Coppa Italia delle Regioni Scaroni e Longo Borghini allungano

#19^ PROVA UOMINI SCARONI SEMPRE LEADER #9^ PROVA FEMMINILE LONGO BORGHINI QUANTE MAGLIE

OROPA: Dopo il doppio appuntamento a Oropa con il Trofeo Tessile e Moda con partenza dal Valdengo ecco le graduatorie aggiornate. Classifica Individuale

Fra gli uomini allunga Christian Scaroni (225 pt, XDS Astana Team), che guadagna 24 punti e sale a 225, consolidando ulteriormente la sua leadership in classifica.

A completare il podio troviamo sempre Simone Velasco (XDS Astana Team) con 110 punti e Davide Piganzoli (Team Polti–VisitMalta) con 104.

Nella classifica femminile la protagonista è Elisa Longo Borghini (163 pt, UAE Team ADQ) che, con la vittoria sul traguardo di Oropa, conquista 40 punti e sale a 163, allungando sulla seconda posizione occupata da Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) con 91 punti.

Recupera posizioni Gaia Segato (Bepink–Imatra–Bongioanni), che con i 5 punti ottenuti in Piemonte sale a 38 e passa da 8^ a 6^. Da segnalare anche i 18 punti conquistati da Barbara Malcotti (Human Power Health) grazie al sesto posto in gara.

Classifica Team

È il Team Polti–VisitMalta ad ottenere più punti dal Trofeo Tessile & Moda.

La squadra, che guida la classifica ormai da diverse tappe, ottiene 18 punti e sale a 371.

Dietro, la VF Group–Bardiani CSF–Faizanè prova a tenere il passo ma riesce a guadagnare solo 14 punti, salendo così a 329. La distanza fra le due compagini è ora di 42 punti.

Fra le squadre femminili, continua la corsa in testa della Bepink–Imatra–Bongioanni: con i 26 punti guadagnati a Oropa, la squadra leader sale a 158.

Dietro, la Top Girls–Fassa Bortolo prende 4 punti e sale a 61.. Torna a fare punti invece la Isolmant–Premac–Vittoria, che con i 7 guadagnati sale a 33.

Classifica Giovani

Al maschile fra i giovani non si registrano movimenti nella TOP 5. A guidare la classifica c’è sempre Davide Piganzoli con 104 punti, seguito da Alessandro Pinarello (VF Group–Bardiani CSF–Faizanè) e Francesco Busatto, entrambi con 60 punti. Il giovane che guadagna più punti di giornata è Matteo Scalco (VF Group–Bardiani CSF–Faizanè), con 10.

Per le ragazze, resta in testa Gaia Segato, che con i 5 punti conquistati sale a 66 e allunga su Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ), ferma a 55. La seconda ciclista a ottenere più punti di giornata in questa classifica è Barbara Malcotti: 18.

Classifica Combattività

Christian Scaroni, sale a 50 punti, con i 20 del combattivo di giornata, portandosi in quinta posizione. 15 punti invece per Kevin Pezzo Rosola (General Store–Essegibi–F.lli Curia), secondo per combattività sulle salite di Oropa. Resta leader della classifica Lorenzo Milesi (Movistar Team) con 100 punti.

Al femminile, la combattente di giornata è Elisa Longo Borghini, che si porta a casa 23 punti e sale a 97, assicurandosi la prima posizione in solitaria davanti a Monica Trinca Colonel, ferma a 74 punti. Anche qui troviamo protagonista Barbara Malcotti, cui la giuria assegna 13 punti che le permettono di salire a 43 e conquistare il terzo posto.

Terza atleta più combattiva di giornata è Greta Marturano (UAE Team ADQ), che con i 6 punti guadagnati entra per la prima volta in questa speciale classifica.

Classifica GPM

Nella classifica GPM uomini è sempre Christian Scaroni l’unico in TOP 10 a prendere punti.

Il corridore dell’XDS Astana Team conquista 20 punti e sale a 70, assestandosi in terza posizione dietro ad Alessandro Covi (UAE Team Emirates XRG) con 77 punti e al leader Mattia Bais, stabile a 110.

Secondo e terzo fra gli scalatori di giornata sono Matteo Scalco e Mattia Gaffuri (Team Polti–VisitMalta), che ottengono rispettivamente 15 e 8 punti.

Per questa tappa di Coppa Italia delle Regioni Donne, le classifiche GPM e Combattività viaggiano sullo stesso binario: anche qui Elisa Longo Borghini fa bottino pieno, conquistando 23 punti e salendo a 137, con ben 97 lunghezze di vantaggio sulla seconda, Marta Cavalli (Team Picnic–PostNL) con 40 punti. Seconda e terza scalatrice di giornata sono nuovamente Barbara Malcotti e Greta Marturano, che si portano a casa rispettivamente 13 e 6 punti.

CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:

Piazzamento Cognome Nome Team Punteggio Finale 1 Scaroni Christian XDS Astana Team 225 2 Velasco Simone XDS Astana Team 110 3 Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta 104 4 Ciccone Giulio Lidl-Trek 98 5 Ulissi Diego XDS Astana Team 85

CLASSIFICA INDIVIDUALE DONNE:

Piazzamento Cognome Nome Team Punteggio Finale 1 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 163 2 Trinca Colonel Monica Liv-AlUla-Jayco 91 3 Balsamo Elisa Lidl-Trek 87 4 Gasparrini Eleonora Camilla UAE Team ADQ 55 5 Milesi Silvia BePink – Imatra – Bongioanni 39

CLASSIFICA SQUADRE UOMINI:

Piazzamento Sigla Team Punteggio Finale 1 PTV Team Polti VisitMalta 371 2 VBF VF Group Bardiani CSF – Faizanè 329 3 MGK MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 91 4 TFT Solution Tech Vini Fantini 76 5 — ASD Swatt Club 72

CLASSIFICA SQUADRE DONNE:

Piazzamento Sigla Team Punteggio Finale 1 BPK BePink Imatra Bongioanni 158 2 TOP Top Girls Fassa Bortolo 61 3 VAI Aromitalia 3T Vaiano 45 4 SBT Isolmant – Premac – Vittoria 33 5 BZB Born to Zhiraf BTC City Ljubljana 21



CLASSIFICA GIOVANI:



Piazzamento Cognome Nome Team Punteggio Finale 1 Piganzoli Davide Team Polti VisitMalta 104 2 Pinarello Alessandro VF Group Bardiani CSF – Faizanè 60 3 Busatto Francesco Intermarché – Wanty 60 4 Frigo Marco Israel – Premier Tech 60 5 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 53

CLASSIFICA GIOVANI FEMMINILE:

Piazzamento Cognome Nome Team Punteggio Finale 1 Segato Gaia BePink – Imatra – Bongioanni 66 2 Gasparrini Eleonora Camilla UAE Team ADQ 55 3 Ciabocco Eleonora Team Picnic PostNL 50 4 Barale Francesca Team Picnic PostNL 40 5 Milesi Silvia BePink Imatra Bongioanni 39



CLASSIFICA GPM:

Piazzamento Cognome Nome Team Punteggio Finale 1 Bais Mattia Team Polti – Visit Malta 110 2 Covi Alessandro UAE Team Emirates XRG 77 3 Scaroni Christian XDS Astana Team 70 4 Milesi Lorenzo Movistar Team 63 5 Pinarello Alessandro VF Group Bardiani CSF – Faizanè 66



CLASSIFICA GPM FEMMINILE:



Piazzamento Cognome Nome Team Punteggio Finale 1 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 137 2 Cavalli Marta Team Picnic PostNL 40 3 Trinca Colonel Monica Liv-ALULA-Jayco 34 4 Cagnazzo Irene BePink Imatra Bongioanni 32 5 Milesi Silvia BePink Imatra Bongioanni 23



COMBATTIVITA’

Piazzamento Cognome Nome Team Punteggio Finale 1 Milesi Lorenzo Movistar Team 100 2 Bais Mattia TeamPolti-VisitMalta 80 3 Covi Alessandro UAE Team Emirates XRG 55 4 Pinarello Alessandro VF Group Bardiani CSF-Faizanè 53 5 Scaroni Christian XDS Astana Team 50

COMBATTIVITA’FEMMINILE:

Piazzamento Cognome Nome Team Punteggio Finale 1 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 97 2 Trinca Colonel Monica Liv-ALULA-Jayco 74 3 Malcotti Barbara Human Powered Health 43 4 Bortoli Virginia Top Girls Fassa Bortolo 30 5 Casasola Sara Fenix-Deceuninck 30

