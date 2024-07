Coppa Europa Giovanile Lead e Speed a Žilina: gli azzurrini vogliono salire ancora sul podio!

Dopo la prima competizione a Dorbirn il programma di Coppa Europa Giovanile Lead prevede una seconda tappa molto ravvicinata.

L’importante competizione continentale si svolgerà infatti dal 19 al 21 luglio a Žilina, in Slovacchia, presso La Skala Climbing Center. In tale data si disputerà anche la terza tappa di Coppa Europa Giovanile Speed, dopo la tappa di Lublin e di Mezzolombardo.

Gli specialisti azzurri di difficoltà che parteciperanno sono cinque per l’Under 16, fra cui Andrea Ludovico Chelleris (ASD Teste di Pietra), Campione Italiano della categoria, che ha conquistato un’emozionante medaglia d’oro a Dornbirn e che tenterà di bissare il podio. Con lui Leonardo Donola (Opera Verticale ASD), Emma Gregorotti (King Rock Climbing), Rita Bruni (Synergika SSD) e Rebecca Belardinelli (Climbing Side Roma).

Per l’Under 18 competeranno 6 atleti: Gianluca Vighetti (Escape S.S.D.), Campione Italiano U18, Fritz Engele (AVS Meran), Giovanni Bagnoli (Crazy Center), Elena Brunetti (Climbing Side Roma), Campionessa Italiana U18, Bettina Dorfmann e Matilde Liù Moar (entrambe di AVS Brixen).

Nella categoria Under 20 gareggeranno 5 azzurri:Ernesto Placci (ASD Carchidio-Strocchi) che cercherà di migliorare la 12° posizione di Dornbirn, Luca Boldrini (Deva Wall), estremamente motivato a dimostrare le sue capacità, Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco), che dopo l’8° posto di Dornbirn aspira ad avvicinarsi maggiormente al podio, Leonie Hofer (AVS Passeier) e Giulia Bernardini (Etna Climbing Ragalna).

Grandi speranze per quanto riguarda la Coppa Europa Giovanile Speed: abbiamo ancora nel cuore la pioggia di medaglie di Mezzolombardo, in primis il podio completamente tricolore dell’Under 16 femminile. Confidiamo che Alice Marcelli (Ragni di Lecco ASD), oro sia a Lublin che a Mezzolombardo, Rebecca Belardinelli (Climbing Side Roma) ed Emma Campa (Rock Dreams SSD), che avevano conquistato argento e bronzo a Mezzolombardo, sappiano farsi valere anche in questa tappa, così come Emmy Lang (AVS Saint Pauls).

Buone vibrazioni anche dal comparto maschile, con Davide Radaelli (Big Walls ASD), forte dell’oro conquistato a Lublin e dell’argento di Mezzolombardo, Giorgio Villa (Milanoarrampicata ASD) che aveva sfiorato il bronzo a Mezzolombardo, Jacopo Titi (Vertikarcare ASD) e Federico Sighinolfi (Equilibrium Soc. Coop) che erano approdati ai quarti a Mezzolombardo e Alessandro Corna (Climberg ASD), che aveva conquistato la medaglia di bronzo a Lublin.

Nella categoria Under 18 possiamo contare su Sara Strocchi (Istrice ASD), che aveva conquistato un bell’argento a Mezzolombardo, Chiara Fontana (Equilibrium Soc.Coop), Eva Mengoli (On Sight SSD), Alessia Lugli (Equilibrium Soc.Coop) e Zoe Pavia (Milanoarrampicata ASD), la cui corsa a Mezzolombardo si era interrotta ai quarti e che puntano a provare nuovamente l’adrenalina della fase finale.

Nel comparto maschile gareggeranno Francesco Ponzinibio (Equilibrium Soc.Coop) e Samuele Graziani (On Sight SSD) che sono stati protagonisti di un’avvincente testa a testa in finale a Mezzolombardo, conquistando rispettivamente oro e argento. Con loro anche Tommaso Magni (Boulder & Co), motivato a mettersi in luce in questa prova.

Nel team maschile Under 20 la punta di diamante èMarco Rontini (Centro Sportivo Esercito), oro sia nella tappa di Lublin che di Mezzolombardo, e con lui daranno il massimo anche Ludovico Borghi (Istrice ASD), Daniele Balestrazzi (Equilibrium Soc.Coop), Campione Italiano Speed, approdato in semifinale a Lublin e ai quarti a Mezzolombardo, Francesco Govoni (Equilibrium Soc.Coop), arrivato ai quarti a Mezzolombardo.

Nella compagine femminile possiamo contare su Agnese Fiorio (ASD Arco Climbing), argento nella tappa di Mezzolombardo, bronzo a Lublin, reduce dalla recente prova di Coppa del Mondo Senior a Chamonix, dove è approdata agli ottavi, e attualmente in competizione in Coppa del Mondo Senior a Briançon. Con lei, pronte a dare il massimo, Arianna Mortarino (Milanoarrampicata ASD), quarta a Lublin, e Alice Strocchi (ASD Scolastica Carchidio-Strocchi).

Ma ecco il programma di gara:

Venerdì 19 luglio

Ore 17.00 qualifiche Speed U16

Ore 17.30 qualifiche Speed U18

Ore 18.30 qualifiche Speed U20

Ore 19.30 finali Speed U16, U18 e U20

Sabato 20 Luglio

Ore 08.30 qualifiche Lead U16

Ore 13.00 qualifiche Lead U18

Ore 17.00 qualifiche Lead U20

Domenica 21 luglio

Ore 9.15 finali Lead U16

Ore 11.00 finali Lead U18

Ore 12.45 finali Lead U20

Pronti a sostenere i nostri giovani azzurri, desiderosi di conquistare ancora tanti podi!

Com. Stam. + foto FASI