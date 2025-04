Coppa Italia delle Regioni: Ciccone allunga. Frigo 2°

SAN CANDIDO (BZ): L’Alto Adige saluta la prima vittoria da professionista di Marco Frigo (Israel Premier Tech) e vede l’allungo nella classifica della Coppa Italia delle Regioni di Giulio Ciccone, che con il 4° posto di San Candido guadagna 38 punti e vola a 98 complessivi.

Dietro a lui proprio il veneto Frigo, che con i 60 punti ottenuti grazie al successo di ieri irrompe al 2° posto della graduatoria individuale. Scende al 3° posto Christian Scaroni (XDS Astana) con 50.

Il veneto della Israel Premier Tech, autore di una tappa tutta all’attacco, ha guadagnato punti importanti in tutte le graduatorie, balzando al comando di quella dei giovani (ieri molto bene anche Davide Piganzoli) e salendo al 2° posto della challenge riservata agli scalatori, oltre che a quella dei combattivi. Classifiche che sono ancora guidate da Mattia Bais (Team Polti Visit Malta). La formazione italiana diretta dai manager Ivan Basso e Alberto Contador ha recuperato 18 punti alla VF Group Bardiani CSF – Faizanè, ancora prima a quota 160





Le tappe del Tour of The Alps, ottimamente organizzate, hanno evidenziato l’importanza primaria delle tematiche legate alla sicurezza e dell’educazione stradale come sottolineato dal Presidente di Lega Ciclismo, Roberto Pella, che ha voluto, fin dal suo insediamento, che la Commissione Direttori di corsa e sicurezza della Lega si occupasse non solo del ruolo del direttore, ma seguisse da vicino i temi della sicurezza degli atleti.



“In questi giorni al Tour of the Alps, – afferma Pella – ho avuto modo di incontrare e toccare con mano il grande impegno che la Fondazione Michele Scarponi e l’Associazione nata in memoria di Sara Piffer, promossa in prima persona dai suoi genitori, svolgono ogni giorno sui territori, insieme a molte altre realtà in Italia, per promuovere la cultura della sicurezza. Il mio impegno sia di parlamentare che di Presidente della Lega Ciclismo, convergerà sempre di più verso iniziative, anche parlamentari, e progetti in grado prevenire nuove tragedie e promuovere una cultura di rispetto degli utenti deboli della strada”.





PROSSIMA TAPPA Coppa Italia delle Regioni: ROMA – LAZIO GP DELLA LIBERAZIONE WOMEN il 25 aprile.



I NOSTRI PARTNER: Vipiteno Racines – San Candido la 5^ prova della Coppa Italia delle Regioni, un progetto di Lega del Ciclismo Professionistico e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che annovera tra i proprio partner istituzionali: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Turismo, il Ministro per lo Sport e i Giovani e la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

CLASSIFICHE.

INDIVIDUALE:



Pos. Nome Cognome Team Punti 1 Giulio Ciccone LIDL-TREK 98 2 Marco Frigo ISRAEL – PREMIER TECH 60 3 Christian Scaroni XDS ASTANA TEAM 50 4 Luca Colnaghi VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 40 5 Davide Bais TEAM POLTI VISITMALTA 32 6 Giovanni Carboni UNIBET TIETEMA ROCKETS 32 7 Lorenzo Mark Finn NAZIONALE ITALIANA 28 8 Damiano Caruso BAHRAIN VICTORIOUS 26 9 Martin Marcellusi VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 24 10 Alberto Bettiol XDS ASTANA TEAM 24 11 Nicolò Garibbo NAZIONALE ITALIANA 21 12 Lorenzo Fortunato XDS ASTANA TEAM 20 13 Davide Piganzoli TEAM POLTI VISITMALTA 16 14 Enrico Zanoncello VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 15 15 Simone Gualdi INTERMARCHE’ – WANTY 15 16 Filippo Fiorelli VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 13 17 Alessandro Pinarello VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 10 18 Luca Covili VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZAN 8 18 Alessio Martinelli VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZAN 8 20 Diego Ulissi XDS ASTANA TEAM 8 21 Davide De Pretto TEAM JAYCO ALULA 8 22 Andrea Cantoni MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE 5 22 Davide De Cassan TEAM POLTI VISITMALTA 5 22 Filippo Magli VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 5 22 Marco Palomba S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK 5 22 Lorenzo Quartucci SOLUTION TECH VINI FANTINI 5 27 Alex Tolio VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZAN 2 28 Antonio Tiberi BAHRAIN VICTORIOUS 1 29 Tommaso Bessega BIESSE – CARRERA – PREMAC 1 29 Diego Bracalente MBH BANK BALLAN CSB 1 29 Luca Cretti MBH BANK BALLAN CSB 1 29 Mattia Piccini GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA 1 29 Filippo Tagliani MONZON – INCOLOR – GUB 1 34 Simone Velasco XDS ASTANA TEAM

GPM:

Pos. Nome e Cognome Team Totale 1 Mattia Bais Team Polti – Visit Malta 60 2 Marco Frigo Israel – Premier Tech 30 3 Davide Bais Team Polti – Visit Malta 30 4 Simone Raccani Nazionale Italiana 25 5 Manuele Tarozzi VF Group Bardiani CSF – Faizanè 20 6 Alessandro Pinarello VF Group Bardiani CSF – Faizanè 20 7 Lorenzo Mark Finn Nazionale Italiana 20 8 Alessandro Covi UAE Team Emirates XRG 20 9 Christian Scaroni XDS Astana Team 20 10 Davide Baldaccini SolutionTechViniFantini 10 11 Alex Tolio VF Group Bardiani CSF – Faizanè 10 12 Kevin Colleoni Intermarché – Wanty 10 13 Filippo Fiorelli VF Group Bardiani CSF – Faizanè 8

COMBATTIVITA’:

Posizione Nome Cognome Team Punteggio Finale 1 Mattia Bais TEAM POLTI – VISIT MALTA 40 2 Marco Frigo ISRAEL – PREMIER TECH 30 3 Davide Bais TEAM POLTI – VISIT MALTA 30 4 Kristian Sbaragli SOLUTIONTECH VINIFANTINI 30 5 Manuele Tarozzi VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANÈ 20 6 Giulio Ciccone LIDL-TREK 20 7 Matteo Ambrosini MBH BANK BALLAN CSB 20 8 Davide Baldaccini SOLUTIONTECH VINIFANTINI 20 9 Kevin Colleoni INTERMARCHÉ – WANTY 20 10 Lorenzo Mark Finn NAZIONALE ITALIANA 15 11 Simone Raccani JCM TEAM UKYO 10 12 Alex Tolio VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANÈ 10 13 Filippo Fiorelli VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANÈ 8

GIOVANI:

Pos. Nome Anno Squadra Punti 1 Marco Frigo 2000 Israel – Premier Tech 60 2 Lorenzo Mark Finn 2006 Red Bull – BORA – Hansgrohe 28 3 Martin Marcellusi 2000 VF Group Bardiani CSF – Faizanè 24 4 Davide Piganzoli 2002 Team Polti – VisitMalta 16 5 Simone Gualdi 2005 Intermarché – Wanty 15 6 Alessandro Pinarello 2003 VF Group Bardiani CSF – Faizanè 10 7 Alessio Martinelli 2002 VF Group Bardiani CSF – Faizanè 8 8 Davide De Pretto 2002 Team Jayco AlUla 8 9 Davide De Cassan 2002 Team Polti – VisitMalta 5 9 Andrea Cantoni 2000 MG.K Vis 5 9 Marco Palomba 2002 S.C. Padovani 5 12 Alex Tolio 2000 VF Group Bardiani CSF – Faizanè 2 13 Antonio Tiberi 2001 Bahrain Victorious 1 14 Tommaso Bessega 2004 Biesse Carrera Premac 1 14 Diego Bracalente 2004 MBH Bank Ballan CSB 1 14 Luca Cretti 2001 MBH Bank Ballan CSB 1 14 Mattia Piccini 2003 General Store 1

SQUADRE: