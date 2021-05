Dal 6 al 9 maggio nel centro belga di scena il primo importante momento di confronto internazionale del 2021 che rappresenta anche l’ultimo appuntamento ai fini della qualificazione per Tokyo. Il tecnico azzurro: “Credo nel mio gruppo”

Abbiamo un obbligo nei confronti dei nostri tifosi, di noi stessi ed anche di chi non è, per motivi diversi, più della Nazionale: quello di continuare a vincere, come abbiamo fatto in questi anni.” Mario Valentini, ct della Nazionale Paraciclismo che si appresta a fare il suo esordio internazionale questa settimana nella Coppa del Mondo di Ostenda, come sempre parla con il cuore e trova nel più profondo di ognuno dei suoi atleti le motivazioni migliori.

L’esordio di una delle Nazionali più vincenti del nostro ciclismo è all’insegna del futuro (le prossime Paralimpiadi) ma anche con il pensiero a chi non potrà essere della partita, in particolare Alex Zanardi. “Alex è stato il punto di riferimento, uno stimolo ed un esempio, sempre avanti.. e noi ad inseguirlo. Adesso che non c’è abbiamo l’obbligo di confermarci, anche per lui.”

Gli Azzurri che si apprestano a scendere in campo in Belgio hanno un compito importante. La stagione che parte il 6 maggio con le prove a cronometro infatti guarda alle Paralimpiadi di Tokyo e ad una qualificazione ancora tutta da chiudere. “Le gare 2020 sono saltate e l’appuntamento in Belgio diventa l’ultimo passaggio fondamentale ai fini della qualificazione – ricorda il tecnico umbro, uno dei più vincenti della sport italiano -. Attualmente abbiamo qualificati 8 uomini e 3 donne, ma dobbiamo guardarci da chi ci segue da vicino ed anche chi abbiamo avanti.”

La Coppa, in scena dal 6 al 9 maggio, è fondamentale. Sarà l’ultima occasione per provare a cambiare le attuali gerarchie. I mondiali in Portogallo tra un mese non avranno analoga importanza, perché non assegneranno punti ai fini del ranking olimpico.

“Questo ci obbliga ad essere presenti con i nostri migliori…”. Mancheranno, come ricordato, Alex Zanardi ed anche Vittorio Podestà, che ha scelto di smettere con l’attività agonistica. “Erano pedine fondamentali della staffetta – commenta Valentini – ma abbiamo tanti giovani e un gruppo in grado di esprimere valori assoluti.”

In assenza di confronti internazionali recenti, resta un po’ di curiosità sugli attuali valori in campo: “A parte qualche nome nuovo, soprattutto per quanto riguarda i francesi, gli avversari da tenere presenti sono gli stessi.” conclude il CT. Anche per il nostro gruppo ci sono diverse novità. Mario Valentini ha convocato 20 atleti con alcuni giovani interessanti che saranno in Belgio per accumulare esperienza.

La prova di Ostenda – La località belga ha già ospitato prove di Coppa del Mondo di Paraciclismo e pertanto può mettere in capo un’organizzazione collaudata, in grado anche di assicurare la diretta streaming nei giorni di gara. Giovedì e venerdì di scena le prove a cronometro lungo un circuito di 10 km sul lungomare di Zeedijk.

Le prove su strada sono in programma sabato e domenica su distanze che vanno da 30 km fino a 90 km (WB) e 100 km (MB). Il programma della competizione si concluderà con la staffetta a squadre miste handbike (M / WH1-5): un breve anello di 2,4 km da completare 9 volte per una distanza totale di 21,6 km.

Ricordiamo che gli altri momenti importanti della stagione internazionale sono i Mondiali a Cascais in Portogallo, dal 9 al 13 giugno e le Paralimpiadi di Tokyo, che si svolgono dal 24 agosto al 5 settembre: gli eventi su strada sono in programma dal 31 agosto al 3 settembre presso il Fuji Speedway; le gare di ciclismo su pista al Velodromo di Izu (25-28 agosto).

La Nazionale è partita lunedì 3 maggio, nel primo pomeriggio, dopo che in mattinata è stata sottoposta ai tamponi di controllo.

Azzurri Convocati

Pierpaolo Addesi – Team Go Fast

Katia Aere – Anmil Sport Italia

Roberta Amadeo – Bee and Bike

Fabio Anobile – Natura e Sport

Andrea Casadei – Team Equa

Paolo Cecchetto – Team Equa

Diego Colombari – Polisportiva Passo ASD Onlus

Fabrizio Cornegliani – Team Equa

Giorgio Farroni – Anthropos Asd

Giancarlo Masini – Natura e Sport

Eleonora Mele – Team Equa

Federico Mestroni – Tigullio Handbike Team

Panizza Riccardo – Team Comobike Asd

Pasini Luisa – Team Equa

Michele Pittacolo – Pittabike A.S.D.

Pizzi Ivano – Asd Ifi‑Giant Store Roma

Porcellato Francesca – G.C. Apre‑Olmedo

Radrizzani Fabio – Tigullio Handbike Team

Tarlao Andrea – Team Go Fast

Vitelaru Ana Maria – Anmil Sport Italia

Alla prova in Belgio parteciperanno anche alcune Società con propri atleti, qui di seguito riportati.

Botti Andrea – ASD THT 2002

Bove Fabrizio – ANMIL Sport

Calcagni Carlo F.M. – A.S.D. Team “Calcagni Sport”

Cazzaro Paolo – Comitato Velodromo Vigorelli

Colosio Grazia – Team MTB and Bike Bregnano ASD

Cortini Davide – ANMIL Sport

Cretti Claudia – Born to Win

Danzi Alessandro – A.S.D. Pedale Scaligero

Di Bari Saverio – ASD THT 2002

Fabianelli Enrico – ANMIL Sport

Ferrali Paolo – ANMIL Sport

Giagnoni Christian – A.S.D. Active Sport

Giusti Davide – ANMIL Sport

Giuzio Antonio – A.S.D. Pedale Scaligero

Marcelli Emma – ANMIL Sport

Marini Damiano – ANMIL Sport

Monti Tiziano – ANMIL Sport

Nobis Lucia – ANMIL Sport

Raggino Livio – ASD THT 2002

Ruffato Giulia – ANMIL Sport

Testa Mirko – A.S.D. Active Sport

Topatigh Fabrizio – A.S.D. Active Sport

