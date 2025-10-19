Coreografia. Con Residanza concorso per giovani talenti Scadenza Ravvicinata

Al via Residanza – La casa della nuova coreografia 2025, lanciato da Movimento Danza, Organismo di Promozione Nazionale. Il bando si rivolge a giovani coreografə, che avranno così l’opportunità di avventurarsi nel mondo della danza con un approccio creativo, al fine di avere maggiore visibilità e sviluppare il proprio potenziale.

L’iniziativa rientra nel progetto Dance Ecosystem – Supporting Artists Under 35 – 2025/2027, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, in collaborazione con il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale. Al centro la promozione di forme originali ed innovative nei linguaggi coreografici. Sono ammessə coreografə, performer e danzatori/trici, individualmente o in gruppo, che abbiano una età compresa tra i 18 e i 35 anni. Dovranno presentare proposte in video bozze della durata al massimo di 10 minuti.

I progetti finalisti saranno valutati da una giuria di qualità che sancirà la vittoria del lavoro migliore; sarà riconosciuto un premio di 2 mila euro e si potrà partecipare ad una residenza creativa per l’anno 2026 presso Movimento Danza.

La scadenza è il 31 ottobre 2025. Clicca qui per leggere il bando con tutti i dettagli.

Com. Stam. + foto Informa Giovani