale sul podio con Matteo Bragalli, medaglia d’argento al maschile.

Il pistoiese delle Fiamme Oro è entrato in finale grazie al 121/125 +2 ottenuto nelle qualificazioni e si è ritrovato a duellare con il finlandese Lassi Akseli Matias Kauppinen per l’oro e l’argento. Purtroppo per l’azzurrino, l’avversario ha saputo amministrare il vantaggio accumulato nelle prime fasi della corsa al podio, salendo sulla vetta con 57/60 e costringendo il nostro alla piazza d’onore con 54/60. Sul terzo gradino del podio il turco Muhammet Seyhun Kaya con 45/50.

“Sono arrivato molto preparato e carico e in pedana sono riuscito a mantenere la concentrazione senza problemi – ha spiegato Bragalli dopo la gara – Il merito è sicuramente del lavoro fatto con il CT Sandro Bellini nei raduni preparatori. Ci tengo a ringraziare lui, la Federazione che ci permette di lavorare al meglio e vivere queste esperienze, la Polizia di Stato per il supporto continuo, ed i miei compagni di squadra per il sostegno dimostratomi in questa occasione. Ci tengo anche a fare i miei complimenti a Marco (Coco, ndr) per il Record del Mondo”.

Con l’amaro in bocca Marco Coco. Il portacolori delle Fiamme Oro di Ardea (RM) ha concluso le qualificazioni con un perfetto 125/125 che ha inciso il suo nome dell’albo d’oro della specialità per aver eguagliato il Record del Mondo in qualificazione siglato dallo statunitense Jordan Douglas Sapp il 15/07/2024 alla Coppa del Mondo Junior di Porpetto (UD). Entrato in finale con il dorsale numero uno, Coco ha sentito forte il peso dell’en-plein e si è disunito. Purtroppo con 16/20 si è fermato al sesto posto.

Sedicesimo con 115/125 Antonio Bellu (Carabinieri) di Sant’Antonio di Gallura (SS) e ventitreesimo Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano (CS) con 114/125.

Al femminile si è cinta il collo con la medaglia d’oro la britannica Phoebe Bodley-Scott, seguita dall’indiana Raiza Dhillon e dalla tedesca Annabella Hettmer.

Quarta ai piedi del podio Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS). Dopo il 115/125 delle qualificazioni, il suo 31/40 l’ha costretta a lasciare la corsa un passo prima delle medaglie.

Ottava Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna (LT) con 113/125.

“Faccio i miei complimenti a Matteo (Bragalli, ndr) per la medaglia, a Marco (Coco, ndr) per aver eguagliato il Record del Mondo in qualificazione, ad Arianna (Nember, ndr) per l’ingresso in finale e, in generale, a tutti i componenti della Squadre per l’impegno e la serietà che hanno dimostrato in questa trasferta. Torniamo a casa con un bilancio che considero positivo, certo che, con altro impegno ed altro lavoro, potremo ottenere risultati ancora migliori”.

Domani inizia l’avventura in Coppa del Mondo con gli allenamenti ufficiali la Squadra di Trap guidata dal Tecnico Federale Daniele Di Spigno.

RISULTATI

Skeet Maschile: 1° Lassi Akseli Matias Kauppinen (FIN) 122/125 – 57/60; 2° Matteo BRAGALLI (ITA) 121/125 (+2) – 54/60; 3° Muhammet Seyhun Kaya (TUR) 120/125 (+2) 45/50; 4° Artyom Sedelnikov (KAZ) 121/125 (+1) – 31/40; 5° Ryan Koojiman (NED) 120/125(+1) 24/30; 6° Marco COCO (ITA) 125/125; 16/20; 16° Antonio BELLU (ITA) 115/125; 23° Antonio LA VOLPE 114/125.

Skeet Femminile: 1ª Phoebe BODLEY-SCOTT (GBR) 116/125 (+11) – 53/60 (+2); 2ª Raiza DHILLON 116/125 (+12) – 51/60; 3ª Annabella HETTMER (GER) 116/125 (+2) – 38/50; 4ª Arianna NEMBER (ITA) 115/125 31/40; 5ª Madeline Zarina RUSSELL (GBR) 119/125 – 21/30; 6ª Lidya BASHAROVA (KAZ) 114/125 (+12) – 12/20; 8ª Eleonora Ruta (ITA) 113/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Antonio Bellu (Carabinieri) di Sant’Antonio di Gallura (SS); Matteo Bragalli (Fiamme Oro) di Pistoia; Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Antonio La Volpe (Fiamme Oro) di Montegiordano (CS).

Ladies: Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS); Eleonora Ruta (Fiamme Oro) di Cisterna di Latina (LT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone; Fabrizio Fisichella di Motta Sant’Anastasia (CT); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Diego Martelli (Fiamme Oro) di Lamporecchio (PT).

Ladies: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC); Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Villagrande Strisaili (NU); Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde (CR); Camilla Stella Piazza di Genova.

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

PROGRAMMA

Venerdì 23 maggio Allenamenti Ufficiali Trap

Sabato 24 maggio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Domenica 25 maggio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:30 Finale Trap Femminile

17:30 Finale Trap Maschile

Lunedì 26 maggio Gara Trap Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Trap

16:15 Cerimonia di Chiusura

Ph FIATAV 1 CDM Junior Suhl – Matteo Bragalli e Sandro Bellini 2 CDM Junior Suhl – La Squadra di Skeet

