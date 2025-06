Coppa del Mondo Skateboarding. Trick e Storia al Lido di Ostia

Belle le prove degli Azzurri del Park. Il migliore è Mazzara che chiude quarto nella finale Da oggi spazio allo Street nello splendido scenario di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo

Roma torna ad ospitare lo skateboarding per la quinta volta negli ultimi anni e si conferma capitale internazionale della disciplina olimpica più giovane e social di tutte. Un successo certificato dalla prima settimana di gare della Coppa del Mondo 2025, dedicata alla specialità del Park. Prove andate in scena nell’iconico “The Spot” del Lido di Ostia. Competizioni Park terminate ieri, domenica 8 giugno, con le finali maschili e femminili. Spazio ora allo Street, nel suggestivo scenario di Colle Oppio, all’ombra del Colosseo, fino a domenica 15 giugno. L’appuntamento romano è la prima delle tre tappe del tour internazionale, che toccherà nei prossimi mesi Stati Uniti e Giappone.

Più di 370 atleti per le due specialità, tra Ostia e Colle Oppio, provenienti da 51 Paesi, per l’evento organizzato dalla Federazione Skate Italia e da World Skate, con il supporto di Sport e Salute e di tutte le Istituzioni coinvolte. Evento realizzato con il sostegno del Governo, attraverso il Ministro dello Sport e Giovani – Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del CONI.

Spettacolo garantito a colpi di trick e quarta piazza per l’azzurro Mazzara

Nella Bowl del litorale romano, stracolma di spettatori, oltre 2000 le presenze, è andato in scena uno vero e proprio spettacolo a colpi di trick dei migliori atleti internazionali. Vere star mondiali e social, grazie a milioni di visualizzazioni e followers. L’eroe locale Alessandro Mazzara è stato tra i protagonisti della finale. Autore di una gara tostissima, chiusa nella golden run riservata ai migliori 5 degli 8 finalisti. L’atleta olimpico delle Fiamme Gialle conquista uno splendido 4 posto,a pochi punti dal podio. Gara maschile vinta dal prodigio basco, il 14enne Egoiz Bijueska. Argento per il giapponese Yuro Nagahara. Il bronzo va al brasiliano Gui Khuri. Tra le donne podio a tinte nipponiche con l’oro a Mizuho Hasegawa, bronzo per Cocona Hiraki. Seconda la campionessa olimpica Arisa Trew.

L’Italia festeggia le prove dei giovanissimi

Nazionale azzurra del CT Daniele Galli che può comunque festeggiare, grazie alle bellissime prove degli altri nostri giovanissimi skater che nella competizione maschile portano in semifinale, il 16enne Guglielmo Marin. Convincenti le prove di Rafael Rizzo Tomè (19) ed Edoardo Poggio(15) che superano le qualificazioni e si fermano ai quarti. Tra le donne la 17enne Greta Samaritani, campionessa italiana in carica e Gaia Antognoni (12), argento agli Italiani 2025, alla sua prima esperienza internazionale, non superano le prove di qualificazione, ma fanno ben sperare in ottica futura, grazie a gare molto solide.

Gui Khury scrive la storia e realizza il primo 900 di un Contest Park

La stella brasiliana di origini italiane Gui Khury scrive la storia dello skateboard in questo fine settimana, realizzando il primo 900 (Nine Hundred Degree Aerial Spin) in assoluto in un contest Park, conquistando il terzo posto all’apertura della stagione 2025 del World Skateboarding Tour, nella Città Eterna. Trick in cui lo skater compie due giri e mezzo completi in aria (2,5 rotazioni) sul proprio asse verticale. Dopo averne realizzato uno durante la semifinale di sabato, scatenando il pandemonio sugli spalti del The Spot, il campione del mondo Vert 2024 ha poi ripetuto l’impresa per ben due volte in finale, durante uno dei contest Park più intensi di sempre. Se le premesse sono queste, ne vedremo delle belle nella prossima tappa del World Skateboarding Tour di Washington DC, per questi entusiasmanti Campionati del Mondo 2025!

Una Coppa del Mondo ricca di Iniziative Sociali e di Inclusione, artistiche e musicali

Una competizione, quella della Coppa del Mondo 2025 di Roma che abbraccia anche temi che vanno oltre l’evento sportivo, come l’inclusione sociale, il volontariato, la riqualificazione di spazi urbani, e la legalità attraverso lo sport. Più di un semplice evento sportivo. La manifestazione sta abbracciando la dimensione culturale dello skateboard, attraverso mostre d’arte, spettacoli musicali e un’atmosfera da festival. Negozi di skate, come 7hills, e comunità locali ospitano diverse attività, creando un’esperienza immersiva. Tante le iniziative nel fan fest al The Spot di Ostia Lido di Roma: nella serata di ieri 8 giugno, l’artista romano Carl Brave, special guest della Cerimonia di Premiazione nella Bowl di Ostia. Ricco il programma di eventi nel fan fest dove sono state coinvolte le ASD locali tra campo da basket 3×3, surfskate, mini-rampa, mini half pipe per lo skateboard, lezioni di frisbee freestyle e di approccio al surfboard, breakdance battle, e tanto altro.

Coinvolgimento delle Scuole

Il fan fest ha visto la partecipazione attiva di diversi plessi scolastici del territorio, con studenti che ogni giorno partecipano alle attività e incontrano gli atleti per scambi di idee, ispirazione e consigli. Un’iniziativa dedicata all’inclusione sociale, all’aggregazione giovanile e alla valorizzazione delle periferie attraverso lo skateboarding, con l’obiettivo di promuovere la legalità e la vita sana. Il progetto si inserisce nelle numerose iniziative che hanno animato Ostia in questi giorni e che proseguiranno a Colle Oppio per la tappa di street, dall’8 al 15 giugno. Il programma del World Skateboarding Tour a Roma non si limita infatti ai due soli eventi dello sport olimpico, ma abbraccia un ampio ventaglio di attività dedicate all’inclusione, alla sostenibilità e alla comunità.

Volontariato

Tra i volontari dell’evento anche 8 ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali, coinvolti grazie a un progetto di inclusione che vede i giovani assistiti dalla Fondazione Inclusione e Cura Roma Litorale ETS. Un esempio concreto di come lo sport possa diventare veicolo di integrazione e partecipazione sociale.

Sport e Solidarietà

L’impegno sociale del World Skateboarding Tour si è manifestato anche attraverso una partita del Cuore di basket che ha permesso di donare un defibrillatore al Municipio X di Ostia. Il dispositivo medico sarà collocato presso l’Istituto “Giuliano da Sangallo”, rappresentando un contributo concreto alla sicurezza e al benessere della comunità locale.

La Città Eterna polo internazionale della disciplina olimpica

La Città Eterna si sta rapidamente affermando come polo globale d’eccellenza per lo skateboarding, grazie ai due skatepark diventati luoghi iconici in tutto il mondo: lo street skatepark di Colle Oppio all’ombra del Colosseo, proprio nel centro della città e il “The Spot”, una delle migliori bowl europee, nel cuore di Ostia Lido. Roma è diventata una destinazione di risonanza globale per lo skateboarding per entrambe le discipline, con la presenza costante, nei due skatepark e nei luoghi cittadini più suggestivi, dell’élite degli atleti internazionali che sceglie Roma per preparare le gare di Coppa del Mondo. I due skatepark hanno avuto un profondo impatto sul paesaggio urbano di Roma. Oltre al loro significato architettonico, le strutture sono diventate centri vitali per le comunità locali, dimostrando il potere dello sport e dello skateboard di trasformare positivamente la vita di giovani e di famiglie, in aree precedentemente trascurate. Un percorso di rigenerazione di intere zone urbane che offre nuova vita a parchi e piazze.

Lo spettacolo dello skateboarding continua! Spazio ora alla competizione Street, nello splendido scenario di Colle Oppio, fino a domenica 15 Giugno.

SEGUI LA DIRETTA STREAMING: https://worldskate.tv/login

RIMANI AGGIORNATO SU TUTTI I RISULTATI: https://live.rawmotion.com/wst2025wcrpark

