Questo weekend primo importante appuntamento per la Nazionale guidata da Tommaso Lupi: “Non facciamo pronostici, ma confidiamo in una buona prova del collettivo”

Comincia questo weekend la stagione della Nazionale BMX, che presso l’Olympic Arena di Verona affronterà le prime due tappe della Coppa Europa BMX, con oltre 620 iscritti. Si tratta del primo importante appuntamento che vedrà una pronta replica il fine settimana seguente, 8-9 maggio, con la Coppa del Mondo con atleti da Russia, Giappone e Canada. Un importante segnale di ritorno alla normalità in tempi di pandemia.

L’Italia, guidata dal CT Tommaso Lupi, si presenta al via con ambizioni importanti ed un roaster di atleti di primo livello. “Avremo circa 16 azzurri in gara suddivisi tra le varie categorie – afferma Lupi – che vanno dai 16 ai 30 anni. Non facciamo pronostici, ma confidiamo in una buona prova del collettivo. Abbiamo della attese alte comunque. L’unico rammarico è l’assenza di Pietro Bertagnoli, atleta di casa alle prese con un infortunio”.

La disciplina della BMX richiede uno sforzo intenso in una prova decisamente breve che arriva a durare circa 30-35”. “La nostra specialità è così – conferma il CT – ci si gioca tutto in pochissimo tempo e può succedere qualunque cosa. Per questo dobbiamo affrontare delle incognite extra come quella di essere al debutto e di giocare in casa. Inoltre esordirà il nuovo format chiamato con la last chance, in cui i primi 2 esclusi della batterie potranno così essere ripescati”.

La BMX è una specialità spettacolare, disciplina olimpica dal 2008, che si svolge su piccole bici monomarcia, con gli atleti lanciati in un percorso fulmineo tra i 35 e i 50 secondi di gara, caratterizzato da dossi, curve paraboliche e altri ostacoli simili a quelli del motocross. Nel capoluogo scaligero sono in arrivo atleti in rappresentanza di 30 diverse Nazioni, a partire dall’età di 10 anni, a testimonianza che il Bmx è una disciplina relativamente giovane (nata negli Stati Uniti nel 1968), ma senza età.

La Bmx Olympic Arena, che ospiterà le gare, si trova nell’area retrostante lo stadio “Bentegodi”, è stata realizzata nel 2013 e nel 2020 è diventata Centro Federale Nazionale per il Bmx e Centro Federale per il Sud Europa. Ha una particolarità assoluta: la sua ampiezza è in analogia totale con quella della pista olimpica di Tokyo 2021.

Verona, 30/04/2021

Pietro Illarietti

I CONVOCATI

Cantiero Leonardo Team Bmx Verona

Cassanta Leonardo Ciclomania Racing

De Vecchi Federico Prototype Performance Team

Fantoni Giacomo Team Bmx Verona

Furlan Mattia Carisma Team

Gargaglia Giacomo Just Bmx Asd

Gasparoli Tommaso Maikun Factory Team Asd

Girlanda Mattia Team Bmx Verona

Giustacchini Tommaso Ciclomania Racing

Grazian Matteo Bmx Ciclistica Olgiatese A.S.D.

Happacher Mattia Bmx Garda Trentino Asd

Radaelli Marco Team Bmx Garlate

Rizzardi Riccardo Team Bmx Verona

Sciortino Martti Maikun Factory Team Asd

Tomizioli Michele Carisma Team

Tugnolo Matteo Gs Bmx Vigevano – La Sgommata

