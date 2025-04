Coppa Italia delle Regioni: Silvia Milesi sale al 2° posto e miglior giovane. tra i team BePink in testa

ROMA: Il GP della Liberazione ha accolto la 4ª prova della Coppa Italia delle Regioni, che ha visto le atlete italiane mettersi in evidenza grazie al 2° posto della giovanissima Silvia Milesi (Be Pink Imatra Bongioanni) e a Sofia Bertizzolo, 3ª. Milesi sale anche al 2° posto della graduatoria generale, con 32 punti, alle spalle di una, per ora, imprendibile Elisa Balsamo (Lidl Trek) a 84.

L’atleta bergamasca, studentessa all’Istituto Tecnico Commerciale, è al comando pure nella speciale graduatoria per le giovani (32) davanti a Michela De Grandis (Mendelspeck, 18) ed Elisa De Vallier (Top Girls Fassa Bortolo, 13).

Tra i team balza al primo posto la BePink Imatra Bongioanni con 64 punti, che precede Aromitalia 3T Vaiano e la Top Girls Fassa Bortolo, entrambe a 29.

La più combattiva è sempre Elisa Longo Borghini (UAE, 40) su Virginia Bortoli (Top Girls Fassa Bortolo, 30) e Sara Casasola (Fenix Deceuninck, 30).

Tra gli scalatori non cambiano le cose. Milesi si inserisce al 3° posto, dopo il Liberazione, con 23 punti, ma davanti resta Longo Borghini con 60 e Marta Cavalli (Team Picnic PostNL) con 40.

Tocca al Presidente Roberto Pella il commento a questa tappa:

“Un grandissimo applauso va alle atlete italiane e, in particolare, a Silvia Milesi, giovane talento di Villa d’Almé che sosterrà l’esame di maturità tra pochi mesi e che incarna con entusiasmo e determinazione il futuro del nostro movimento. È proprio per sostenere la crescita di ragazze e ragazzi come Silvia che, come Lega, promuoviamo il progetto Coppa Italia delle Regioni, in cui abbiamo introdotto, per la prima volta al mondo, la parificazione dei premi tra donne e uomini.

Un chiaro e concreto segnale a tutto il mondo dello sport, per una parità effettiva, come condiviso dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, con il cui Dipartimento sviluppiamo questo progetto, molto apprezzato anche dalle istituzioni europee.

Ieri è stata una gara straordinaria, per cui ringrazio l’organizzatore Terenzi, realizzata all’interno di uno scenario unico come il circuito delle Terme di Caracalla: una cornice storica che rende ancora più forte il legame tra ciclismo, sport e cultura nel nostro Paese.”





PROSSIMA TAPPA Coppa Italia delle Regioni: 24 giugno Giro dell’Appennino Uomini e donne.



I NOSTRI PARTNER: Il GP della Liberazione la 4^ prova della Coppa Italia delle Regioni, un progetto di Lega del Ciclismo Professionistico e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che annovera tra i proprio partner istituzionali: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Turismo, il Ministro per lo Sport e i Giovani e la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

Energy partner ENEL, multinazionale dell’energia presente in 28 Paesi del mondo e operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili; a livello mondiale, è il più grande operatore di rinnovabili, il primo operatore di reti di distribuzione elettrica per numero di clienti serviti e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Health partner NOVO NORDISK che, all’arrivo di ognuna delle 21 tappe, allestisce il “Novo Nordisk Health Village” ospitando diverse iniziative rivolte alla popolazione come le Driving Change Arena, incontri con medici, associazioni pazienti, esponenti di istituzioni locali per discutere di salute, sport e benessere urbano, e screening cardio-metabolici, per promuovere stili di vita sani e per favorire la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, come diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Official partner CONAI un consorzio senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi, nato nel 1997, che garantisce il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti dalla legislazione europea: rappresenta in Italia il primo modello imprenditoriale di economia circolare con gestione privatistica di un interesse di natura pubblica come la tutela ambientale. Official partner TERNA il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica in Europa con un ruolo istituzionale, di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l’energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell’intero sistema elettrico nazionale: porta avanti le attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete, garantendo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, l’equilibrio tra domanda e offerta di elettricità, conoltre 75.000 km di linee in alta e altissima tensione, 915 stazioni elettriche e 30 interconnessioni con l’estero, contando su un patrimonio di oltre 6.400 professionisti. Mobility partner SUZUKI. Jerserys partner CASTELLI.

CLASSIFICHE.

Classifica Individuale:

Pos. Cognome Nome Naz. Team Totale 1 Balsamo Elisa ITA LIDL – TREK 84 2 Milesi Silvia ITA BEPINK IMATRA BONGIOANNI 32 3 Paternoster Letizia ITA LIV-ALULA-JAYCO 32 4 Bertizzolo Sofia ITA UAE TEAM ADQ 28 5 Trinca Colonel Monica ITA LIV-ALULA-JAYCO 28 6 Longo Borghini Elisa ITA UAE TEAM ADQ 23 7 De Grandis Michela ITA TEAM MENDELSPECK 18 8 De Vallier Elisa ITA TOP GIRLS FASSA BORTOLO 13 9 Cavalli Marta ITA TEAM PICNIC POSTNL 8 10 Quagliotto Nadia ITA COFIDIS WOMEN TEAM 8 11 Reghini Chiara ITA TOP GIRLS FASSA BORTOLO 5 11 Tormena Gaia ITA ISOLMANT – PREMAC – VITTO 5 11 Casagranda Andrea ITA BEPINK IMATRA BONGIOANNI 5 11 Crestanello Lara ITA BORN TO ZHIRAF BTC CITY L 5 15 Persico Silvia ITA UAE TEAM ADQ 4 15 Borghesi Letizia ITA EF EDUCATION – OATLY 4 17 Vettorello Giorgia ITA ROLAND 2 17 Valtulini Elisa ITA BEPINK IMATRA BONGIOANNI 2 19 Pavesi Marta ITA TOP GIRLS FASSA BORTOLO 1

Classifica Giovani.

Pos. Cognome Nome Naz. Team Totale 1 Milesi Silvia ITA BEPINK IMATRA BONGIOANNI 32 2 De Grandis Michela ITA TEAM MENDELSPECK 18 3 De Vallier Elisa ITA TOP GIRLS FASSA BORTOLO 13 4 Reghini Chiara ITA TOP GIRLS FASSA BORTOLO 5 4 Tormena Gaia ITA ISOLMANT – PREMAC – VITTO 5 4 Casagranda Andrea ITA BEPINK IMATRA BONGIOANNI 5 4 Crestanello Lara ITA BORN TO ZHIRAF BTC CITY L 5 8 Vettorello Giorgia ITA ROLAND 2 8 Valtulini Elisa ITA BEPINK IMATRA BONGIOANNI 2 10 Pavesi Marta ITA TOP GIRLS FASSA BORTOLO 1

Classifica Team

Pos. Team Totale 1 BEPINK IMATRA BONGIOANNI 64 2 AROMITALIA 3T VAIANO 29 2 TOP GIRLS FASSA BORTOLO 29 4 TEAM MENDELSPECK 20 5 ISOLMANT – PREMAC – VITTORIA 9 6 BORN TO ZHIRAF BTC CITY LJUBLJANA 6

CLASSIFICA COMBATTIVITA’:

1 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 40

2 Virginia Bortoli Top Girls Fassa Bortolo 30

3 Sara Casasola Fenix-Deceuninck 30

4 Barbara Malcotti Human Powered Health 30

5 Beatrice Rossato Isolmant – Premac – Vittoria 23

6 Francesca Barale Team Picnic PostNL 20

7 Monica Trinca Colonel Liv-AlUla-Jayco 20

8 Silvia Milesi BePink Imatra Bongioanni 13

9 Laura Tomasi Laboral Kutxa – Fundacion Euskadi 10

10 Gaia Segato BePink Imatra Bongioanni 6

CLASSIFICA GPM:

1 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 60

2 Marta Cavalli Team Picnic PostNL 40

3 Silvia Milesi BePink Imatra Bongioanni 23

4 Beatrice Rossato Isolmant – Premac – Vittoria 13

5 Erica Magnaldi UAE Team ADQ 10

6 Gaia Segato BePink Imatra Bongioanni 6

Com. Stam. Lega del Ciclismo Professionistico