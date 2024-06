Coppa del Mondo Lonato del Garda Resca è d’argento nel Trap In finale anche Stanco, poi quinta. Da venerdì in gara lo Skeet

Lonato del Garda (BS) – I primi verdetti della Coppa del Mondo ISSF di Lonato del Garda (BS) regalano all’Italia una medaglia d’argento nel Trap Maschile.

A conquistarla è stato Daniele Resca, secondo solo all’inglese Matthew John Coward-Holley. Il carabiniere di Pieve di Cento (BO), Campione del Mondo a Mosca nel 2017, ha chiuso le qualificazioni con il punteggio di 123/125, secondo solo al cinese Heicheng Yu con 124/125, ed in finale ha tirato fuori tutta la sua abilità per arrivare a duellate con il britannico per l’oro e l’argento.

Il vantaggio accumulato dal britannico, bronzo olimpico a Tolyo 2020, non ha lasciato all’azzurro grande libertà di movimento e con 45/50 si è meritato la piazza d’onore alle spalle dell’avversario, primo con 47/50. Sul terzo gradino del podio il cinese Yu con 34/40.

“E’ stata una gara impegnativa e davvero dura – ha spiegato Resca al termine della gara – L’altra qualità dell’impianto e i lanci regolari hanno determinato punteggi alti. Una volta centrata la finale mi sono detto “devi salire sul podio e festeggiare in casa”. Ci sono riuscito e questo mi riempie di gioia. Ringrazio il Direttore Tecnico Marco Conti con cui abbiamo imposta un ottimo lavoro, la Federazione e l’Arma dei Carabinieri per il supporto quotidiano, i miei sponsor Perazzi e Baschieri&Pellagri ed i miei compagni di squadra per l’ottimo clima che abbiamo respirato in questa trasferta”.

Lontani dai giochi per le medaglie Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM, trentottesimo con 116/125, e Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), sessantaseiesimo con 113/125.

Nella gara femminile l’oro è andato alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, Campionessa Olimpica a Tokyo 2020, l’argento alla spagnola Fatima Galvez, Campionessa Olimpica nel Mixed Teama Tokyo 2020, e l’australiana Catherine Skinner, Campionessa Olimpica a Rio 2016.

A duellare per le medaglie ci ha provato anche l’azzurra Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV). Entrata in finale con 116/125 che le ha assegnato il dorsale numero sei, l’italiana non è inciampata in qualche errore di troppo e con 20/30 si è fermata in quinta posizione.

Non da finale le prove di Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), tredicesima con 113/125, e di Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA), trentaduesima con 109/125.

In gara solo per i punti ranking anche Emanuele Iezzi di Manoppello (PE) con 116/125, Giammarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme (SA) con 110/125, Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE) con 11/125 e Diana Ghilarducci (Marina Militare) di Viareggio (LU) con 103/125

“Mi complimento con Daniele (Resca, ndr) per questa medaglia d’argento. Ha sparato molto bene, sia in qualificazione sia in finale. Peccato per Silvana (Stanco, ndr) che con un pizzico di concentrazione in più avrebbe potuto chiudere questa gara con un altro risultato – ha commentato il Direttore Tecnico Marco Conti – Ora ci concediamo solo qualche giorno di stop per recuperare le energie e poi ci concentreremo totalmente sui Giochi”.

Da domani i protagonisti in pedana saranno gli Azzurri di Skeet del Direttore Tecnico Andrea Benelli, impegnati negli allenamenti ufficiali.

RISULTATI

Trap Maschile: 1° Matthew John COWARD-HOLLEY (GBR) 122/125 (+4) – 47/50; 2° Daniele RESCA (ITA) 123/125 (+3) – 45/50; 3° Haicheng YU (CHN) 124/125 – 34/40; 4° Bhowneesh MENDIRATTA (IND) 123/125 (+2) – 29/35; 5° James WILLETT (AUS) 122/125 (+3) – 24/30; 6° Josip GLASNOVIC (CRO) 121/125 (+10) – 20/25; 38° Diego VALERI 116/125; 66° Massimo FABBRIZI 113/125;

RPO Maschile: Emanuele IEZZI 116/125; Gianmarco BARLETTA 110/125.

Trap Femminile: 1ª Zuzana REHAK STEFECEKOVA (SVK) 124/125 – 45/50; 2ª Fatima GALVEZ (ESP) 119/125 (+1) – 41/50; 3ª Catherine SKINNER (AUS) 31/40 119/125 (+0); 4ª Lucy Charlotte HALL (GBR) 118/125 – 25/35; 5ª Silvana Maria STANCO (ITA) 116/125 – 20/30; 6ª Jana SPOTAKOVA (SVK) 117/125 – 16/25; 13ª Marialucia PALMITESSA (ITA) 113/125; 32ª Erica SESSA (ITA) 109/125.

RPO Femminile: Alessia IEZZI (ITA) 111/125; Diana GHILARDUCCI (ITA) 103/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO). RPO: Gianmarco Barletta (Fiamme Gialle) di Contursi Terme; Emanuele Iezzi di Manoppello (PE).

Ladies: Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV). RPO: Diana Ghilarducci (Marina Militare) di Viareggio (LU); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN). RPO: Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD); Niccolò Sodi (Aeronautica Militare) di Arezzo.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Martina Maruzzo di Nanto (VI). RPO: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani

PROGRAMMA

Venerdì 14 giugno Allenamenti Ufficiali di Skeet

Sabato 15 maggio Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Domenica 16 giugno Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Lunedì 17 giugno Skeet Maschile e Femminile (25 piattelli)

Ore 15.00 Finale Skeet Femminile

Ore 16.30 Finale Skeet Maschile

Ore 18.00 Premiazioni

Martedì 18 giugno Qualificazioni Mixed Team Skeet

Ore 15.00 Medal Matches Mixed Team Skeet

Ore 17.30 Premiazioni

Com. Stam. + foto FITAV

Coppa del Mondo Lonato – vincitori Trap maschile