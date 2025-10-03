Coppa Italia delle Regioni: ecco il Fantacycling

La Lega del Ciclismo Professionistico, in collaborazione con Fantacycling, lancia una nuova iniziativa per il finale di stagione 2025 destinata a crescere ulteriormente nel 2026: la Coppa Italia delle Regioni Fantacycling, una sfida digitale che valorizza le gare del calendario italiano e porta gli appassionati a vivere il ciclismo da protagonisti.

Grazie all’integrazione nella piattaforma Fantacycling, la Coppa Italia delle Regioni offrirà un’esperienza unica di partecipazione, coinvolgendo i tifosi in una community già molto attiva e permettendo di seguire ancora più da vicino le corse italiane che rappresentano il cuore pulsante del ciclismo internazionale.



«Si tratta di un’iniziativa che rientra in una strategia più ampia di valorizzazione del ciclismo – dichiara il presidente della Lega Ciclismo Professionisti, Roberto Pella – andando a coinvolgere una community giovane, competente e molto partecipe del mondo delle due ruote. Con progetti come questo diamo ulteriore valore alle nostre gare, generando interesse e fidelizzando nuovi pubblici».



«Non siamo mai partiti per raccontare il ciclismo dall’alto – spiega Camillo Castellani, co-founder di Fantacycling –. La nostra forza è sempre stata viverlo dal basso, insieme a chi lo ama. Alcuni entrano per giocare, altri per informarsi, altri ancora per scoprire nuove gare: ma dentro Fantacycling nessuno è spettatore passivo».

Fantacycling: il ciclismo in chiave digitale

Fondata nel 2020, Fantacycling è una piattaforma digitale dedicata agli appassionati di ciclismo. Nata come gioco fantasy, si è rapidamente trasformata in un vero e proprio media hub: una community attiva, un’app disponibile in quattro lingue, contenuti editoriali quotidiani, dirette streaming, un e-commerce e leghe geolocalizzate che uniscono gioco e socialità.

Con oltre 140.000 utenti registrati e una crescita costante anche all’estero, Fantacycling rappresenta oggi un nuovo modo di vivere il ciclismo: partecipato, accessibile, basato su dati, passione e condivisione.

Un’alleanza strategica

La sinergia tra Lega Ciclismo Professionisti e Fantacycling segna un passo importante nel percorso di avvicinamento dei tifosi al mondo delle corse, offrendo un’esperienza digitale che unisce tradizione e innovazione, rafforzando il legame tra le gare italiane e la community internazionale degli appassionati.



La App di Fantacycling è scaricabile da Apple Store e Play Store.



Lega del Ciclismo Professionistico

