Coppa del Mondo Junior ISSF Nel Trap l’Italia degli Junior è grande

Oro per Fisichella, argento per Maccioni e bronzo per Montani In finale anche Piazza, poi quarta. Di Spigno: orgoglioso dei miei atleti

Suhl (GER) – Che Italia quella che oggi ha letteralmente dominato la gara di Trap individuale della Coppa del Mondo Junior di Suhl (GER), con l’oro di Fabrizio Fisichella al maschile e l’argento ed il bronzo di Maria Teresa Giorgia Maccioni e di Martina Montani al femminile.

Fisichella, ventunenne di Motta Sant’Anastasia (CT), non ha avuto rivali. Chiuse le qualificazioni con un ottimo 123/125, miglior punteggio di giornata, il siciliano ha aggredito la finale con tutta la grinta possibile. Sin dai primi lanci si è messo al comando ed ha avuto come unico rivale il britannico Thomas William Betts. I due si sono tallonati per tutta la durata della corsa alle medaglie, ma alla fine l’ha spuntata l’azzurrino, imponendosi con 42/50 a 40/50.

“E’ un sogno realizzato – ha dichiarato visibilmente emozionato Fisichella – La prima trasferta in Coppa del Mondo, la prima Finale e l’oro. Non ci credo ancora, anche se niente arriva per caso. Ho lavorato tanto, ci ho sperato e ci ho creduto ancora di più. Tanta gioia, davvero, che voglio condividere con tutti quelli che mi hanno aiutato a provarla: la mia famiglia, il CT Di Spigno, la Federazione, i miei compagni di squadra. Sensazione bellissima!”

Fuori dalla finale con 118/125 +1 Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS), alla fine nono nella classifica generale.

In ritardo gli altri due azzurri in gara: Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone ha chiuso in ventiduesima posizione con 115/125, mentre Diego Martelli (Fiamme Oro) di Lamporecchio (PT) si è fermato in quarantaseiesima con 110/125.

Assolutamente incredibile la prestazione che hanno concretizzato le azzurrine. Tutte e quattro le atlete convocate da Di Spigno avrebbero meritato la finale, ma il regolamento ISSF prevede che una nazione possa essere rappresentata nella serie decisiva da un massimo di tre tiratrici.

A brillare di più è stata Maria Teresa Giorgia Maccioni. Portacolori dei Carabinieri, sarda di Budoni (SS), la ventunenne già Campionessa del Mondo lo scorso anno a Lima (PER) ha meritato il secondo posto del podio. Seconda in qualificazione con 118/125, in finale si è arresa solo alla russa (in gara come atleta neutrale individuale AIN, ndr) Kseniia Stepina, prima con 42/50. All’azzurrina è arrivata la medaglia d’argento con 39/50.

“Sono davvero contenta di questa medaglia, soprattutto perché non è stato facile conquistarla – ci ha spiegato Maria Teresa Giorgia – Gareggiare con un tempo poco clemente non è semplice, ma quando ci si allena tanto e ci si crede, i risultati arrivano. Questo risultato è stato possibile grazie al tanto lavoro fatto nei raduni ed a casa e mi rende davvero orgogliosa di me stessa”.

A farle compagnia sul podio ci ha pensato Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde (CR), terza in qualificazione con 117/125 e poi medaglia di bronzo con 30/40.

“L’ho desiderata tanto e finalmente è arrivata – ci ha detto Martina alla finale della finale riferendosi alla medaglia – Non è stato semplice, ma mi sono piaciuta sia in qualificazione sia in finale e ho trasformato in realtà un sogno che mi accompagnava da parecchio tempo”.

Giù dal podio per un soffio Camilla Stella Piazza di Genova, quarta in qualificazione con 116/125 e poi quarta nella corsa alle medaglie con 24/35.

Come dicevamo prima, in finale sarebbe entrata con pieno diritto anche Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC), quinta migliore in qualifica con 114/125, ma è stata bloccata dal regolamento e non ha potuto provare a salire sul podio.

“Un risultato eccezionale – ha chiosato il Tecnico Azzurro Daniele Di Spigno – Non mi riferisco solo alle tre medaglie, per le quali faccio i miei complimenti a Fabrizio (Fisichella, ndr), Maria Teresa Gioria (Maccioni, ndr) e Martina (Montani, ndr), o alla conquista del posto in finale, come per Camilla Stella (Piazza, ndr), ma anche a Sofia (Gori, ndr), fuori solo per regolamento, Luca (Gerri, ndr), fuori allo spareggio, ed Andrea (Diana, ndr) e Diego (Martelli, ndr) per averci provato fino in fondo. Sono orgoglioso di tutti loro, Ognuno ha contribuito al risultato finale e questo, sopra ogni cosa, è quello che per me ha più importanza”.

Domani la Coppa del Mondo Junior si concluderà con la gara del Mixed Team. Per l’Italia scenderanno in pedana le coppie miste composte da Maria Teresa Gioria Maccioni e Luca Gerri e da Martina Montani e Fabrizio Fisichella.

Dopo le qualificazioni, le migliori quattro squadre si sfideranno nei medal matches, in programma a partire dalle 16.30.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Fabrizio FISICHELLA (ITA) 123/125 – 42/50; 2° Thomas William BETTS (GBR) 119/125 (+9) – 40/50; 3° Toni GUDELJ (CRO) 119/125 (+0) – 32/40; 4° Daniel HRUSKA (SVK) 118/125 (+4) – 26/35; 5° Andreas GARCIA (ESP 119/125 (+8) – 21/30; 6° Lucas Nico RACKO (GER) 118/125 (+5) – 17/25; 9° Luca GERRI (ITA) 118/125 (+1); 22° Andrea DIANA (ITA) 115/125; 46° Diego MARTELLI (ITA) 110/125.

Trap Femminile: 1ª Kseniia STEPINA (AIN) 121/125 –42/50; 2ª Maria Teresa Giorgia MACCIONI (ITA) 118/125 – 39/50; 3ª Martina MONTANI (ITA) 117/125 – 30/40; 4ª Camilla Stella PIAZZA (ITA) 116/125 – 24/35; 5ª Chloe DUTANG (FRA) 11/125 (+2) – 19/30; 6ª Noella PONTES VILLARRUBIA (ESP) 112/125 – 19/25; 7ª Sofia GORI (ITA) 114/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Andrea Diana (Fiamme Oro) di Frosinone; Fabrizio Fisichella di Motta Sant’Anastasia (CT); Luca Gerri (Fiamme Oro) di Erbusco (BS); Diego Martelli (Fiamme Oro) di Lamporecchio (PT).

Ladies: Sofia Gori (Marina Militare) di Forlimpopoli (FC); Maria Teresa Giorgia Maccioni (Carabinieri) di Budoni (SS); Martina Montani (Fiamme Oro) di Castelverde (CR); Camilla Stella Piazza di Genova.

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi

PROGRAMMA

Lunedì 26 maggio Gara Trap Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Trap

16:15 Cerimonia di Chiusura

Com. Stam. + foto