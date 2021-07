Osijek (CRO) – Oro per Jessica Rossi e Mauro De Filippis nella gara del Mixed Team di Trap nel giorno conclusivo dell’ultima Prova di Coppa del Mondo ISSF prima dei Giochi di Tokyo 2020.

I due tiratori azzurri, entrambi fieri portacolori della Polizia di Stato e selezionati per l’appuntamento a cinque cerchi, si sono qualificati per il medal match per l’oro e l’argento con il punteggio di 142/150, secondo migliore alle spalle dei russi Alexey Alipov e Daria Semianova, primi nelle qualificazioni con 145/150. Nel duello per la vetta del podio, condizionato da forti raffiche di vento, le due coppie miste si sono eguagliate fino al terzultimo turno di tiro, poi gli azzurri hanno egregiamente approfittato di una defaillance degli avversari e si sono messi in testa alla gara rimanendoci fino all’ultimo lancio. Alla fine l’oro è stato loro con lo score di 40/50 a 39/50.

Molto soddisfatti i due protagonisti, che al termine della gara si sono salutati con un cordiale tocco si “pugni”. “Sono contentissimo perché era l’ultima occasione per fare un test in una gara internazionale ed è andata bene – ha spiegato il tarantino – Ora andiamo avanti con la preparazione per Tokyo, continuando a lavorare con tanto impegno”. “Ho fatto un’ottima gara, sia la qualificazione sia la finale contro la Russia, un squadra forte e sicuramente un’avversaria temibile, quindi non era facile. In finale siamo sempre stati attaccati, ma alla fine ce l’abbiamo fatta – ci ha detto la bolognese – Ho dimostrato di essere una professionista e ne sono orgogliosa E’ una medaglia che certifica che stiamo lavorando nella direzione giusta. Ora una brevissima pausa per ricaricare le batterie e poi di nuovo a testa bassa per lavorare per Tokyo”.

“Non posso che dirmi soddisfatto anche di questa gara. E’ un bell’oro anche perché conquistato contro una squadra forte come quella della Russia. Sicuramente un bel test, io continuo a definirlo una tappa. Non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi, ma stare con i piedi ben piantati a terra. All’olimpiade manca ancora tanto e dobbiamo lavorare ancora. Un test importante e ben riuscito, ma nulla di più” ha commentato il Direttore Tecnico Albano Pera subito dopo aver abbracciato i suoi tiratori.

Dodicesima l’altra coppia azzurra, quella formata da Silvana Stanco (Fiamme Gialle) e Massimo FABBRIZI (Carabinieri) con 133/150.

RISULTATI

Trap Mixed Team: 1ªITA 1 (Jessica ROSSI-Mauro DE FILIPPIS) 142/150; 2ª RUS 1 (Daria SEMIANOVA-Alexey ALIPOV) 145/150 – 39/50; 3ª GER 2 (Bettina VALDORF-Paul PIGROSH) 140/150 – 39/50; 4ª GBR 1 (Kirsty HEGARTY-Matthew John COWARD-HOLLEY) 139/150 – 35/50; 12ª ITA 2( Silvana STANCO-Massimo FABBRIZI) 133/150.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

