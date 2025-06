Coppa Italia delle Regioni. Nuove classifiche dopo l’Appennino: Ciccone e Balsamo ancora leader 

GENOVA: Al termine del Giro dell’Appennino vinto da Diego Ulissi (XDS Astana) e Matilde Vitillo (LIV Jayco Alula), ecco l’aggiornamento delle classifiche di Coppa Italia delle Regioni 2025.

La graduatoria individuale al vertice non cambia, con Giulio Ciccone (98 punti, Lidl Trek) ed Elisa Balsamo (84, Lidl Trek) ancora al comando. Guadagnano punti gli stessi Ulissi, ora a 48, e Vitillo, 35, che salgono rispettivamente al 4° e 3° posto individuale.

Marco Frigo (Israel) e Silvia Milesi (Be Pink Imatra) sono attualmente i migliori giovani, mentre fra le squadre guidano VF Group Bardiani CSF Faizanè e Be Pink Imatra Bongioanni. I migliori scalatori sono invece Elisa Longo Borghini e Mattia Bais (Polti Visit Malta). I più combattivi sono ancora Elisa Longo Borghini e Mattia Bais.

Il Presidente della Lega Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, era presente alle premiazioni:



“Per la prima volta nella storia del Giro dell’Appennino, Genova ha ospitato una doppia gara maschile e femminile, in linea con i principi che guidano la nostra azione: dare piena parità al ciclismo, a partire dall’equiparazione dei montepremi.

Abbiamo assistito a una classica storica del calendario italiano, vinta da un campione come Diego Ulissi, toscano, e da una giovane Matilde Vitillo, piemontese, organizzata con competenza e passione dall’US Pontedecimo, guidata dal Presidente Silvano Parodi, e caratterizzata da alti standard organizzativi e di sicurezza. Complimenti anche ai corridori per lo spettacolo.

Voglio infine sottolineare l’importanza dei numerosi Comuni attraversati, che sono stati valorizzati dalle splendide immagini televisive, confermando ancora una volta il forte legame tra ciclismo e territorio.”

ORA IL TRICOLORE

Il prossimo appuntamento valido per la Coppa Italia delle Regioni 2025 saranno i Campionati Italiani, da giovedì a domenica, con le prove a cronometro e su strada, in programma rispettivamente a San Vito al Tagliamento, Boario Terme e tra Trieste e Gorizia.

Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e Rai 2:

Cronometro – San Vito al Tagliamento: giovedì 26 22.25 su Rai Sport

– San Vito al Tagliamento: 22.25 su Rai Sport Strada Donne – Boario Terme: dalle 15:15 alle 16:45 , sabato 28 su Rai 2

– Boario Terme: dalle , su Rai 2 Strada Uomini – Trieste-Gorizia: dalle 14:50 alle 17:00, domenica 29 su Rai 2



“Ringraziamo il Consiglio di amministrazione, i dirigenti e i giornalisti RAI per la disponibilità e la collaborazione, che ci permette di portare insieme il grande ciclismo sulla seconda rete. Come Lega Ciclismo, ci siamo fatti carico dei costi di produzione televisiva dei Campionati Italiani, a conferma del nostro impegno per una promozione sempre più capillare e qualificata del nostro sport e dei territori.”



I NOSTRI PARTNER: Campionati Italiani di Ciclismo la 7^ prova della Coppa Italia delle Regioni, un progetto di Lega del Ciclismo Professionistico e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che annovera tra i proprio partner istituzionali: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Turismo, il Ministro per lo Sport e i Giovani e la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

Energy partner ENEL, multinazionale dell’energia presente in 28 Paesi del mondo e operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili; a livello mondiale, è il più grande operatore di rinnovabili, il primo operatore di reti di distribuzione elettrica per numero di clienti serviti e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Health partner NOVO NORDISK che, all’arrivo di ognuna delle 21 tappe, allestisce il “Novo Nordisk Health Village” ospitando diverse iniziative rivolte alla popolazione come le Driving Change Arena, incontri con medici, associazioni pazienti, esponenti di istituzioni locali per discutere di salute, sport e benessere urbano, e screening cardio-metabolici, per promuovere stili di vita sani e per favorire la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Official partner CONAI un consorzio senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi, nato nel 1997, che garantisce il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti dalla legislazione europea: rappresenta in Italia il primo modello imprenditoriale di economia circolare con gestione privatistica di un interesse di natura pubblica come la tutela ambientale. Official partner TERNA il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica in Europa con un ruolo istituzionale, di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l’energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell’intero sistema elettrico nazionale: porta avanti le attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete, garantendo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, l’equilibrio tra domanda e offerta di elettricità, conoltre 75.000 km di linee in alta e altissima tensione, 915 stazioni elettriche e 30 interconnessioni con l’estero, contando su un patrimonio di oltre 6.400 professionisti. Mobility partner SUZUKI. Jerserys partner CASTELLI.

LE CLASSIFICHE COMPLETE AL SITO LEGA CICLISMO

DONNE GENERALE:

Posizione Atleta Nome Team Punteggio Totale 1 Elisa BALSAMO LIDL – TREK 84 2 Silvia MILESI BEPINK IMATRA BONGIOANNI 39 3 Matilde VITILLO LIV-ALULA-JAYCO 35 4 Letizia PATERNOSTER LIV-ALULA-JAYCO 32 5 Irene CAGNAZZO BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI 29 6 Sofia BERTIZZOLO UAE TEAM ADQ 28 7 Monica TRINCA COLONEL LIV-ALULA-JAYCO 28 8 Gaia SEGATO BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI 25 9 Elisa VALTULINI BEPINK IMATRA BONGIOANNI 23 10 Elisa LONGO BORGHINI UAE TEAM ADQ 23



CLASSIFICA GIOVANI:

1 MILESI Silvia BEPINK IMATRA BONGIOANNI 39

2 VITILLO Matilde LIV-ALULA-JAYCO 35

3 CAGNAZZO Irene BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI 29

4 SEGATO Gaia BEPINK – IMATRA – BONGIOANNI 25

5 VALTULINI Elisa BEPINK IMATRA BONGIOANNI 23

COMBATTIVITA’ DONNE:

1 LONGO BORGHINI Elisa ITA UAE TEAM ADQ 40

2 BORTOLI Virginia ITA TOP GIRLS FASSA BORTOLO 30

3 CASASOLA Sara ITA FENIX-DECEUNINCK 30

4 MALCOTTI Barbara ITA HUMAN POWERED HEALTH 30

5 ROSSATO Beatrice ITA ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 23



CLASSIFICA GPM:

1 LONGO BORGHINI Elisa UAE TEAM ADQ 60

2 CAVALLI Marta TEAM PICNIC POSTNL 40

3 MILESI Silvia BEPINK IMATRA BONGIOANNI 23

4 SEGATO Gaia BEPINK IMATRA BONGIOANNI 20

5 VALTULINI Elisa BEPINK IMATRA BONGIOANNI 13







CLASSIFICA A SQUADRE:



1 BEPINK IMATRA BONGIOANNI 118

2 TOP GIRLS FASSA BORTOLO 54

3 AROMITALIA 3T VAIANO 45

4 ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 26

5 BORN TO ZHIRAF BTC CITY LJUBLJANA 21

6 TEAM MENDELSPECK 20





CLASSIFICA GENERALE UOMINI:

Posizione Atleta Nome Team Punteggio Totale 1 Giulio CICCONE LIDL-TREK 98 2 Marco FRIGO ISRAEL – PREMIER TECH 60 3 Christian SCARONI XDS ASTANA TEAM 50 4 Diego ULISSI XDS ASTANA TEAM 48 5 Luca COLNAGHI VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 40 6 Davide BAIS TEAM POLTI VISITMALTA 32 7 Giovanni CARBONI UNIBET TIETEMA ROCKETS 32 8 Simone VELASCO XDS ASTANA TEAM 29 9 Lorenzo Mark FINN NAZIONALE ITALIANA 28 10 Damiano CARUSO BAHRAIN VICTORIOUS 26

CLASSIFICA GIOVANI:



1 FRIGO Marco ITA ISRAEL – PREMIER TECH 60

2 FINN Lorenzo Mark ITA RED BULL – BORA – HANSGROHE 28

3 MARCELLUSI Martin ITA VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 24

4 BUSATTO Francesco ITA INTERMARCHÉ – WANTY 21

5 PIGANZOLI Davide ITA TEAM POLTI VISITMALTA 17





CLASSIFICA GPM:



1 BAIS Mattia TEAM POLTI – VISIT MALTA 60

2 FRIGO MARCO ISRAEL – PREMIER TECH 30

3 BAIS Davide TEAMPOLTI-VISITMALTA 30

4 RACCANI Simone NAZIONALE ITALIANA 25

5 BAGATIN Christian MBH BANK BALLAN CSB 20



COMBATTIVITA’:

1 BAIS Mattia TEAMPOLTI-VISITMALTA 40

2 FRIGO MARCO ISRAEL – PREMIER TECH 30

3 BAIS Davide TEAMPOLTI-VISITMALTA 30

4 SBARAGLI Kristian SOLUTIONTECHVINIFANTINI 30

5 ULISSI Diego XDS ASTANA TEAM 20



CLASSIFICA SQUADRE:



1 VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 182

2 TEAM POLTI VISITMALTA 116

3 SOLUTION TECH VINI FANTINI 38

4 MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE 33

5 PETROLIKE 24





Lega del Ciclismo Professionistico

Com. Stam.