Coppa Italia delle Regioni: dopo l’Agostoni Piganzoli ancora leader davanti ad Albanese 

LISSONE (MI): Dopo 2 tappe prende forma in modo più consistente la classifica generale della Coppa Italia delle Regioni. La graduatoria, elaborata da Lega del Ciclismo Professionistico, premia squadre, corridori italiani e stranieri che militano in formazioni a forte componente tricolore e che partecipano con costanza al nostro calendario.

Al momento Davide Piganzoli (Polti Kometa) mantiene il comando della graduatoria generale (così come quella per scalatori) con 44 punti, davanti a Vincenzo Albanese (Arkea B&B) che segue con 21, grazie al bel piazzamento, 5°, nella Coppa Agostoni. In 3ª piazza troviamo Lorenzo Fortunato (Astana).



Il più combattivo si conferma Alessio Martinelli (VF Group – Bardiani CSF Faizanè). Il ranking per team vede la Astana Qazaqstan davanti alla Polti Kometa.



PELLA: A premiare ieri, a Lissone, era presente il Presidente della Lega Ciclismo, Roberto Pella, che ha dichiarato:



“Esprimo innanzitutto il mio ringraziamento alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome italiane che ha voluto condividere questo progetto, che, come Lega, abbiamo sottoposto al Ministro dello Sport, Andrea Abodi, rendendolo esecutivo attraverso il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute. Si tratta di sostenere, in un percorso di sviluppo e crescita, le corse che sono in grado di offrire grande agonismo e, al contempo, fortissima promozione del territorio in ambito turistico e di ospitalità in generale, dando rilievo alle peculiarità del ciclismo nella storia nazionale. Questo progetto è l’inizio di un grande percorso che, ancor di più nel 2025, coinvolgerà le Regioni italiane, nell’interesse comune di valorizzare il territorio, la nostra nazione e il ciclismo”.

Seguite l’evoluzione delle tappe della Coppa Italia delle Regioni. Prossimi appuntamenti al Granpiemonte, il 10 ottobre, e Giro del Veneto, 16 ottobre. .

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE AD OGGI:

Com. Stam. + foto