Coppa del Mondo: Le Stelle dello skateboard illuminano Roma

Mazzara è il migliore degli italiani. Lo Street Azzurro parla femminile Nella Città Eterna scritta la storia della disciplina olimpica

Più di 380 atleti coinvolti tra Ostia e Colle Oppio, oltre 20 milioni di visualizzazioni e impression, con un pubblico social raggiunto di oltre 4 milioni, 12.000 spettatori presenti nelle sole giornate clou delle competizioni, 51 Paesi di tutto il Mondo interessati, per quella che si è confermata a Roma, nelle ultime due settimane, una delle manifestazioni sportive più rilevanti dell’anno. La Coppa del Mondo di Skateboarding Park e Street Roma 2025, andata in scena dall’1 al 15 giugno, in due degli skate park più iconici e conosciuti della scena internazionale, il The Spot del Lido di Ostia e il park di Colle Oppio, nello straordinario scenario dominato dal Colosseo.

L’Evento romano è la prima delle tre tappe del Tour 2025 che nel corso dei prossimi mesi toccherà anche Stati Uniti e Giappone. Roma torna ad ospitare lo skateboarding per la quinta volta negli ultimi anni e si conferma polo internazionale dello sport più giovane e social di tutti. Un successo incredibile, sull’onda lunga delle due Olimpiadi di Tokyo e Parigi e dei World Skate Games 2024, quest’ultimi ospitati proprio nella Città Eterna. Un riconoscimento a livello mondiale, sancito anche dalla visita a Colle Oppio, durante le gare Street, del Presidente del CIO, Thomas Bach e della Presidente eletta, Kirsty Coventry.

Una manifestazione organizzata da Skate Italia e da World Skate, con il supporto di Sport e Salute e con il sostegno del Governo, attraverso il Ministro dello Sport e Giovani – Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma e del CONI. Tappa del Tour Mondiale andata in scena nel “The Spot” del Lido di Ostia, per le competizioni Park maschili e femminili dall’1 all’8 di giugno. Spazio poi allo Street donne e uomini, nel suggestivo scenario di Colle Oppio, dal 9 al di 15 giugno.

Ad Ostia il migliore degli azzurri è Ale Mazzara

Gare della specialità Park che, a Ostia, hanno visto il nostro migliore azzurro Alessandro Mazzara centrare la finale di domenica 8 giugno e chiudere in quarta posizione la classifica definitiva, a pochi punti dal podio. Gli azzurri del CT Daniele Galli possono festeggiare le bellissime prove degli altri nostri giovanissimi skater del Park che nella competizione maschile portano in semifinale, il 16enne Guglielmo Marin. Convincenti le prove di Rafael Rizzo Tomè (19) ed Edoardo Poggio (15) che superano le qualificazioni e si fermano ai quarti. Tra le donne la 17enne Greta Samaritani, campionessa italiana in carica e Gaia Antognoni (12), argento agli Italiani 2025, alla sua prima esperienza internazionale, non superano le prove di qualificazione, ma fanno ben sperare in ottica futura, grazie a gare molto solide.

Nello Street la Nazionale Italiana parla femminile

Bicchiere mezzo pieno invece per il giovanissimo Team Azzurro della Nazionale Street nelle gare di Colle Oppio. Italia che porta a casa un risultato importante, soprattutto in ottica futura, grazie alle nostre ragazze, la 12enne Gaia Urbinati e la 17enne Irene Panzavolta, che superano lo scoglio delle qualificazioni ma si fermano nei quarti. Squadra Street maschile Azzurra che non riesce a portare nessun atleta nei quarti. I Ragazzi del CT Mattia Restante, Diego Nardini, Andres Martin Gramaglia Fusconi e Alessandro Mudu, si fermano alle qualifiche, facendo esperienza in un gara internazionale che tornerà utile per le prossime tappe del Tour Mondiale.

Spettacolari le due finali che hanno regalato emozioni a tutti i presenti nei park di Ostia e Colle Oppio e ai milioni di spettatori che hanno potuto seguire in streaming la diretta, sulla World Skate Tv e sul canale Rai Sport dell’app RaiPlay.

Le Finali Street a Colle Oppio

Finali street andate in scena domenica scorsa 15 giugno. Tra le donne si impone la giovanissima Chloe Covel, 15 anni. L’australiana, nel luglio 2023, è diventata la medaglia d’oro più giovane nella storia degli X Games, all’età di 13 anni. Seconda piazza per la nipponica Fūna Nakayama, bronzo ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. Terzo gradino del podio per l’altra giapponese Ibuki Matsumoto. Tra gli uomini è Sora Shirai a imporsi nel clima infuocato di Colle Oppio. Il numero 1 del ranking mondiale consolida ulteriormente la sua posizione. Podio tutto a tine giapponesi con l’argento che va a Toa Sasaki e il bronzo al prodigio Ginwoo Onodera. Il due volte oro olimpico di Tokyo 2020 e di Parigi 2024, Yuto Horigome, chiude la gara in settima posizione.

Le Finali Park al The Spot di Ostia

Show garantito anche ad Ostia nella bowl del litorale, il The Spot, stracolma di spettatori. Oltre 2000 le presenze sugli spalti nella sola finale dell’8 di giugno. L’eroe locale Alessandro Mazzara è stato tra i protagonisti. Autore di una gara tostissima, chiusa nella golden run riservata ai migliori 5 degli 8 finalisti. L’atleta olimpico delle Fiamme Gialle conquista uno splendido 4 posto,a pochi punti dal podio. Gara maschile vinta dal prodigio basco, il 14enne Egoiz Bijueska. Argento per il giapponese Yuro Nagahara. Il bronzo va al brasiliano Gui Khuri. Tra le donne podio a tinte nipponiche con l’oro a Mizuho Hasegawa, bronzo per Cocona Hiraki. Seconda la campionessa olimpica Arisa Trew.

Gui Khury scrive la storia nel contest di Ostia

La stella brasiliana di origini italiane Gui Khury scrive la storia dello skateboard, realizzando il primo 900 (Nine Hundred Degree Aerial Spin) in assoluto in un contest Park, conquistando il terzo posto all’apertura della stagione 2025 del World Skateboarding Tour, nella Città Eterna. Dopo averne realizzato uno durante la semifinale, scatenando il pandemonio sugli spalti del The Spot, il campione del mondo Vert 2024 ha poi ripetuto l’impresa per ben due volte in finale, durante uno dei contest Park più intensi di sempre. Se le premesse sono queste, ne vedremo delle belle nella prossima tappa del World Skateboarding Tour di Washington DC, per questi entusiasmanti Campionati del Mondo 2025!

Iniziative Sociali e di Inclusione, artistiche e musicali

Una competizione, quella della Coppa del Mondo 2025 di Roma che ha abbracciato anche temi che vanno oltre l’evento sportivo, come l’inclusione sociale, il volontariato, la riqualificazione di spazi urbani e la legalità attraverso lo sport. Più di un semplice evento sportivo. Negozi di skate, come 7hills, e comunità locali hanno ospitato diverse attività, creando un’esperienza immersiva. Tante le iniziative nel fan fest al The Spot di Ostia Lido di Roma: nella serata dell’8 giugno, l’artista romano Carl Brave, special guest della Cerimonia di Premiazione nella Bowl di Ostia e poi nuovamente nella finale di Colle Oppio di domenica scorsa, 15 giugno. Ricco il programma di eventi nel fan fest dove sono state coinvolte le ASD locali tra campo da basket 3×3, surfskate, mini-rampa, mini half pipe per lo skateboard, lezioni di frisbee freestyle e di approccio al surfboard, breakdance battle, e tanto altro.

Coinvolgimento delle Scuole

Il fan fest ha visto la partecipazione attiva di diversi plessi scolastici del territorio, con studenti che ogni giorno hanno partecipato alle attività, incontrando gli atleti per scambi di idee, ispirazione e consigli. Un’iniziativa dedicata all’inclusione sociale, all’aggregazione giovanile e alla valorizzazione delle periferie attraverso lo skateboarding, con l’obiettivo di promuovere la legalità e la vita sana. Iniziative che hanno animato Ostia e Colle Oppio. Il programma del World Skateboarding Tour a Roma non si è limitato infatti ai due soli eventi dello sport olimpico, ma ha abbracciato un ampio ventaglio di attività dedicate alla sostenibilità e alle comunità locali.

