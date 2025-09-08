Sport

Coppa Italia delle Regioni. Scaroni torna in testa. Piganzoli leader dei giovani

Cambio al vertice nella classifica di Coppa Italia delle Regioni 2025 – Uomini dopo 8 prove. A guidare ora la graduatoria individuale è Christian Scaroni (XDS Astana) che, grazie al secondo posto conquistato al GP di Larciano, balza in testa con 100 punti, superando il precedente leader Giulio Ciccone (Lidl-Trek) di 2 soli punti.

Importante balzo in avanti anche per Davide Piganzoli (Polti Visit Malta), terzo ieri in Toscana: con i suoi 61 punti sale al quarto posto generale e diventa il nuovo leader della classifica giovani.

Il valtellinese trascina inoltre la Polti Visit Malta in una rimonta significativa: la formazione biancorossa sale a quota 180 punti, avvicinandosi alla VF Group Bardiani – CSF Faizanè, ancora al comando con 204.

Nella classifica della combattività irrompe Simone Battistella (EF Education-EasyPost) con 30 punti, vincitore anche del Traguardo Volante Sicurezza Stradale ideato dal Ministro Andrea Abodi e dal Presidente della Lega Ciclismo Roberto Pella. Battistella si porta così al secondo posto alle spalle del leader Mattia Bais (Polti Visit Malta), che guida a quota 40.

Tra i giovani, come anticipato, il nuovo leader è Davide Piganzoli (Polti Visit Malta), che grazie ai 44 punti ottenuti con il podio a Larciano sale a quota 61, superando di una sola lunghezza Marco Frigo (Israel Premier Tech).

Infine, nella classifica GPM si registrano gli ingressi nella top 5 di Matteo Spreafico (MG.K Vis – Costruzioni e Ambiente) e Christian Scaroni (XDS Astana), rispettivamente quarto e quinto, che riducono il distacco dal leader Mattia Bais (Polti Visit Malta), attualmente al comando con 60 punti.

Classifica Individuale Uomini

PiazzamentoCognome e NomeSquadraPunteggio Totale
1SCARONI ChristianXDS ASTANA TEAM100
2CICCONE GiulioLIDL-TREK98
3COVI AlessandroUAE TEAM EMIRATES XRG64
4PIGANZOLI DavideTEAM POLTI VISITMALTA61
5FRIGO MarcoISRAEL – PREMIER TECH60
6ULISSI DiegoXDS ASTANA TEAM56
7VELASCO SimoneXDS ASTANA TEAM54
8CONCA FilippoASD SWATT CLUB50
9COLNAGHI LucaVF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’40
10BUSATTO FrancescoINTERMARCHÉ – WANTY37


CLASSIFICA GIOVANI
 

PiazzamentoCognome e NomeSquadraPunteggio Totale
1PIGANZOLI DavideTEAM POLTI VISITMALTA61
2FRIGO MarcoISRAEL – PREMIER TECH60
3BUSATTO FrancescoINTERMARCHÉ – WANTY37
4FINN Lorenzo MarkRED BULL – BORA – HANSGROHE28
5MARCELLUSI MartinVF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’24
6BARONCINI FilippoUAE TEAM EMIRATES XRG23
7MILAN JonathanLIDL-TREK20
8BURATTI NicolòBAHRAIN VICTORIOUS17
9DE CASSAN DavideTEAM POLTI VISITMALTA15
10GUALDI SimoneINTERMARCHÉ – WANTY15



CLASSIFICA GPM

PiazzamentoCognome e NomeSquadraPunteggio Totale
1BAIS MattiaTEAM POLTI – VISIT MALTA60
2COVI AlessandroUAE TEAM EMIRATES XRG47
3FRIGO MarcoISRAEL – PREMIER TECH30
4SPREAFICO MatteoMG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE30
5SCARONI ChristianXDS ASTANA TEAM30
6BAIS DavideTEAM POLTI – VISIT MALTA30
7RACCANI SimoneNAZIONALE ITALIANA25
8DIGNANI FilippoSAM – VITALCARE – DYNATEK20
9BAGATIN ChristianMBH BANK BALLAN CSB20
10TAROZZI ManueleVF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’20

COMBATTIVITA’
 

PiazzamentoCognome e NomeSquadraPunteggio Totale
1BAIS MattiaTEAM POLTI – VISITMALTA40
2BATTISTELLA SimoneEF EDUCATION – EASYPOST30
3FRIGO MarcoISRAEL – PREMIER TECH30
4BAIS DavideTEAM POLTI – VISITMALTA30
5SBARAGLI KristianSOLUTIONTECH VINIFANTINI30
6ZOCCARATO SamueleTEAM POLTI – VISITMALTA27
7COVI AlessandroUAE TEAM EMIRATES XRG25
8SPREAFICO MatteoMG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE20
9ULISSI DiegoXDS ASTANA TEAM20
10TAROZZI ManueleVF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’20

CLASSIFICA A SQUADRE

PiazzamentoSquadraPunteggio Totale
1VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’204
2TEAM POLTI VISITMALTA180
3ASD SWATT CLUB72
4SOLUTION TECH VINI FANTINI46
5MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE33
6PETROLIKE24
7MBH BANK BALLAN CSB22
8S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK10
9BIESSE – CARRERA – PREMAC5
10GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA5

LE MAGLIE DI COPPA

Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico

