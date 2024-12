CORPI SUL PALCO| Teatro fACTORy32, Milano

Sabato 14 dicembre 2024 alle ore 19:30 al teatro fACTORy32 di Milano va in scena la quinta edizione dal vivo di Corpi sul palco®, la rassegna curata da Andrea Contin e prodotta da Teatro Linguaggicreativi di Milano che porta a teatro le performance delle Arti Visive.

Attenzione: a causa della momentanea chiusura per ristrutturazione di Teatro Linguaggicreativi, quest’anno Corpi sul palco® andrà in scena nel vicino teatro fACTORy32, in via Giacomo Watt 32 a Milano.

In un’accezione tutta al femminile – che vedrà l’intervento come nume tutelare di un’ospite d’eccezione come Tomaso Binga assieme ad artiste di diverse generazioni fino alle esordienti assolute – anche quest’anno le performance si susseguiranno sul palco con ritmo teatrale. Presentate da Andrea Contin, curatore della rassegna e a sua volta artista performer, le esibizioni seguiranno un filo conduttore estemporaneo con le azioni di Karin Andersen, Meris Angioletti, Tomaso Binga, Linda Carrara, Elena El Asmar, Agata Ferrari Bravo, Federica Mariani, Caterina Ruysch Voltolini, Monica Sgrò e Sabrina Zanolini.

Come tradizione di Corpi sul palco®, anche quest’anno le artiste invitate appartengono a generazioni e modi espressivi diversi, per offrire al pubblico una serata stimolante all’interno di un contesto diverso da quello canonico delle Arti Visive ma proprio per questo estremamente coinvolgente e denso di valenze simboliche e psicologiche. Un progetto, Corpi sul palco®, dove “la Performance trova cittadinanza per ispirazione di artisti e non di critici o curatori”, come ha scritto Pietro Gaglianò citando la rassegna nel suo testo Psicopatologia della Performance. Un evento che si costruisce quindi nel rapporto tra pari e in cui le connessioni e il dialogo sostituiscono le scelte curatoriali, lasciando piena libertà di spazio e di azione ai progetti degli/delle artisti/e

Corpi sul palco®, nato dall’incontro tra l’artista Andrea Contin e Simona Migliori, Paolo Trotti e Ilaria Piccardi di Teatro Linguaggicreativi di Milano, ha esordito con due serate sold-out nel 2019. Dopo aver reagito al lockdown con il successo delle serate online di Corpi sul palco – performance da casa in tempo di quarantena – da cui è nata l’importante mostra al MMSU, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Rijeka in Croazia, come evento di Rijeka 2020 Capitale europea della cultura – è seguito il ritorno ibrido a teatro con due edizioni di Corpi (non) sul palco, un formato inedito in cui gli artisti si sono esibiti in streaming dai loro luoghi d’origine sparsi per il mondo, per essere proiettati in diretta per il solo pubblico presente, fino al ritorno in scena nel 2021.

Corpi sul palco® è anche residenza itinerante per performer con Corpi 2.0®. Dopo la prima edizione svoltasi nel 2023 a Bienno Borgo degli Artisti 2.0 in Val Camonica, a cura di Andrea Contin e Cinzia Bontempi, dove gli artisti selezionati hanno potuto interagire con visiting professor d’eccezione come Teresa Antignani, Jabulani Maseko, Ruben Montini e Giovanna Ricotta, il progetto si è trasferito per l’edizione 2024 al MACC di Calasetta nella provincia del Sud Sardegna, per un’edizione a cura di Andrea Contin, Efisio Carbone e Claude Corongiu all’interno del programma di residenze artistiche internazionali della Fondazione MACC, “Laboratorio Mediterraneo”, con gli artisti invitati Teresa Antignani, Sara Terracciano e Penzo+Fiore, mentre a breve verrà annunciata la sede della terza edizione per l’estate del 2025.

Continua inoltre la collaborazione con DUNE – Arte Paesaggi Utopie – il campus creativo transdisciplinare di Accademia Mutamenti di fronte al mare di Grosseto – che quest’anno ha ospitato Caterina Ruysch Voltolini, artista emiliana residente a Milano, che di ritorno dalla residenza grossetana parteciperà a questa serata di Corpi sul palco®.

Alla sua quinta edizione dal vivo, dunque, sempre di più Corpi sul palco® si conferma come uno degli eventi più attesi e interessanti del panorama artistico milanese e non solo, richiamo imprescindibile per artisti, teorici e appassionati delle arti performative.

