Coppa Italia delle Regioni Scaroni il vincitore con Polti Visit Malta tra i team. Piganzoli miglior giovane, milesi combattivo e Bais scalatore 

21ª prova maschile – Scaroni, Polti Visit Malta, Piganzoli, Bais e Milesi vincitori. Christian Scaroni (XDS Astana Team) si aggiudica la classifica generale della Coppa Italia delle Regioni 2025, confermando una leadership mai in discussione nella seconda parte di stagione.
Davide Piganzoli (Team Polti Visit Malta) conquista il titolo fra gli Under 25, mentre la classifica a squadre va al Team Polti Visit Malta, che supera la VF Group Bardiani CSF Faizanè nella sfida decisiva della Veneto Classic. Lorenzo Milesi (Team Movistar) è il corridore più combattivo della stagione, e Mattia Bais (Team Polti Visit Malta) si impone nella classifica GPM.
Classifica Individuale
Il 2025 si chiude così con il successo di Christian Scaroni, leader ormai da diverse settimane, che termina con 227 punti. Alle sue spalle, i compagni di squadra Simone Velasco (150) e Diego Ulissi (entrambi XDS Astana Team) con 129 punti. Ulissi, grazie al terzo posto alla Veneto Classic, guadagna 44 punti e scavalca Davide Piganzoli (120, Team Polti Visit Malta) e Giulio Ciccone (98, Lidl–Trek). Da segnalare le ottime prove di giornata di Lorenzo Germani (Groupama–FDJ) e Davide De Pretto (Team AlUla Jayco), rispettivamente quarto e quinto a Bassano del Grappa, che portano a casa 38 e 32 punti.
Classifica Giovani
Tra gli Under 25 trionfa Davide Piganzoli (Team Polti Visit Malta), primo con 120 punti. Secondo posto per Alessandro Pinarello (68, VF Group Bardiani CSF Faizanè), terzo Marco Frigo (60, Israel–Premier Tech). In rimonta Davide De Pretto, che con i 32 punti della Veneto Classic sale a 55, chiudendo la stagione nella Top 5.
Classifica Team
Nell’emozionante sfida finale tra Team Polti Visit Malta e VF Group Bardiani CSF Faizanè, a prevalere è la formazione diretta da Ivan Basso, che con i 12 punti ottenuti alla Veneto Classic chiude a 383. Restano fermi a 371 i ragazzi di Reverberi, mentre l’MG.K–Vis Costruzioni e Ambiente completa il podio con 91 punti.
Classifica Combattività
Conferma per Lorenzo Milesi (Team Movistar), premiato come corridore più combattivo della stagione con 100 punti. Alle sue spalle Mattia Bais (80, Team Polti Visit Malta) e Alessandro Pinarello, che con i 20 punti guadagnati in Veneto sale a 73, superando Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Il più combattivo di giornata è Diego Ulissi, che ottiene 30 punti.
Classifica GPM
Dopo una stagione al comando, Mattia Bais (Team Polti Visit Malta) conquista la maglia degli scalatori con 110 punti. Secondo Alessandro Covi (77) e terzo Christian Scaroni (70). Lo scalatore di giornata è Davide De Pretto, che si aggiudica 30 punti.
DONNE: Un riconteggio nei punteggi vede tra le donne, classifica giovani, il successo di Eleonora Gasparrini.