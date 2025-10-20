Sport

Coppa Italia delle Regioni Scaroni il vincitore con Polti Visit Malta tra i team. Piganzoli miglior giovane, milesi combattivo e Bais scalatore 

21ª prova maschile  – Scaroni, Polti Visit Malta, Piganzoli, Bais e Milesi vincitori. Christian Scaroni (XDS Astana Team) si aggiudica la classifica generale della Coppa Italia delle Regioni 2025, confermando una leadership mai in discussione nella seconda parte di stagione.

Davide Piganzoli (Team Polti Visit Malta) conquista il titolo fra gli Under 25, mentre la classifica a squadre va al Team Polti Visit Malta, che supera la VF Group Bardiani CSF Faizanè nella sfida decisiva della Veneto Classic. Lorenzo Milesi (Team Movistar) è il corridore più combattivo della stagione, e Mattia Bais (Team Polti Visit Malta) si impone nella classifica GPM.

Classifica Individuale 

Il 2025 si chiude così con il successo di Christian Scaroni, leader ormai da diverse settimane, che termina con 227 punti. Alle sue spalle, i compagni di squadra Simone Velasco (150) e Diego Ulissi (entrambi XDS Astana Team) con 129 punti.
Ulissi, grazie al terzo posto alla Veneto Classic, guadagna 44 punti e scavalca Davide Piganzoli (120, Team Polti Visit Malta) e Giulio Ciccone (98, Lidl–Trek). Da segnalare le ottime prove di giornata di Lorenzo Germani (Groupama–FDJ) e Davide De Pretto (Team AlUla Jayco), rispettivamente quarto e quinto a Bassano del Grappa, che portano a casa 38 e 32 punti.

Classifica Giovani

Tra gli Under 25 trionfa Davide Piganzoli (Team Polti Visit Malta), primo con 120 punti. Secondo posto per Alessandro Pinarello (68, VF Group Bardiani CSF Faizanè), terzo Marco Frigo (60, Israel–Premier Tech). In rimonta Davide De Pretto, che con i 32 punti della Veneto Classic sale a 55, chiudendo la stagione nella Top 5.

Classifica Team

Nell’emozionante sfida finale tra Team Polti Visit Malta e VF Group Bardiani CSF Faizanè, a prevalere è la formazione diretta da Ivan Basso, che con i 12 punti ottenuti alla Veneto Classic chiude a 383. Restano fermi a 371 i ragazzi di Reverberi, mentre l’MG.K–Vis Costruzioni e Ambiente completa il podio con 91 punti.

Classifica Combattività

Conferma per Lorenzo Milesi (Team Movistar), premiato come corridore più combattivo della stagione con 100 punti. Alle sue spalle Mattia Bais (80, Team Polti Visit Malta) e Alessandro Pinarello, che con i 20 punti guadagnati in Veneto sale a 73, superando Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Il più combattivo di giornata è Diego Ulissi, che ottiene 30 punti.

Classifica GPM

Dopo una stagione al comando, Mattia Bais (Team Polti Visit Malta) conquista la maglia degli scalatori con 110 punti. Secondo Alessandro Covi (77) e terzo Christian Scaroni (70). Lo scalatore di giornata è Davide De Pretto, che si aggiudica 30 punti.

DONNE: Un riconteggio nei punteggi vede tra le donne, classifica giovani, il successo di Eleonora Gasparrini.


CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:

Pos.CognomeNomeTeamPunti
1ScaroniChristianXDS Astana Team227
2VelascoSimoneXDS Astana Team150
3UlissiDiegoXDS Astana Team129
4PiganzoliDavideTeam Polti Visitmalta120
5CicconeGiulioLidl–Trek98


CLASSIFICA INDIVIDUALE DONNE:

Pos.CognomeNomeTeamPunti
1Longo BorghiniElisaUAE Team ADQ184
2Trinca ColonelMonicaLiv–Alula–Jayco91
3BalsamoElisaLidl – Trek87
4GasparriniEleonora CamillaUAE Team ADQ83
5PersicoSilviaUAE Team ADQ51


CLASSIFICA SQUADRE UOMINI

Pos.SquadraPunti
1Team Polti Visitmalta383
2VF Group Bardiani CSF – Faizanè371
3MG.K Vis Costruzioni e Ambiente91
4Solution Tech Vini Fantini76
5ASD Swatt Club72


CLASSIFICA SQUADRE DONNE:

Pos.SquadraPunti
1BePink Imatra Bongioanni192
2Top Girls Fassa Bortolo66
3Aromitalia 3T Vaiano59
4Isolmant – Premac – Vittoria34
5Born To Zhiraf BTC City Ljubljana21


CLASSIFICA GIOVANI UOMINI

Pos.CognomeNomeTeamPunti
1PiganzoliDavideTeam Polti Visitmalta120
2PinarelloAlessandroVF Group Bardiani CSF – Faizanè68
3FrigoMarcoIsrael – Premier Tech60
4BusattoFrancescoIntermarché – Wanty60
5De PrettoDavideTeam Jayco AlUla55



CLASSIFICA GIOVANI  DONNE

Pos.CognomeNomeTeamPunti
1GasparriniEleonora CamillaUAE Team ADQ83
2SegatoGaiaBePink – Imatra – Bongioanni76
3CiaboccoEleonoraTeam Picnic PostNL50
4BaraleFrancescaTeam Picnic PostNL40
5MilesiSilviaBePink – Imatra – Bongioanni39


CLASSIFICA COMBATTIVITÀ UOMINI

Pos.CognomeNomeTeamPunti
1MilesiLorenzoMovistar Team100
2BaisMattiaTeam Polti – Visitmalta80
3PinarelloAlessandroVF Group Bardiani CSF – Faizanè73
4ScaroniChristianXDS Astana Team60
5CoviAlessandroUAE Team Emirates XRG55


CLASSIFICA COMBATTIVITÀ DONNE

Pos.CognomeNomeTeamPunti
1Longo BorghiniElisaUAE Team ADQ97
2Trinca ColonelMonicaLiv–Alula–Jayco74
3MalcottiBarbaraHuman Powered Health43
4CasasolaSaraFenix–Deceuninck30
5BortoliVirginiaTop Girls Fassa Bortolo30


CLASSIFICA GPM UOMINI

Pos.CognomeNomeTeamPunti
1BaisMattiaTeam Polti – Visit Malta110
2CoviAlessandroUAE Team Emirates XRG77
3ScaroniChristianXDS Astana Team70
4PinarelloAlessandroVF Group Bardiani CSF – Faizanè66
5MilesiLorenzoMovistar Team63


CLASSIFICA GPM DONNE

Pos.CognomeNomeTeamPunti
1Longo BorghiniElisaUAE Team ADQ143
2CavalliMartaTeam Picnic PostNL40
3Trinca ColonelMonicaLiv–Alula–Jayco34
4CagnazzoIreneBePink Imatra Bongioanni32
5MilesiSilviaBePink Imatra Bongioanni23

Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico

