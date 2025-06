Coppa Del Mondo Skateboarding. Ad Ostia Solidarietà, Inclusione e tante iniziative sociali

L’arte incontra lo sport: Ieri la serata di beneficenza nel Parco Archeologico della Città Antica Domenica la finale del Park al Lido. Da Lunedì spazio allo Street nello scenario di Colle Oppio

Non solo competizione e gare al Lido di Ostia per la Coppa del Mondo 2025 di Skateboard, ma tanto altro. Solidarietà, arte, iniziative sociali, volontariato, inclusione, riqualificazione della periferia, giovani, fan fest, legalità. Sono solo alcuni dei temi che stanno animando in questi giorni il litorale romano, grazie allo sport più giovane, social e inclusivo tra tutte le discipline olimpiche.

Un Gesto di Solidarietà tra la Storia di Ostia Antica

Nel cuore pulsante della storia romana, dove i millenni si intrecciano con la modernità, è andata in scena ieri, nell’eccezionale cornice del Parco Archeologico di Ostia Antica, una serata che ha coniugato sport e solidarietà e ha permesso all’arte di incontrare lo skateboarding, durante la cena di gala del World Skateboarding Tour World Cup Rome 2025. Serata organizzata da World Skate e Skate Italia, alla presenza delle autorità e delle istituzioni che hanno sostenuto lo straordinario evento sportivo.

Momento clou dell’iniziativa la presentazione dell’opera dell’artista abruzzese Andrea Starinieri, che ha scelto come protagonista del suo dipinto Alessandro Mazzara, atleta olimpico della nazionale italiana, impegnato nella World Cup, ritratto in volo sugli straordinari mosaici e tra le colonne millenarie di Ostia Antica. Un’immagine potente che cattura l’essenza del gesto atletico dello skateboarding, nel contesto unico della storia di Roma.

La realizzazione dell’opera da parte di Starinieri non è stata solo un momento suggestivo, ma ha rappresentato anche un importante atto di beneficenza. Il dipinto sarà infatti destinato a una raccolta fondi per Sport Senza Frontiere, una ONLUS il cui cuore dell’attività è un programma di prevenzione e di inclusione sociale attraverso la pratica sportiva, rivolto a titolo gratuito a minori in condizione di disagio socio-economico.Il programma mira all’inserimento di bambini e ragazzi a rischio di esclusione sociale, in percorsi educativo-sportivi di diverso tipo e all’integrazione. Nello specifico, la raccolta sarà destinata al Progetto JOY, camp estivi a forte vocazione sociale dove i tecnici della Federazione faranno praticare skateboard ai beneficiari del progetto.

Un’Atmosfera Fuori dal Tempo

Lungo il suggestivo Portico di Pio IX, alle spalle del Capitolium, in quello che rappresenta uno dei siti archeologici più importanti e meglio conservati dell’epoca romana, un’atmosfera magica e fuori dal tempo ha permesso a tutti i partecipanti e alle Istituzioni coinvolte di realizzare un importantissimo progetto sociale e di solidarietà, dedicato ai più deboli, ai ragazzi e alla beneficenza. A poca distanza dai resti di quello che era uno dei punti focali dell’antica città portuale di Roma, nel vicino skatepark The Spot, dal 1 giugno atleti da tutto il mondo stanno dando spettacolo nella bowl del Lido di Ostia, con le gare della disciplina olimpica del park. Competizioni che si concluderanno domenica, per poi lasciare spazio allo Street, fino al 15 giugno, nella splendida e unica quinta del Parco di Colle Oppio, dominato dal Colosseo.

La serata ha saputo coniugare perfettamente storia e futuro: tra dj set coinvolgenti, musica dal vivo e un live painting che ha letteralmente incantato gli spettatori, è stato creato un ponte ideale tra la grandezza del passato e l’energia pulsante dello sport più giovane di sempre.

L’azzurro Alessandro Mazzara, impegnato in questi giorni nella Coppa del Mondo, è stato immortalato nell’opera intitolata “Front side air, Alessandro Mazzara su Ostia Antica“. Andrea Starinieri, noto pittore non solo per le sue opere d’arte di grande pregio artistico ma anche famoso madonnaro del centro di Roma, ha commentato: “Degli sportivi mi affascina il loro tentativo di superare i limiti, la forza di non abbandonare i loro sogni. Questo significa quasi sempre volontà di riscatto”.

Lo skateboarding è una forma d’arte – ha sottolineato Mazzara– Mia madre è un’artista e porto dentro di me questa forma d’espressione. Spero di continuare a far sognare l’Italia e Roma con quello che so fare”. Grande attesa per l’eroe locale da parte del pubblico di casa per le prossime giornate di gare.

Una Coppa del Mondo Ricca di Iniziative Sociali e di Inclusione

Il progetto si inserisce nelle numerose iniziative che stanno animando Ostia in questi giorni e che proseguiranno a Colle Oppio per la tappa di street, dall’8 al 15 giugno. Il programma del World Skateboarding Tour a Roma non si limita infatti ai due soli eventi dello sport olimpico, ma abbraccia un ampio ventaglio di attività dedicate all’inclusione, alla sostenibilità e alla comunità.

Tra i volontari dell’evento anche 8 ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali, coinvolti grazie a un progetto di inclusione che vede i giovani assistiti dalla Fondazione Inclusione e Cura Roma Litorale ETS. Un esempio concreto di come lo sport possa diventare veicolo di integrazione e partecipazione sociale.

Sport e Solidarietà

L’impegno sociale del World Skateboarding Tour si è manifestato anche attraverso una partita del Cuore di basket che ha permesso di donare un defibrillatore al Municipio X di Ostia. Il dispositivo medico sarà collocato presso l’Istituto “Giuliano da Sangallo”, rappresentando un contributo concreto alla sicurezza e al benessere della comunità locale.

Sostenibilità e Innovazione

L’attenzione alla sostenibilità è stata uno dei pilastri dell’evento. AMA, partner dell’iniziativa, ha utilizzato il fan fest per sensibilizzare il pubblico su come essere più sostenibili, mentre LIME ha messo a disposizione stalli intorno allo skatepark con codici promozionali per atleti, staff e pubblico, promuovendo la mobilità dolce. Tutti gli atleti accreditati e i membri del personale che partecipano alla Coppa del Mondo di Skateboarding Roma 2025, grazie a un accordo fatto dalla Federazione, potranno entrare gratuitamente nel parco archeologico di Ostia Antica, presentando il loro accredito. Il parco è facilmente accessibile con scooter e biciclette da tutti e con lo speciale Sconto WST (codice promozionale Limexwst2025staff 70% – sconto su 30 corse). Grazie alla pista ciclabile la visita ancora più accessibile e sostenibile.

World Skate e Skate Italia regaleranno inoltre delle panchine con elementi del WST per i luoghi iconici di Ostia, dove verrà posizionato un QR Code che mostrerà il fumetto ‘Skaters of Justice’, creando un legame duraturo tra l’evento e il territorio.

Coinvolgimento delle Scuole

Il fan fest ha visto la partecipazione attiva di diversi plessi scolastici del territorio, con studenti che ogni giorno partecipano alle attività e incontrano gli atleti per scambi di idee, ispirazione e consigli. Un’iniziativa dedicata all’inclusione sociale, all’aggregazione giovanile e alla valorizzazione delle periferie attraverso lo skateboarding, con l’obiettivo di promuovere la legalità e la vita sana. Il progetto è stato fortemente voluto da Skate Italia, Sport e Salute, World Skate, il Dipartimento dello Sport – Ministro per lo Sport e i Giovani, Roma Capitale, Città Metropolitana, Fiamme Gialle e dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina.

Il Gran Finale

A coronare questa straordinaria settimana di sport e cultura, la partecipazione dell’artista romano Carl Brave che sarà special guest, domenica 8 giugno a Ostia, dopo le cerimonie di premiazione, per animare la bowl del Lido di Roma. Un momento che chiuderà in bellezza il primo capitolo della manifestazione che coniuga sport, arte, storia e solidarietà, in un mix esplosivo che resterà nel cuore di tutti i partecipanti.

Com. Stam.