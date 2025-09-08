Coppa Italia delle Regioni. Scaroni torna in testa. Piganzoli leader dei giovani

Cambio al vertice nella classifica di Coppa Italia delle Regioni 2025 – Uomini dopo 8 prove. A guidare ora la graduatoria individuale è Christian Scaroni (XDS Astana) che, grazie al secondo posto conquistato al GP di Larciano, balza in testa con 100 punti, superando il precedente leader Giulio Ciccone (Lidl-Trek) di 2 soli punti.
Importante balzo in avanti anche per Davide Piganzoli (Polti Visit Malta), terzo ieri in Toscana: con i suoi 61 punti sale al quarto posto generale e diventa il nuovo leader della classifica giovani.
Il valtellinese trascina inoltre la Polti Visit Malta in una rimonta significativa: la formazione biancorossa sale a quota 180 punti, avvicinandosi alla VF Group Bardiani – CSF Faizanè, ancora al comando con 204.
Nella classifica della combattività irrompe Simone Battistella (EF Education-EasyPost) con 30 punti, vincitore anche del Traguardo Volante Sicurezza Stradale ideato dal Ministro Andrea Abodi e dal Presidente della Lega Ciclismo Roberto Pella. Battistella si porta così al secondo posto alle spalle del leader Mattia Bais (Polti Visit Malta), che guida a quota 40.
Tra i giovani, come anticipato, il nuovo leader è Davide Piganzoli (Polti Visit Malta), che grazie ai 44 punti ottenuti con il podio a Larciano sale a quota 61, superando di una sola lunghezza Marco Frigo (Israel Premier Tech).
Infine, nella classifica GPM si registrano gli ingressi nella top 5 di Matteo Spreafico (MG.K Vis – Costruzioni e Ambiente) e Christian Scaroni (XDS Astana), rispettivamente quarto e quinto, che riducono il distacco dal leader Mattia Bais (Polti Visit Malta), attualmente al comando con 60 punti.
Classifica Individuale Uomini
|Piazzamento
|Cognome e Nome
|Squadra
|Punteggio Totale
|1
|SCARONI Christian
|XDS ASTANA TEAM
|100
|2
|CICCONE Giulio
|LIDL-TREK
|98
|3
|COVI Alessandro
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|64
|4
|PIGANZOLI Davide
|TEAM POLTI VISITMALTA
|61
|5
|FRIGO Marco
|ISRAEL – PREMIER TECH
|60
|6
|ULISSI Diego
|XDS ASTANA TEAM
|56
|7
|VELASCO Simone
|XDS ASTANA TEAM
|54
|8
|CONCA Filippo
|ASD SWATT CLUB
|50
|9
|COLNAGHI Luca
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|40
|10
|BUSATTO Francesco
|INTERMARCHÉ – WANTY
|37
CLASSIFICA GIOVANI
|Piazzamento
|Cognome e Nome
|Squadra
|Punteggio Totale
|1
|PIGANZOLI Davide
|TEAM POLTI VISITMALTA
|61
|2
|FRIGO Marco
|ISRAEL – PREMIER TECH
|60
|3
|BUSATTO Francesco
|INTERMARCHÉ – WANTY
|37
|4
|FINN Lorenzo Mark
|RED BULL – BORA – HANSGROHE
|28
|5
|MARCELLUSI Martin
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|24
|6
|BARONCINI Filippo
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|23
|7
|MILAN Jonathan
|LIDL-TREK
|20
|8
|BURATTI Nicolò
|BAHRAIN VICTORIOUS
|17
|9
|DE CASSAN Davide
|TEAM POLTI VISITMALTA
|15
|10
|GUALDI Simone
|INTERMARCHÉ – WANTY
|15
CLASSIFICA GPM
|Piazzamento
|Cognome e Nome
|Squadra
|Punteggio Totale
|1
|BAIS Mattia
|TEAM POLTI – VISIT MALTA
|60
|2
|COVI Alessandro
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|47
|3
|FRIGO Marco
|ISRAEL – PREMIER TECH
|30
|4
|SPREAFICO Matteo
|MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE
|30
|5
|SCARONI Christian
|XDS ASTANA TEAM
|30
|6
|BAIS Davide
|TEAM POLTI – VISIT MALTA
|30
|7
|RACCANI Simone
|NAZIONALE ITALIANA
|25
|8
|DIGNANI Filippo
|SAM – VITALCARE – DYNATEK
|20
|9
|BAGATIN Christian
|MBH BANK BALLAN CSB
|20
|10
|TAROZZI Manuele
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|20
COMBATTIVITA’
|Piazzamento
|Cognome e Nome
|Squadra
|Punteggio Totale
|1
|BAIS Mattia
|TEAM POLTI – VISITMALTA
|40
|2
|BATTISTELLA Simone
|EF EDUCATION – EASYPOST
|30
|3
|FRIGO Marco
|ISRAEL – PREMIER TECH
|30
|4
|BAIS Davide
|TEAM POLTI – VISITMALTA
|30
|5
|SBARAGLI Kristian
|SOLUTIONTECH VINIFANTINI
|30
|6
|ZOCCARATO Samuele
|TEAM POLTI – VISITMALTA
|27
|7
|COVI Alessandro
|UAE TEAM EMIRATES XRG
|25
|8
|SPREAFICO Matteo
|MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE
|20
|9
|ULISSI Diego
|XDS ASTANA TEAM
|20
|10
|TAROZZI Manuele
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|20
CLASSIFICA A SQUADRE
|Piazzamento
|Squadra
|Punteggio Totale
|1
|VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’
|204
|2
|TEAM POLTI VISITMALTA
|180
|3
|ASD SWATT CLUB
|72
|4
|SOLUTION TECH VINI FANTINI
|46
|5
|MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE
|33
|6
|PETROLIKE
|24
|7
|MBH BANK BALLAN CSB
|22
|8
|S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK
|10
|9
|BIESSE – CARRERA – PREMAC
|5
|10
|GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA
|5
Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico