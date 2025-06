Coppa del Mondo Skateboarding. Grande Spettacolo al Lido di Ostia

Roma si conferma capitale della disciplina olimpica Bellissime le prove degli italiani nelle qualificazioni

Roma torna ad ospitare lo skateboarding per la quinta volta negli ultimi anni e si conferma capitale internazionale della disciplina olimpica più giovane e social di tutte. Un successo certificato dalle prime gare della Coppa del Mondo 2025, dedicate alla specialità del Park, in corso nell’iconico “The Spot” del Lido di Ostia. Competizioni Park che andranno avanti ad Ostia fino a domenica 8 giugno, per poi lasciare spazio allo Street, nel suggestivo scenario di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo, fino a domenica 15 giugno.

Belle notizie arrivano dagli italiani, tutti autori di ottime prove nelle qualifiche di ieri e tutti nei quarti di finale. I quattro moschettieri azzurri entrano nei migliori 32 in gara, guidati dall’eroe di casa, il romano Alessandro Mazzara che chiude la sua migliore run con il punteggio di 86.22. Saranno l’italobrasiliano Rafael Rizzo Tomé, il nuovo campione nazionale Guglielmo Marin e l’argento tricolore del CIS 2025 Edoardo Poggio a lottare, con Mazzara, contro i migliori atleti mondiali nei quarti di finale in programma oggi.

Roma, Caput Mundi della disciplina olimpica, si sta rapidamente affermando come polo globale d’eccellenza per lo skateboarding, grazie ai due skatepark diventati luoghi iconici in tutto il mondo: lo street skatepark di Colle Oppio all’ombra del Colosseo, proprio nel centro della città e il “The Spot”, una delle migliori bowl europee, nel cuore di Ostia Lido di Roma. Negli ultimi 3 anni la Città Eterna è diventata una destinazione di risonanza globale per lo skateboarding per entrambe le discipline, con la presenza costante, nei due skatepark e nei luoghi cittadini più suggestivi, dell’élite degli atleti internazionali che sceglie Roma per preparare le gare di Coppa del Mondo. Le due strutture ospitano regolarmente i migliori atleti, creando opportunità uniche di collaborazione tra skater professionisti e locali, a dimostrazione dello spirito inclusivo e di comunità tipico dello skateboarding. Inclusione, riqualificazione urbana, sostenibilità, parole chiave del grande successo della disciplina più giovane di tutte.

Tra le stelle più attese del park, la medaglia d’oro olimpica Arisa Trew, n°1 del WS ranking e già da settimane in Italia per allenarsi nella bowl di Ostia, e grande attesa anche per Sky Brown. Ad Ostia il n° 1 del World Skateboarding Ranking, Augusto Akio, e Raicca Ventura, entrambi campioni del mondo 2024, gli olimpionici Pedro Barros e Tate Carew. Nella competizione Street potremo vedere all’opera, nello skatepark di Colle Oppio, il n°1 del ranking mondiale Sora Shirai e il due volte medaglia d’oro olimpica Yuto Horigome (n°5 nel WS ranking), il giovane prodigio nipponico Ginwoo Onodera (n°3 nel WS ranking) e l’americano Nyjah Huston, una delle icone dello skateboarding street, più volte oro mondiale e bronzo a Paris 2024. Tra le donne la medaglia d’oro olimpica Coco Yoshizawa (n°2 WS ranking), la campionessa del mondo Rayssa Leal, n° 1 del WS Ranking e l’olimpionica Chloe Covell. Oltre 370 partecipanti da 51 paesi del mondo che si contenderanno i punti del ranking mondiale World Skate e l’enorme montepremi combinato di 400.000 $, suddiviso equamente tra uomini e donne, nelle due discipline!

I due skatepark hanno avuto un profondo impatto sul paesaggio urbano di Roma. Oltre al loro significato architettonico, le strutture sono diventate centri vitali per le comunità locali, dimostrando il potere dello sport e dello skateboard di trasformare positivamente la vita di giovani e di famiglie, in aree precedentemente trascurate. Un percorso di rigenerazione di intere zone urbane che offre nuova vita a parchi e piazze. L’unione dell’antica grandezza di Roma con l’energia giovane dello skateboarding crea una narrazione avvincente. Da un lato la Città più antica abbraccia uno degli sport più competitivi al mondo e quello più giovane in assoluto, dall’altro la Coppa del Mondo di Skateboarding mette in mostra uno sport urbano e sostenibile, sullo sfondo unico e permeato dalla storia di Roma. Una manifestazione nel cuore vero della Città, fuori dalle arene convenzionali. Questa combinazione dinamica rispecchia il fenomenale successo dello skateboard sui social media, come avvenuto durante le recenti Olimpiadi. Una cultura autentica per una risonanza globale.

Più di un semplice evento sportivo. La Coppa del Mondo di Roma abbraccia la dimensione culturale dello skateboard attraverso mostre d’arte, spettacoli musicali e un’atmosfera da festival. Negozi di skate, come 7hills, e comunità locali ospiteranno diverse attività, creando un’esperienza immersiva che onora le radici dello skateboard e ne celebra l’evoluzione. Tante saranno le attività nel fan fest al The Spot di Ostia Lido di Roma: nella serata dell’8 giugno l’artista romano Carl Brave sarà lo special guest della Cerimonia di Premiazione che si svolgerà nella Bowl di Ostia. Ricco il programma di eventi nel fan fest dove saranno coinvolte le ASD locali tra campo da basket 3×3, surfskate, mini-rampa, mini half pipe per lo skateboard, lezioni di frisbee freestyle e di approccio al surfboard, breakdance battle, e tanto altro.

Lo spettacolo dello skateboarding continua. Non perderti le gare e tutti gli eventi in corso ad Ostia!

SEGUI LA DIRETTA STREAMING: https://worldskate.tv/login

Com. Stam. + foto