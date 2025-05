Coppa del Mondo Junior ISSF Junior sempre più grandi, nel Misto di Trap oro per Maccioni-Gerri e bronzo per Montani-Fisichella

Il CT Di Spigno: sono entusiasta dei miei atleti – Suhl (GER) – Nella gara del Mixed Team di Trap della Coppa del Mondo Junior di Suhl (GER) è stato scontro al vertice tra Italia e Francia e, grazie all’abilità dei nostri atleti, il risultato finale ci premia con un netto 2 a 0.

Nel medal match per l’oro e l’argento Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Budoni (SS) e Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS) hanno battuto la coppia composta da Jeanne Aurich e Thomas Agez con un netto 37/50 a 34/50. Gli azzurrini, secondi in qualificazione con 142/150 ed un punto di ritardo rispetto agli avversari, nel confronto diretto hanno dato il meglio. In svantaggio per i due terzi della corsa alle medaglie, si sono ricomposti e hanno approfittato delle defaillance degli avversari per raggiungerli e superarli. Davvero una prova di carattere per loro.

Da medaglia anche Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde (CR) e Fabrizio Fisichella di Motta Sant’Anastasia (CT). Terzi nelle qualifiche con 140/150 i due azzurrini hanno affrontato la coppia composta da Chloe Dutang e Paul Bayard nel medal match per il bronzo. Un duello condotto dagli italiani fino ad un passo dalla conclusione dei lanci regolamentari, ma nell’ultima rotazione gli avversai li hanno raggiunti sul 38/50 pari. Nello spareggio per la medaglia di bronzo i nostri sono stati chirurgici e con +2 a +1 si sono meritati il terzo gradino del podio.

“Chiudiamo questa Coppa del Mondo in bellezza, esattamente come ieri nella gara individuale – ha tirato le somme con soddisfazione il CT Daniele Di Spigno – Con l’oro di Maria Teresa Gioria e Luca (Maccioni e Gerri, ndr) ed il bronzo di Martina e Fabrizio (Montani e Fisichella, ndr), il nostro bottino sale ad un totale di cinque medaglie. Quelle di oggi, poi, sono due medaglie che hanno coinvolto tutta la squadra, anche gli atleti che non hanno gareggiato oggi. Seppur non coinvolti direttamente, non hanno mancato nel supporto costante ai compagni in pedana. Un esempio su tutti: una rottura del fucile di Gerri è stata risolta da Diana (Andrea, ndr) che ha corso come un fulmine per recuperare il fucile di riserva. In due minuti Gerri era di nuovo pronto a continuare. Questo per me vale più di tutto e non posso che dirmi entusiasta. Rinnovo i ringraziamenti a tutti i componenti della Squadra per l’impegno profuso, alla Federazione per averci supportato nel percorso di avvicinamento ed in occasione della gara e a Carlo Alberto Zandomeneghi (il Preparatore Atletico, ndr) che ha lavorato con i ragazzi e garantito a me un sostegno costante”.

RISULTATI

Trap Mixed Team: 1ª ITALIA 2 (Maria Teresa Giorgia MACCIONI – Luca GERRI) 142/150 – 37/50; 2ª FRANCIA 1 (Jeanne AURICHE – Thomas AGEZ) 143/150 – 34/50; 3ª ITALIA 1 (Martina MONTANI – Fabrizio FISICHELLA) 140/150 – 38/50 +2; 4ª FRANCIA 2 (Chloe DUTANG – Paul BAYARD) 136/150 – 38/50 +1.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone; Fabrizio Fisichella di Motta Sant’Anastasia (CT); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Diego Martelli (Fiamme Oro) di Lamporecchio (PT).

Ladies: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC); Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Budoni (SS); Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde (CR); Camilla Stella Piazza di Genova.

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

Com. Stam. + foto FITAV