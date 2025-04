Coppa Italia delle Regioni: Ciccone balza in testa alla classifica individuale VF Group Bardiani CSF Faizane’ allunga a squadre

SAN LORENZO DORSINO (TN): Giulio Ciccone irrompe nella classifica generale della Coppa Italia delle Regioni e balza direttamente al primo posto grazie ai 60 punti conquistati oggi sul traguardo di San Lorenzo Dorsino, dove ha trionfato in uno sprint a ranghi ristretti.

La frazione odierna ha visto in evidenza anche i fratelli Davide e Mattia Bais, che si sono confermati tra i più combattivi, ottenendo rispettivamente 30 e 10 punti. Mattia resta al primo posto della graduatoria grazie ai 40 punti ottenuti in precedenza, portando il suo totale a 50. Sempre il corridore della Polti Visit Malta rimane al comando della speciale classifica per scalatori con 60 punti, precedendo il fratello Davide, che è a quota 30.

Nella graduatoria dei giovani, Mark Lorenzo Finn rimane primo, mentre Alessandro Pinarello ha recuperato alcune posizioni grazie ai 10 punti conquistati oggi.

La VF Group Bardiani CSF Faizanè allunga invece nella graduatoria per team e sale a 160 punti, seguita dalla Polti Visit Malta, che ha 78 punti.

Oggi, in Trentino, era presente il Presidente della Lega Ciclismo, Roberto Pella, che ha premiato i corridori.

PROSSIMA TAPPA: Vipiteno Racines – San Candido il 23 aprile.

INFO: La prima tappa del Tota 2025 rappresentava anche la 4^ prova della Coppa Italia delle Regioni, che ha tra i suoi partner Castelli, Suzuki e Novo Nordisk – Official Health Partner. All’arrivo di ognuna delle 21 tappe della competizione maschile viene infatti allestito il “Novo Nordisk Health Village”. L’Health Villageospita diverse iniziative rivolte alla popolazione come le DrivingChange Arena, incontri con medici, associazioni pazienti, esponenti di istituzioni locali per discutere di salute, sport e benessere urbano, e screening cardio-metabolici, per promuovere stili di vita sani e per favorire la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Con questa partnership prosegue l’impegno di Novo Nordisk sul territorio nell’ambito del programma Cities for Better Health, su temi che coniugano sport, salute, qualità di vita e prevenzione; un progetto globale nato più di 10 anni fa e che vede l’Italia come il network internazionale più avanzato nello studio dei determinanti della salute urbana.

CLASSIFICHE.

Classifica Individuale Coppa Italia delle Regioni 2025

Giulio Ciccone – Lidl-Trek: 60 punti

Christian Scaroni – Astana Qazaqstan Team: 50 punti

Luca Colnaghi – VF Group Bardiani CSF – Faizanè: 40 punti

Davide Bais – Team Polti VisitMalta: 32 punti

Giovanni Carboni – Unibet Tietema Rockets: 32 punti

Lorenzo Mark Finn – Nazionale Italiana: 28 punti

Alberto Bettiol – Astana Qazaqstan Team: 24 punti

Martin Marcellusi – VF Group Bardiani CSF – Faizanè: 24 punti

Nicolò Garibbo – Nazionale Italiana: 21 punti

Lorenzo Fortunato – Astana Qazaqstan Team: 20 punti

Enrico Zanoncello – VF Group Bardiani CSF – Faizanè: 15 punti

Simone Gualdi – Intermarché – Wanty: 15 punti

Filippo Fiorelli – VF Group Bardiani CSF – Faizanè: 13 punti

Alessandro Pinarello – VF Group Bardiani CSF – Faizanè: 10 punti

Luca Covili – VF Group Bardiani CSF – Faizanè: 8 punti

Alessio Martinelli – VF Group Bardiani CSF – Faizanè: 8 punti

Davide Piganzoli – Team Polti VisitMalta: 8 punti

Davide De Pretto – Team Jayco AlUla: 8 punti

Diego Ulissi – Astana Qazaqstan Team: 8 punti

Andrea Cantoni (ITA) – MG.K VIS Costruzioni e Ambiente – 5 pt

Davide De Cassan (ITA) – Team Polti VisitMalta – 5 pt

Filippo Magli (ITA) – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 5 pt

Marco Palomba (ITA) – S.C. Padovani Polo Cherry Bank – 5 pt

Lorenzo Quartucci (ITA) – Solution Tech Vini Fantini – 5 pt

Damiano Caruso (ITA) – Bahrain Victorious – 2 pt

Alex Tolio (ITA) – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 2 pt

Antonio Tiberi (ITA) – Bahrain Victorious – 1 pt

Tommaso Bessega (ITA) – Biesse Carrera Premac – 1 pt

Diego Bracalente (ITA) – MBH Bank Ballan CSB – 1 pt

Luca Cretti (ITA) – MBH Bank Ballan CSB – 1 pt

Mattia Piccini (ITA) – General Store – Essegibi – F.lli Curia – 1 pt

Filippo Tagliani (ITA) – Monzon – Incolor – GUB – 1 pt

Simone Velasco (ITA) – XDS Astana Team – 1 pt

Classifica per Team Coppa Italia delle Regioni 2025

VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 160 punti

Team Polti VisitMalta – 78 punti

MG.K Vis Costruzioni e Ambiente – 33 punti

S.C. Padovani Polo Cherry Bank – 10 punti

Solution Tech Vini Fantini – 8 punti

MBH Bank Ballan CSB – 7 punti

General Store – Essegibi – F.lli Curia – 5 punti

Biesse – Carrera – Premac – 2 punti

Classifica Giovani – Coppa Italia delle Regioni 2025

Lorenzo Mark Finn (ITA, 2006) – Red Bull – Bora – Hansgrohe – 28 pt

Martin Marcellusi (ITA, 2000) – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 24 pt

Simone Gualdi (ITA, 2005) – Intermarché – Wanty – 15 pt

Alessandro Pinarello (ITA, 2003) – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 10 pt

Alessio Martinelli (ITA, 2002) – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 8 pt

Davide Piganzoli (ITA, 2002) – Team Polti – Visit Malta – 8 pt

Davide De Pretto (ITA, 2002) – Team Jayco AlUla – 8 pt

Andrea Cantoni (ITA, 2000) – MG.K Vis Costruzioni e Ambiente – 5 pt

Davide De Cassan (ITA, 2002) – Team Polti – Visit Malta – 5 pt

Marco Palomba (ITA, 2002) – S.C. Padovani Polo Cherry Bank – 5 pt

Alex Tolio (ITA, 2000) – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 2 pt

Antonio Tiberi (ITA, 2001) – Bahrain Victorious – 1 pt

Tommaso Bessega (ITA, 2004) – Biesse – Carrera – Premac – 1 pt

Diego Bracalente (ITA, 2004) – MBH Bank Ballan CSB – 1 pt

Luca Cretti (ITA, 2001) – MBH Bank Ballan CSB – 1 pt

Mattia Piccini (ITA, 2003) – General Store – Essegibi – F.lli Curia – 1 pt

Classifica GPM – Coppa Italia delle Regioni 2025

Mattia Bais (ITA) – Team Polti – Visit Malta – 60 pt

Davide Bais (ITA) – Team Polti – Visit Malta – 30 pt

Alessandro Pinarello (ITA) – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 20 pt

Lorenzo Mark Finn (ITA) – Nazionale Italiana – 20 pt

Alessandro Covi (ITA) – UAE Team Emirates XRG – 20 pt

Christian Scaroni (ITA) – XDS Astana Team – 20 pt

Simone Raccani (ITA) – Nazionale Italiana – 15 pt

Davide Baldaccini (ITA) – SolutionTech Vini Fantini – 10 pt

Alex Tolio (ITA) – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 10 pt

Kevin Colleoni (ITA) – Intermarché – Wanty – 10 pt

Filippo Fiorelli (ITA) – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 8 pt

Classifica Combattività Coppa Italia delle Regioni 2025

Mattia Bais – Team Polti – Visit Malta – 50 punti

Davide Bais – Team Polti – Visit Malta – 30 punti

Kristian Sbaragli – Solution Tech Vini Fantini – 30 punti

Giulio Ciccone – Lidl-Trek – 20 punti

Matteo Ambrosini – MBH Bank Ballan CSB – 20 punti

Davide Baldaccini – Solution Tech Vini Fantini – 20 punti

Kevin Colleoni – Intermarché – Wanty – 20 punti

Lorenzo Mark Finn – Nazionale Italiana – 15 punti

Alex Tolio – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 10 punti

Filippo Fiorelli – VF Group Bardiani CSF – Faizanè – 8 punti

Com. Stam. + foto Lega del Ciclismo Professionistico