Cordoglio dell’AOUP per la scomparsa dell’operaio vittima di incidente sul lavoro

La Direzione Strategica del Policlinico, a nome di tutta l’Azienda ospedaliera universitaria, con grande tristezza esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’operaio vittima del grave incidente avvenuto in un cantiere dell’ospedale.
Alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che gli erano vicine, l’AOUP rivolge le più sentite condoglianze ed esprime sincera vicinanza in questo momento di grande dolore.
Il Policlinico conferma la piena collaborazione con le autorità competenti per l’accertamento delle dinamiche dell’accaduto.
Com. Stam.
