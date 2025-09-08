Coppa Italia delle Regioni. Scaroni torna in testa. Piganzoli leader dei giovani

Cambio al vertice nella classifica di Coppa Italia delle Regioni 2025 – Uomini dopo 8 prove. A guidare ora la graduatoria individuale è Christian Scaroni (XDS Astana) che, grazie al secondo posto conquistato al GP di Larciano, balza in testa con 100 punti, superando il precedente leader Giulio Ciccone (Lidl-Trek) di 2 soli punti.

Importante balzo in avanti anche per Davide Piganzoli (Polti Visit Malta), terzo ieri in Toscana: con i suoi 61 punti sale al quarto posto generale e diventa il nuovo leader della classifica giovani.

Il valtellinese trascina inoltre la Polti Visit Malta in una rimonta significativa: la formazione biancorossa sale a quota 180 punti, avvicinandosi alla VF Group Bardiani – CSF Faizanè, ancora al comando con 204.

Nella classifica della combattività irrompe Simone Battistella (EF Education-EasyPost) con 30 punti, vincitore anche del Traguardo Volante Sicurezza Stradale ideato dal Ministro Andrea Abodi e dal Presidente della Lega Ciclismo Roberto Pella. Battistella si porta così al secondo posto alle spalle del leader Mattia Bais (Polti Visit Malta), che guida a quota 40.

Tra i giovani, come anticipato, il nuovo leader è Davide Piganzoli (Polti Visit Malta), che grazie ai 44 punti ottenuti con il podio a Larciano sale a quota 61, superando di una sola lunghezza Marco Frigo (Israel Premier Tech).

Infine, nella classifica GPM si registrano gli ingressi nella top 5 di Matteo Spreafico (MG.K Vis – Costruzioni e Ambiente) e Christian Scaroni (XDS Astana), rispettivamente quarto e quinto, che riducono il distacco dal leader Mattia Bais (Polti Visit Malta), attualmente al comando con 60 punti.

Classifica Individuale Uomini

Piazzamento Cognome e Nome Squadra Punteggio Totale 1 SCARONI Christian XDS ASTANA TEAM 100 2 CICCONE Giulio LIDL-TREK 98 3 COVI Alessandro UAE TEAM EMIRATES XRG 64 4 PIGANZOLI Davide TEAM POLTI VISITMALTA 61 5 FRIGO Marco ISRAEL – PREMIER TECH 60 6 ULISSI Diego XDS ASTANA TEAM 56 7 VELASCO Simone XDS ASTANA TEAM 54 8 CONCA Filippo ASD SWATT CLUB 50 9 COLNAGHI Luca VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 40 10 BUSATTO Francesco INTERMARCHÉ – WANTY 37



CLASSIFICA GIOVANI



Piazzamento Cognome e Nome Squadra Punteggio Totale 1 PIGANZOLI Davide TEAM POLTI VISITMALTA 61 2 FRIGO Marco ISRAEL – PREMIER TECH 60 3 BUSATTO Francesco INTERMARCHÉ – WANTY 37 4 FINN Lorenzo Mark RED BULL – BORA – HANSGROHE 28 5 MARCELLUSI Martin VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 24 6 BARONCINI Filippo UAE TEAM EMIRATES XRG 23 7 MILAN Jonathan LIDL-TREK 20 8 BURATTI Nicolò BAHRAIN VICTORIOUS 17 9 DE CASSAN Davide TEAM POLTI VISITMALTA 15 10 GUALDI Simone INTERMARCHÉ – WANTY 15





CLASSIFICA GPM

Piazzamento Cognome e Nome Squadra Punteggio Totale 1 BAIS Mattia TEAM POLTI – VISIT MALTA 60 2 COVI Alessandro UAE TEAM EMIRATES XRG 47 3 FRIGO Marco ISRAEL – PREMIER TECH 30 4 SPREAFICO Matteo MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE 30 5 SCARONI Christian XDS ASTANA TEAM 30 6 BAIS Davide TEAM POLTI – VISIT MALTA 30 7 RACCANI Simone NAZIONALE ITALIANA 25 8 DIGNANI Filippo SAM – VITALCARE – DYNATEK 20 9 BAGATIN Christian MBH BANK BALLAN CSB 20 10 TAROZZI Manuele VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 20

COMBATTIVITA’



Piazzamento Cognome e Nome Squadra Punteggio Totale 1 BAIS Mattia TEAM POLTI – VISITMALTA 40 2 BATTISTELLA Simone EF EDUCATION – EASYPOST 30 3 FRIGO Marco ISRAEL – PREMIER TECH 30 4 BAIS Davide TEAM POLTI – VISITMALTA 30 5 SBARAGLI Kristian SOLUTIONTECH VINIFANTINI 30 6 ZOCCARATO Samuele TEAM POLTI – VISITMALTA 27 7 COVI Alessandro UAE TEAM EMIRATES XRG 25 8 SPREAFICO Matteo MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE 20 9 ULISSI Diego XDS ASTANA TEAM 20 10 TAROZZI Manuele VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 20

CLASSIFICA A SQUADRE

Piazzamento Squadra Punteggio Totale 1 VF GROUP BARDIANI CSF – FAIZANE’ 204 2 TEAM POLTI VISITMALTA 180 3 ASD SWATT CLUB 72 4 SOLUTION TECH VINI FANTINI 46 5 MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE 33 6 PETROLIKE 24 7 MBH BANK BALLAN CSB 22 8 S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK 10 9 BIESSE – CARRERA – PREMAC 5 10 GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA 5

