Cormano (MI), droga in pizzeria e ordigni: la Polizia di Stato arresta un 24enne. Video

La Polizia di Stato nei giorni scorsi a Cormano (MI) ha arrestato un cittadino italiano di 24 anni per la detenzione di 11 grammi di cocaina e oltre tre etti e mezzo di hashish nella pizzeria di cui è titolare. Lo stesso è stato indagato per il porto abusivo di armi ex art 4 Legge 110/75 e, in base all’art. 1 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895, per gli esplosivi rinvenuti.

I poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di competenza, sono risaliti alla pizzeria quale verosimile luogo in cui un giovane italiano potesse detenere una considerevole quantità di droghe di vario tipo. Mercoledì 29 ottobre, verso le ore 19.30, i poliziotti di via Poma hanno fatto accesso al locale di via Vespucci e sottoposto a controllo il 24enne che ha dichiarato di essere il titolare della pizzeria: in un cassetto sotto il registratore di cassa sono stati rinvenuti 18 grammi di hashish, in un armadietto sotto il bancone cinque proiettili calibro 7,65 mm e, in un armadietto vicino ai servizi igienici, un altro involucro con 36 grammi di hashish.

All’interno del garage, locale di pertinenza della pizzeria, sono state rinvenute e sequestrate venticinque bustine contenenti 11 grammi di cocaina, tre panetti da un etto ciascuno di hashish, altri 11 involucri con 26 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, e, inoltre, 5 ordigni artigianali dal peso complessivo di oltre un chilo e mezzo. Nell’auto, infine, è stata rinvenuta e posta sotto sequestro una pistola stordente taser.

Successivamente è giunto sul posto un equipaggio della Sezione Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano che ha proceduto alle operazioni di rimozione dei materiali esplosivi rinvenuti per la successiva distruzione.

Nel corso dell’udienza svoltasi ieri mattina, l’arresto è stato convalidato e il 24enne è stato condotto presso la casa circondariale di San Vittore.