Coppa Italia delle Regioni Scaroni il vincitore con Polti Visit Malta tra i team. Piganzoli miglior giovane, milesi combattivo e Bais scalatore 

21ª prova maschile – Scaroni, Polti Visit Malta, Piganzoli, Bais e Milesi vincitori. Christian Scaroni (XDS Astana Team) si aggiudica la classifica generale della Coppa Italia delle Regioni 2025, confermando una leadership mai in discussione nella seconda parte di stagione.

Davide Piganzoli (Team Polti Visit Malta) conquista il titolo fra gli Under 25, mentre la classifica a squadre va al Team Polti Visit Malta, che supera la VF Group Bardiani CSF Faizanè nella sfida decisiva della Veneto Classic. Lorenzo Milesi (Team Movistar) è il corridore più combattivo della stagione, e Mattia Bais (Team Polti Visit Malta) si impone nella classifica GPM.

Classifica Individuale

Il 2025 si chiude così con il successo di Christian Scaroni, leader ormai da diverse settimane, che termina con 227 punti. Alle sue spalle, i compagni di squadra Simone Velasco (150) e Diego Ulissi (entrambi XDS Astana Team) con 129 punti.

Ulissi, grazie al terzo posto alla Veneto Classic, guadagna 44 punti e scavalca Davide Piganzoli (120, Team Polti Visit Malta) e Giulio Ciccone (98, Lidl–Trek). Da segnalare le ottime prove di giornata di Lorenzo Germani (Groupama–FDJ) e Davide De Pretto (Team AlUla Jayco), rispettivamente quarto e quinto a Bassano del Grappa, che portano a casa 38 e 32 punti.

Classifica Giovani

Tra gli Under 25 trionfa Davide Piganzoli (Team Polti Visit Malta), primo con 120 punti. Secondo posto per Alessandro Pinarello (68, VF Group Bardiani CSF Faizanè), terzo Marco Frigo (60, Israel–Premier Tech). In rimonta Davide De Pretto, che con i 32 punti della Veneto Classic sale a 55, chiudendo la stagione nella Top 5.

Classifica Team

Nell’emozionante sfida finale tra Team Polti Visit Malta e VF Group Bardiani CSF Faizanè, a prevalere è la formazione diretta da Ivan Basso, che con i 12 punti ottenuti alla Veneto Classic chiude a 383. Restano fermi a 371 i ragazzi di Reverberi, mentre l’MG.K–Vis Costruzioni e Ambiente completa il podio con 91 punti.

Classifica Combattività

Conferma per Lorenzo Milesi (Team Movistar), premiato come corridore più combattivo della stagione con 100 punti. Alle sue spalle Mattia Bais (80, Team Polti Visit Malta) e Alessandro Pinarello, che con i 20 punti guadagnati in Veneto sale a 73, superando Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Il più combattivo di giornata è Diego Ulissi, che ottiene 30 punti.

Classifica GPM

Dopo una stagione al comando, Mattia Bais (Team Polti Visit Malta) conquista la maglia degli scalatori con 110 punti. Secondo Alessandro Covi (77) e terzo Christian Scaroni (70). Lo scalatore di giornata è Davide De Pretto, che si aggiudica 30 punti.

DONNE: Un riconteggio nei punteggi vede tra le donne, classifica giovani, il successo di Eleonora Gasparrini.





CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:

Pos. Cognome Nome Team Punti 1 Scaroni Christian XDS Astana Team 227 2 Velasco Simone XDS Astana Team 150 3 Ulissi Diego XDS Astana Team 129 4 Piganzoli Davide Team Polti Visitmalta 120 5 Ciccone Giulio Lidl–Trek 98



CLASSIFICA INDIVIDUALE DONNE:

Pos. Cognome Nome Team Punti 1 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 184 2 Trinca Colonel Monica Liv–Alula–Jayco 91 3 Balsamo Elisa Lidl – Trek 87 4 Gasparrini Eleonora Camilla UAE Team ADQ 83 5 Persico Silvia UAE Team ADQ 51



CLASSIFICA SQUADRE UOMINI

Pos. Squadra Punti 1 Team Polti Visitmalta 383 2 VF Group Bardiani CSF – Faizanè 371 3 MG.K Vis Costruzioni e Ambiente 91 4 Solution Tech Vini Fantini 76 5 ASD Swatt Club 72



CLASSIFICA SQUADRE DONNE:

Pos. Squadra Punti 1 BePink Imatra Bongioanni 192 2 Top Girls Fassa Bortolo 66 3 Aromitalia 3T Vaiano 59 4 Isolmant – Premac – Vittoria 34 5 Born To Zhiraf BTC City Ljubljana 21



CLASSIFICA GIOVANI UOMINI

Pos. Cognome Nome Team Punti 1 Piganzoli Davide Team Polti Visitmalta 120 2 Pinarello Alessandro VF Group Bardiani CSF – Faizanè 68 3 Frigo Marco Israel – Premier Tech 60 4 Busatto Francesco Intermarché – Wanty 60 5 De Pretto Davide Team Jayco AlUla 55





CLASSIFICA GIOVANI DONNE

Pos. Cognome Nome Team Punti 1 Gasparrini Eleonora Camilla UAE Team ADQ 83 2 Segato Gaia BePink – Imatra – Bongioanni 76 3 Ciabocco Eleonora Team Picnic PostNL 50 4 Barale Francesca Team Picnic PostNL 40 5 Milesi Silvia BePink – Imatra – Bongioanni 39



CLASSIFICA COMBATTIVITÀ UOMINI

Pos. Cognome Nome Team Punti 1 Milesi Lorenzo Movistar Team 100 2 Bais Mattia Team Polti – Visitmalta 80 3 Pinarello Alessandro VF Group Bardiani CSF – Faizanè 73 4 Scaroni Christian XDS Astana Team 60 5 Covi Alessandro UAE Team Emirates XRG 55



CLASSIFICA COMBATTIVITÀ DONNE

Pos. Cognome Nome Team Punti 1 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 97 2 Trinca Colonel Monica Liv–Alula–Jayco 74 3 Malcotti Barbara Human Powered Health 43 4 Casasola Sara Fenix–Deceuninck 30 5 Bortoli Virginia Top Girls Fassa Bortolo 30



CLASSIFICA GPM UOMINI

Pos. Cognome Nome Team Punti 1 Bais Mattia Team Polti – Visit Malta 110 2 Covi Alessandro UAE Team Emirates XRG 77 3 Scaroni Christian XDS Astana Team 70 4 Pinarello Alessandro VF Group Bardiani CSF – Faizanè 66 5 Milesi Lorenzo Movistar Team 63



CLASSIFICA GPM DONNE

Pos. Cognome Nome Team Punti 1 Longo Borghini Elisa UAE Team ADQ 143 2 Cavalli Marta Team Picnic PostNL 40 3 Trinca Colonel Monica Liv–Alula–Jayco 34 4 Cagnazzo Irene BePink Imatra Bongioanni 32 5 Milesi Silvia BePink Imatra Bongioanni 23

Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico