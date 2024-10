Coppa Italia delle Regioni: il Piemonte accoglie la 3^ tappa

VALDENGO (BI) – Questa mattina è partita da Valdengo con il Gran Piemonte la terza tappa della Coppa Italia delle Regioni 2024, la competizione che ha già toccato l’Emilia-Romagna e la Lombardia e proseguirà in Veneto.

Il progetto, promosso dalla Lega del Ciclismo Professionistico in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e sostenuto dal Ministro per lo Sport e i Giovani, dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute, mira a valorizzare le molteplici vocazioni dei territori italiani attraverso i valori del ciclismo.

Alla partenza erano presenti Davide Zappalà, Consigliere di Regione Piemonte, e Roberto Pella, Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico.

Davide Zappalà ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che il Piemonte possa essere il palcoscenico di questa prestigiosa manifestazione. Il ciclismo è uno sport che avvicina i cittadini, promuovendo valori fondamentali come uno stile di vita sano, elemento strategico per la prevenzione. Come Regione, condividiamo pienamente questi principi e riconosciamo l’importanza di iniziative che non solo incentivano la salute, ma valorizzano anche il nostro territorio, offrendo un’opportunità per farlo conoscere e apprezzare a un pubblico sempre più ampio.”

Roberto Pella, anche in qualità di Sindaco di Valdengo, ha aggiunto: “Il ciclismo sta dimostrando di essere uno sport dal crescente e fortissimo appeal da molti punti di vista: la presenza di un pubblico vasto, con la partecipazione di famiglie e bambini; il coinvolgimento delle scuole; la collaborazione di imprese e del mondo del volontariato e dell’associazionismo. Il ciclismo è una passione che si tramanda di generazione in generazione e una sinergia che fa bene ai territori, stimolando l’utilizzo della bicicletta come mezzo di sostenibilità e l’adozione di stili di vita sani a partire dai più piccoli cittadini. Le immagini trasmesse dalla televisione celebrano altresì le bellezze dei nostri luoghi in tutto il mondo. Ringrazio di cuore le istituzioni che, a tutti i livelli, hanno sostenuto l’avvio di questa prima edizione della Coppa Italia delle Regioni, a partire dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, insieme al Dipartimento per lo sport, Sport e Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La Coppa delle Regioni è un progetto che si snoda attraverso tanti Comuni e credo di poter dire con soddisfazione che siamo riusciti a fare sistema, anche grazie agli organizzatori della Lega che lavorano tutto l’anno per realizzare queste corse. La bellezza del ciclismo è questa, d’altronde: uno sport in grado di unire tutti noi che tifiamo e supportiamo gli atleti corridori”.

Le tappe della Coppa Italia delle Regioni 2024 includono:

Giro dell’Emilia

Coppa Agostoni – Giro delle Brianze

Gran Piemonte

Giro del Veneto (prossima tappa)

Il prossimo appuntamento sarà il Giro del Veneto. La Lega invita tutti a seguire la competizione, che celebra il talento e la passione per il ciclismo in tutta Italia su: www.coppaitaliadelleregioni.it.

