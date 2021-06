Con il Patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cori (Lt), sabato 12 giugno alle ore 17,30, nel chiostro di Sant’Oliva verrà presentato il volume di Claudia Zaccagnini, Cori. Appunti iconografici per un ritratto, edito nel 2021 dalla casa editrice Luoghi Interiori (Città di Castello – PG). L’opera fa parte della collana Grand Tour a cura di Renato Mammucari.

Accanto all’autrice, parteciperanno all’evento il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, l’assessore alla Cultura, Paolo Fantini, la direttrice del museo, Guendalina Viani, il curatore della collana, Renato Mammucari, l’editore Antonio Vella.

Claudia Zaccagnini, storica e critica d’arte, si è dedicata alla redazione di una breve guida della Città di Cori, che costituisce, con la sua propensione a una narrazione per immagini, un vademecum ad uso dell’escursionista contemporaneo che, come un Grand Tourist dei secoli passati, spenda il suo tempo nell’esperienza conoscitiva di questo piccolo centro dei monti Lepini in provincia di Latina.

La storia, il paesaggio, l’urbanistica, i principali monumenti, il costume, la devozione si susseguono in rapida successione per offrire, nel rispetto della tradizione storica e degli attuali studi scientifici sul territorio, una visione d’insieme. Il volume è riccamente illustrato da immagini in b/n e a colori che accompagnano i molteplici aspetti della città messi in evidenza nelle 104 pagine che lo compongono.

Cogliere lo spirito del luogo nella sua interezza, capire la città di oggi grazie alle testimonianze di ieri, è il fil rouge del libro, per mezzo del quale Claudia Zaccagnini desidera sospingere il lettore verso una sana curiosità conoscitiva. La stratificazione visiva, che offre questo breve ma non esauriente lavoro, è un incipit alla scoperta di un piccolo gioiello del territorio laziale, non poi così lontano dalla capitale.

Nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid 19, è prevista la partecipazione all’evento su prenotazione.

Per INFO e PRENOTAZIONI: tel. 06-96617243; e-mail arcadia@museocori.it

Com. Stam.