Coppa Italia delle Regioni. Balsamo e Scaroni leader. Be Pink Imatra e Polti Visit Malta tra i team

#14^ PROVA UOMINI #7^ PROVA DONNE Coppa Italia delle Regioni – aggiornamento classifiche maschili e femminili dopo il giro dell’Emilia

La Coppa Italia delle Regioni torna protagonista nella splendida cornice del Giro Emilia, in particolare nel territorio bolognese, con diverse variazioni nelle classifiche. Un aggiornamento particolarmente ricco e che vede sia le graduatorie maschili che femminili.



Classifica Individuale

Nella graduatoria individuale l’unico tra i primi dieci a guadagnare punti è Davide Piganzoli (104, Team Polti Visit Malta) che, grazie ai 2 punti raccolti a Bologna, sale a quota 104 e accorcia, seppur di poco, sul leader Christian Scaroni(201, XDS Team Astana), fermo a 201 punti e impegnato ai Campionati Europei.

Nell’individuale femminile nessun movimento nella TOP 10: la classifica rimane identica a quella successiva alla tappa numero 6 (Campionati Italiani Élite). In testa c’è Elisa Balsamo (Lidl-Trek) con 87 punti, seguita da Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) con 73 e Monica Trinca Colonel (Liv Alula Jayco) con 68.

Classifica Giovani

Situazione simile ma con sfumature diverse per la classifica riservata ai giovani: anche qui l’unico movimento tra i primi dieci porta la firma di Davide Piganzoli, che con i 2 punti conquistati sale a 104 e allunga su Marco Frigo (Israel Premier Tech).

Anche per la classifica giovani femminile non si registrano variazioni: in prima posizione c’è sempre Gaia Segato(Bepink Imatra Bongioanni) con 60 punti, seguita da Eleonora Ciabocco (Team Picnic PostNL) con 50 e Francesca Barale (Team Picnic PostNL) con 40.

Classifica a Squadre

Tra i team maschili, l’unica formazione a muovere la classifica è la Polti Visit Malta, che con 6 punti ottenuti sale a 274, allungando ulteriormente sulla VF Group Bardiani CSF-Faizanè, rimasta ferma a 259 punti.

Per quanto riguarda i team femminili, al comando resta sempre più saldamente la Bepink Imatra Bongioanni, che da Bologna porta via altri 3 punti, sale a 129 e mette un ulteriore mattoncino verso la vittoria finale. A completare il podio ci sono la Top Girls Fassa Bortolo (ferma a 57) e l’Aromitalia 3T Vaiano (ferma a 45).

Classifica Combattività

Diversi i movimenti nella TOP 5 della classifica combattività maschile. Alessandro Covi (UAE Team Emirates XRG) è il più combattivo di giornata: conquista 30 punti e sale al secondo posto con 55, a sole 15 lunghezze dal leader Mattia Bais(Polti Visit Malta), fermo a quota 70.

I 20 punti di Davide Piganzoli gli consentono di salire a 30 e di prendersi il terzo posto. Da segnalare anche i primi 10 punti guadagnati da Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), che entra così in questa speciale classifica.

Classifica GPM

Nella graduatoria GPM maschile resta saldo in prima posizione Mattia Bais con 80 punti. A muovere la classifica ci pensa ancora Alessandro Covi, che con i 30 punti guadagnati a Bologna sale a 77, conquistando il 2° posto. Entrano in classifica anche i suoi compagni di squadra della Red Bull Bora Hansgrohe, Giulio Pellizzari (20 punti) e Gianni Moscon (10 punti).





Il Traguardo Speciale Sicurezza ha visto invece vincere Karlijn Swinkels, tra le donne, e Micheal Storer tra gli uomini



Oggi si tiene la Coppa Agostoni che si può seguire LIVE sui Canali di Lega Ciclismo

Com. Stam.